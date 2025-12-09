Thị trường Giá xăng dầu 12/9/2025: Giá xăng giảm, dầu tăng trở lại Giá xăng dầu hôm nay 12/9: Từ 15h chiều 11/9, giá xăng trong nước giảm nhẹ, trong khi các mặt hàng dầu đồng loạt tăng. Giá dầu thế giới duy trì ổn định

Giá dầu thế giới hôm nay

Tính đến 4h00 ngày 12/9, giá dầu thế giới duy trì ổn định khi chịu tác động từ lo ngại dư cung và nhu cầu yếu đi tại Mỹ. Dầu Brent giảm 0,2% còn 67,36 USD/thùng, trong khi WTI giảm 0,3% xuống 63,50 USD/thùng.

Trước đó một ngày, giá dầu từng tăng hơn 1 USD sau khi Israel không kích thủ lĩnh Hamas tại Qatar và NATO bắn hạ máy bay không người lái Nga xâm nhập Ba Lan.

Những biến động tại Trung Đông và châu Âu vẫn giúp giá dầu duy trì ở mức cao so với đầu tháng, khi trước đó giá từng rơi xuống đáy ba tháng. Tuy vậy, giới phân tích cho rằng yếu tố địa chính trị chỉ đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn, trong khi thị trường đang quan tâm nhiều hơn đến nguy cơ dư cung toàn cầu.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô Mỹ đã tăng 3,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 5/9, trái ngược dự báo giảm 1 triệu thùng trước đó. Cùng với dấu hiệu nhu cầu nhiên liệu hạ nhiệt, thông tin này gây áp lực lớn lên giá dầu.

OPEC+ vừa thông báo sẽ tăng sản lượng từ tháng 10, dù mức tăng thấp hơn các kỳ trước. Động thái này được dự báo sẽ làm thị trường dầu yếu thêm khi lượng cung vượt nhu cầu. EIA cũng dự báo trong những tháng tới, giá dầu có thể giảm đáng kể do sản lượng tăng kéo theo tồn kho lớn.

Giá dầu trong nước hôm nay

Giá xăng dầu trong nước hôm nay điều chỉnh từ 15h ngày 11/9, xăng giảm nhẹ trong khi dầu diesel và dầu hỏa đồng loạt tăng.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 12/9 cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON92 giảm 95 đồng xuống còn tối đa 19.756 đồng/lít.

- Giá xăng RON95 giảm 39 đồng, về mức không cao hơn 20.400 đồng/lít.

- Dầu diesel tăng 170 đồng lên 18.643 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng 54 đồng đạt 18.368 đồng/lít.

- Giá dầu mazut giảm 286 đồng, xuống mức tối đa 15.090 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả mặt hàng, bao gồm cả xăng và dầu.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng đã trải qua 21 lần tăng, 14 lần giảm và 1 lần tăng giảm đan xen. Sự biến động liên tục này phản ánh tác động từ thị trường dầu thô thế giới cũng như cung cầu trong nước.