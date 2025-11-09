Thị trường Các hệ thống bán lẻ mở đặt trước mua iPhone 17 tại Việt Nam Từ ngày 12/9, khách hàng tại Việt Nam có thể đặt cọc mua iPhone 17 và iPhone Air tại nhiều hệ thống như FPT Shop, F.Studio, Viettel Store, CellphoneS hay Di Động Việt.

Việt Nam lần đầu mở bán iPhone sớm nhất thế giới

Rạng sáng 10/9, Apple chính thức ra mắt iPhone 17 series cùng Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 và AirPods Pro 3. Ngay sau sự kiện, các hệ thống bán lẻ lớn trong nước đã công bố thông tin đặt cọc mua iPhone 17.

Điểm đặc biệt năm nay, Việt Nam được xếp vào nhóm thị trường mở bán sớm, thay vì phải chờ 1-2 tuần như trước đây.

Các hệ thống bán lẻ đồng loạt mở đặt trước

Từ ngày 12/9, khách hàng tại Việt Nam có thể đặt cọc mua iPhone 17 và iPhone Air tại nhiều hệ thống như FPT Shop, F.Studio, Viettel Store, CellphoneS hay Di Động Việt. Ngày 19/9, những chiếc máy đầu tiên sẽ được giao đến tay khách hàng.

FPT Shop cho biết giá bán iPhone 17 khởi điểm từ 24,99 triệu đồng, đi kèm các chương trình ưu đãi và hỗ trợ trả góp.

Viettel Store cũng mở đặt cọc từ 19h ngày 12/9, cam kết giao máy sớm từ 8h sáng ngày 19/9.

CellphoneS triển khai cùng thời điểm để đảm bảo khách hàng sở hữu sản phẩm sớm nhất.

Nhu cầu cao ở bản Pro Max và màu sắc mới

Theo số liệu từ Di Động Việt, các năm gần đây, dòng Pro và Pro Max luôn chiếm phần lớn lượng đặt trước. Với iPhone 17, phiên bản Pro Max tiếp tục được dự báo sẽ dẫn đầu nhờ nâng cấp camera, chip và đặc biệt là màu Cosmic Orange lần đầu xuất hiện, hứa hẹn tạo nên xu hướng trong năm nay.

Người dùng iPhone 12 và 13 được dự báo sẽ là nhóm nâng cấp mạnh nhất sang dòng iPhone 17 tiêu chuẩn.

Điểm đáng chú ý, iPhone 17 là thế hệ iPhone đầu tiên hỗ trợ Wi-Fi 7, giúp tốc độ Internet nhanh và ổn định hơn. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia hiếm hoi đã triển khai Wi-Fi 7 trên hạ tầng XGS-PON, do FPT Telecom cung cấp. Điều này giúp người mua iPhone 17 tại Việt Nam tận hưởng kết nối mạng mạnh mẽ nhất ngay từ khi sản phẩm mở bán.

Thị trường iPhone xách tay bị ảnh hưởng

Theo nhiều chuyên gia, việc Việt Nam được mở bán iPhone 17 sớm sẽ khiến nguồn hàng xách tay giảm sức hút. Trước đây, không ít người phải xếp hàng tại Singapore hay Hong Kong để mua iPhone mới. Nhưng với việc có thể đặt trước và nhận máy ngay trong nước, khách hàng sẽ ưu tiên chọn hàng chính hãng để đảm bảo chế độ bảo hành và dịch vụ hậu mãi.