Thứ Năm, 11/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Các hệ thống bán lẻ mở đặt trước mua iPhone 17 tại Việt Nam

Quốc Duẩn 11/09/2025 13:06

Từ ngày 12/9, khách hàng tại Việt Nam có thể đặt cọc mua iPhone 17 và iPhone Air tại nhiều hệ thống như FPT Shop, F.Studio, Viettel Store, CellphoneS hay Di Động Việt.

Việt Nam lần đầu mở bán iPhone sớm nhất thế giới

Rạng sáng 10/9, Apple chính thức ra mắt iPhone 17 series cùng Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 và AirPods Pro 3. Ngay sau sự kiện, các hệ thống bán lẻ lớn trong nước đã công bố thông tin đặt cọc mua iPhone 17.

iPhone 17 series

Điểm đặc biệt năm nay, Việt Nam được xếp vào nhóm thị trường mở bán sớm, thay vì phải chờ 1-2 tuần như trước đây.

Các hệ thống bán lẻ đồng loạt mở đặt trước

Từ ngày 12/9, khách hàng tại Việt Nam có thể đặt cọc mua iPhone 17 và iPhone Air tại nhiều hệ thống như FPT Shop, F.Studio, Viettel Store, CellphoneS hay Di Động Việt. Ngày 19/9, những chiếc máy đầu tiên sẽ được giao đến tay khách hàng.

FPT Shop cho biết giá bán iPhone 17 khởi điểm từ 24,99 triệu đồng, đi kèm các chương trình ưu đãi và hỗ trợ trả góp.

iphone-17-pro-max-pro-air-gia-chinh-thuc-nhan-tu-19-9-dang-ky-som-09-11-2025_10_03_am.jpg

Viettel Store cũng mở đặt cọc từ 19h ngày 12/9, cam kết giao máy sớm từ 8h sáng ngày 19/9.

iphone-17-pro-pro-max-air-gia-chinh-thuc-mo-ban-tu-19-9-viettelstore-vn-09-11-2025_10_05_am.jpg

CellphoneS triển khai cùng thời điểm để đảm bảo khách hàng sở hữu sản phẩm sớm nhất.

iphone-17-ra-mat-gia-ban-ngay-ve-hang-som-09-11-2025_10_06_am.jpg

Nhu cầu cao ở bản Pro Max và màu sắc mới

Theo số liệu từ Di Động Việt, các năm gần đây, dòng Pro và Pro Max luôn chiếm phần lớn lượng đặt trước. Với iPhone 17, phiên bản Pro Max tiếp tục được dự báo sẽ dẫn đầu nhờ nâng cấp camera, chip và đặc biệt là màu Cosmic Orange lần đầu xuất hiện, hứa hẹn tạo nên xu hướng trong năm nay.

Người dùng iPhone 12 và 13 được dự báo sẽ là nhóm nâng cấp mạnh nhất sang dòng iPhone 17 tiêu chuẩn.

Điểm đáng chú ý, iPhone 17 là thế hệ iPhone đầu tiên hỗ trợ Wi-Fi 7, giúp tốc độ Internet nhanh và ổn định hơn. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia hiếm hoi đã triển khai Wi-Fi 7 trên hạ tầng XGS-PON, do FPT Telecom cung cấp. Điều này giúp người mua iPhone 17 tại Việt Nam tận hưởng kết nối mạng mạnh mẽ nhất ngay từ khi sản phẩm mở bán.

Thị trường iPhone xách tay bị ảnh hưởng

Theo nhiều chuyên gia, việc Việt Nam được mở bán iPhone 17 sớm sẽ khiến nguồn hàng xách tay giảm sức hút. Trước đây, không ít người phải xếp hàng tại Singapore hay Hong Kong để mua iPhone mới. Nhưng với việc có thể đặt trước và nhận máy ngay trong nước, khách hàng sẽ ưu tiên chọn hàng chính hãng để đảm bảo chế độ bảo hành và dịch vụ hậu mãi.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá phân bón hôm nay 11/9: Thị trường đi ngang, chưa có biến động

Giá phân bón hôm nay 11/9: Thị trường đi ngang, chưa có biến động

Giá tiêu 11/9/2025: Giảm nhẹ tại Đồng Nai, thế giới đi ngang

Giá tiêu 11/9/2025: Giảm nhẹ tại Đồng Nai, thế giới đi ngang

Giá cà phê 11/9/2025: Quay đầu giảm nhẹ

Giá cà phê 11/9/2025: Quay đầu giảm nhẹ

Đọc tiếp

Giá phân bón hôm nay 11/9: Thị trường đi ngang, chưa có biến động

Giá phân bón hôm nay 11/9: Thị trường đi ngang, chưa có biến động

Giá tiêu 11/9/2025: Giảm nhẹ tại Đồng Nai, thế giới đi ngang

Giá tiêu 11/9/2025: Giảm nhẹ tại Đồng Nai, thế giới đi ngang

Giá cà phê 11/9/2025: Quay đầu giảm nhẹ

Giá cà phê 11/9/2025: Quay đầu giảm nhẹ

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Các hệ thống bán lẻ mở đặt trước mua iPhone 17 tại Việt Nam

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO