Thị trường Giá heo hơi hôm nay 11/9: Nhiều địa phương đứng giá, Hải Phòng tăng nhẹ Giá heo hơi hôm nay 11/9 duy trì ổn định trên cả nước, chỉ có Hải Phòng tăng 1000 đồng/kg, dao động từ 57.000 đến 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc

Thị trường miền Bắc ghi nhận biến động nhỏ trong ngày 11/9. Hải Phòng là địa phương duy nhất tăng 1.000 đồng/kg, nâng mức giao dịch lên 61.000 đồng/kg, cùng giá với Phú Thọ và hiện cũng là mức cao nhất cả nước.

Các tỉnh thành khác trong khu vực như Hà Nội, Tuyên Quang, Bắc Ninh vẫn duy trì quanh 60.000 đồng/kg. Giá thấp nhất miền Bắc được ghi nhận tại Lai Châu và Sơn La, với mức 57.000 đồng/kg. Như vậy, biên độ giao dịch ở khu vực này phổ biến từ 57.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại Miền Trung - Tây Nguyên ổn định

Giá heo hơi hôm nay ở miền Trung và Tây Nguyên giữ nguyên trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng đạt mức cao nhất là 59.000 đồng/kg.

Các địa phương như Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì mức 58.000 đồng/kg. Riêng Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi là những nơi có giá thấp nhất khu vực, chỉ 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại Miền Nam lặng sóng

Tương tự miền Trung, thị trường heo hơi miền Nam sáng nay đi ngang. Mức giao dịch phổ biến dao động từ 59.000 - 60.000 đồng/kg.

Đồng Tháp, Tây Ninh và Cà Mau hiện đạt mức cao nhất khu vực, cùng chạm mốc 60.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại như Đồng Nai, TP HCM, An Giang, Vĩnh Long hay Cần Thơ đều giữ ổn định ở mức 59.000 đồng/kg.

Sau hai ngày tăng mạnh, giá heo hơi hôm nay nhìn chung đã chững lại. Trên phạm vi toàn quốc, heo hơi đang dao động trong khoảng 57.000 - 61.000 đồng/kg, phản ánh trạng thái cân bằng giữa cung và cầu trong ngắn hạn.

Quảng Trị công bố hết dịch tả heo châu Phi tại một xã

Ngoài biến động giá, thông tin đáng chú ý đến từ Quảng Trị khi xã Tuyên Sơn chính thức công bố hết dịch tả heo châu Phi. Trước đó, dịch xuất hiện từ đầu tháng 7, ảnh hưởng đến 18 hộ chăn nuôi với tổng số 193 con bị bệnh, chết và tiêu hủy.

Đến ngày 1/9, không còn phát sinh ca bệnh mới nên chính quyền địa phương ra quyết định công bố hết dịch. Sau khi khống chế dịch, xã Tuyên Sơn tiếp tục phối hợp cơ quan thú y để giám sát, đồng thời hỗ trợ bà con khôi phục sản xuất chăn nuôi.