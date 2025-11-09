Thị trường Giá phân bón hôm nay 11/9: Thị trường đi ngang, chưa có biến động Giá phân bón hôm nay 11/9 tiếp tục giữ ổn định tại nhiều khu vực, phổ biến từ 270.000 đồng - 1.300.000 đồng/bao tùy loại.

Giá phân bón miền Bắc giữ giá ổn định

Thị trường phân bón khu vực miền Bắc không xuất hiện biến động trong sáng 11/9. Phân urê Hà Bắc và Phú Mỹ vẫn lần lượt được bán trong khoảng 560.000 - 590.000 đồng/bao và 540.000 - 580.000 đồng/bao.

Ở phân lân, supe lân Lâm Thao tiếp tục duy trì mức giá thấp nhất, khoảng 250.000 - 270.000 đồng/bao. Với nhóm NPK, Việt Nhật giao dịch quanh 730.000 - 760.000 đồng/bao, còn sản phẩm NPK 16-16-8+TE có giá 420.000 - 440.000 đồng/bao. Kali bột nhập khẩu Canada và Hà Anh đều ở mức 510.000 - 540.000 đồng/bao.

Giá phân bón miền Trung - Tây Nguyên đi ngang

Giá phân bón hôm nay tại miền Trung và Tây Nguyên cũng không có điều chỉnh mới. Phân urê Phú Mỹ dao động từ 620.000 - 650.000 đồng/bao, trong khi urê Ninh Bình giữ mức 610.000 - 640.000 đồng/bao.

Ở phân NPK, Đầu Trâu loại 20-20-15 vẫn giữ mức 950.000 - 980.000 đồng/bao, còn Song Gianh ở mức 910.000 - 930.000 đồng/bao. Nhóm NPK 16-16-8 Đầu Trâu, Phú Mỹ và Lào Cai phổ biến từ 700.000 - 740.000 đồng/bao. Riêng phân lân Lâm Thao dao động 280.000 - 300.000 đồng/bao, còn Lào Cai ở mức 270.000 - 290.000 đồng/bao.

Giá phân bón miền Tây Nam Bộ giữ mức giá cao với DAP

Tại khu vực Tây Nam Bộ, giá phân bón duy trì sự ổn định. Phân urê Cà Mau và Phú Mỹ được bán trong khoảng 610.000 - 640.000 đồng/bao. Phân kali miểng Cà Mau vẫn ở mức 500.000 - 530.000 đồng/bao.

Đáng chú ý, phân DAP Hồng Hà tiếp tục giữ giá cao nhất thị trường, dao động 1.250.000 - 1.300.000 đồng/bao. Ngoài ra, DAP Đình Vũ ở mức 840.000 - 870.000 đồng/bao. Với phân NPK, các thương hiệu như Cà Mau, Phú Mỹ hay Việt Nhật hiện cùng giao dịch quanh 600.000 - 650.000 đồng/bao.

Toàn quốc giữ ổn định sau nhiều ngày

Nhìn chung, giá phân bón hôm nay trên cả nước vẫn giữ nguyên sau nhiều phiên ổn định. Thị trường dao động từ 250.000 - 1.300.000 đồng/bao tùy loại, phản ánh nguồn cung tương đối dồi dào và nhu cầu đang ở mức bình thường.