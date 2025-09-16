Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 16/9/2025: Giá dầu tiếp tục tăng Giá xăng dầu hôm nay 16/9: Giá dầu thế giới ngày 15/9 đi lên khi căng thẳng Nga - Ukraine leo thang và Mỹ để ngỏ khả năng áp thêm lệnh trừng phạt với Nga

Giá dầu thế giới hôm nay

Tính đến 4h00 ngày 16/9, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 0,6%, lên mức 67,39 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 0,8%, đạt 63,21 USD/thùng. Hiện giá dầu đang dao động trong biên độ 65 - 70 USD/thùng, chủ yếu do lo ngại rủi ro gián đoạn nguồn cung.

Trước đó, cả hai hợp đồng dầu thô đều tăng hơn 1% trong tuần nhờ loạt đòn tấn công vào hạ tầng năng lượng Nga. Các chuyên gia JPMorgan nhận định các cuộc tấn công này có thể gây thêm áp lực tăng giá dầu toàn cầu nếu xu hướng nhắm vào cơ sở xuất khẩu dầu tiếp diễn.

Trong phiên giao dịch, giá dầu tăng nhẹ sau khi thị trường phản ứng với loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Cùng lúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép buộc các quốc gia NATO phải ngừng mua dầu từ Nga.

Ukraine được cho là đã huy động hơn 360 máy bay không người lái tấn công trong một đêm, khiến nhà máy lọc dầu Kirishi ở vùng tây bắc Nga bốc cháy trong thời gian ngắn. Đây là cơ sở xử lý khoảng 355.000 thùng dầu/ngày, tương đương 6,4% sản lượng dầu thô của Nga.

Ngoài ra, cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Nga Primorsk, với công suất khoảng 1 triệu thùng/ngày, cũng nằm trong danh sách mục tiêu. Tuần trước, nhờ gia tăng tấn công vào hạ tầng dầu mỏ Nga, giá dầu đã tăng hơn 1%.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt năng lượng với Nga, nhưng chỉ khi tất cả quốc gia NATO đồng thuận dừng mua dầu Nga. Áp lực này được dự báo sẽ khiến Nga đối diện nhiều khó khăn hơn trong việc duy trì nguồn thu từ dầu mỏ.

Ngoài căng thẳng địa chính trị, giá dầu còn nhận hỗ trợ từ nhu cầu lọc dầu tăng tại Trung Quốc và lượng dự trữ dầu thô của Mỹ sụt giảm. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế kém khả quan từ Trung Quốc lại là lực cản khiến giá chưa bứt phá mạnh.

Thị trường cũng chờ đợi quyết định lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 16-17/9. Nếu chính sách tiền tệ được nới lỏng, chi phí vay mượn giảm, nhu cầu nhiên liệu có thể được thúc đẩy.

Tuần trước, báo cáo cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ chậm lại trong khi lạm phát leo thang. Những yếu tố này làm dấy lên lo ngại về triển vọng kinh tế của quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến giá dầu trong ngắn hạn.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá xăng dầu trong nước hôm nay điều chỉnh từ 15h ngày 11/9, xăng giảm nhẹ trong khi dầu diesel và dầu hỏa đồng loạt tăng.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 16/9 cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON92 giảm 95 đồng xuống còn tối đa 19.756 đồng/lít.

- Giá xăng RON95 giảm 39 đồng, về mức không cao hơn 20.400 đồng/lít.

- Dầu diesel tăng 170 đồng lên 18.643 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng 54 đồng đạt 18.368 đồng/lít.

- Giá dầu mazut giảm 286 đồng, xuống mức tối đa 15.090 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả mặt hàng, bao gồm cả xăng và dầu.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng đã trải qua 21 lần tăng, 14 lần giảm và 1 lần tăng giảm đan xen. Sự biến động liên tục này phản ánh tác động từ thị trường dầu thô thế giới cũng như cung cầu trong nước.