Thứ Sáu, 19/9/2025
Thị trường

Giá dầu thế giới ngày 19/9/2025: Tăng nhẹ trước nhiều lo ngại kinh tế

Quốc Duẩn 19/09/2025 05:15

Giá dầu thế giới ngày 19/9/2025: Giá dầu tăng nhẹ khi thị trường vừa kỳ vọng vào chính sách lãi suất mới của Mỹ, vừa lo ngại về triển vọng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ.

Trong phiên giao dịch ngày 19/9, giá dầu thế giới tăng nhẹ, giá dầu Brent tăng 23 cent, tương đương 0,3%, lên mức 68,18 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ cũng nhích 0,4% lên 64,28 USD/thùng.

Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, báo hiệu sẽ tiếp tục giảm chi phí vay mượn trong thời gian tới để hỗ trợ nền kinh tế.

Giá dầu thế giới ngày 19/9/2025: Tăng nhẹ trước nhiều lo ngại kinh tế

Theo giới phân tích, lãi suất thấp thường kích thích nhu cầu tiêu thụ năng lượng, từ đó hỗ trợ giá dầu. Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Tariq Al-Roumi dự báo nhu cầu sẽ tăng, đặc biệt từ các thị trường châu Á sau động thái của Fed. Cùng lúc, QatarEnergy cũng nâng giá dầu al-Shaheen giao tháng 11 lên mức cao nhất trong 8 tháng, cho thấy kỳ vọng tích cực về tiêu thụ.

Một số chuyên gia lại thận trọng hơn. Ông Jorge Montepeque từ Onyx Capital Group cho rằng Fed cắt giảm lãi suất vì kinh tế Mỹ đang suy yếu. Tín hiệu này có thể phản ánh nhu cầu dầu không đủ mạnh để giữ giá đi lên bền vững.

Dữ liệu lao động Mỹ gần đây cho thấy thị trường việc làm giảm nhiệt, còn lĩnh vực xây dựng nhà ở chạm mức thấp nhất trong 2,5 năm.

Báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ghi nhận tồn kho dầu thô giảm mạnh nhờ nhập khẩu ròng xuống thấp kỷ lục và xuất khẩu tăng. Tuy vậy, tồn kho sản phẩm chưng cất lại tăng hơn 4 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo, gây lo ngại về nhu cầu nhiên liệu. Đây là yếu tố khiến giá dầu chưa thể tăng mạnh.

Tại Nga, Bộ Tài chính công bố biện pháp mới nhằm bảo vệ ngân sách trước biến động giá dầu và các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục dùng drone tấn công các cơ sở lọc dầu và hóa dầu lớn, gây thêm bất ổn cho ngành năng lượng Nga. ExxonMobil cũng khẳng định sẽ không trở lại hoạt động tại Nga.

Tại Đức, quốc hội đã thông qua ngân sách thường niên đầu tiên sau cải cách tài khóa, với mục tiêu đầu tư lớn để phục hồi kinh tế và tăng chi tiêu quốc phòng.

Ở Trung Đông, căng thẳng leo thang khi Israel tuyên bố sẽ tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah ở miền Nam Lebanon nhằm ngăn chặn lực lượng này mở rộng hoạt động.

      Giá dầu thế giới ngày 19/9/2025: Tăng nhẹ trước nhiều lo ngại kinh tế

