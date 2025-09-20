Thị trường Giá dầu thế giới ngày 19/9/2025: Giảm trở lại do nguồn cung dồi dào Giá dầu thế giới ngày 19/9/2025: Giá dầu giảm vào cuối tuần, nguyên nhân chính đến từ nguồn cung dầu toàn cầu dồi dào và những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ yếu

Phiên giao dịch cuối tuần chứng kiến giá dầu đi xuống. Dầu Brent chốt ở mức 66,68 USD/thùng, giảm 76 cent (1,1%). Dầu WTI của Mỹ giảm 89 cent (1,4%), xuống 62,68 USD/thùng. Dù giảm trong ngày, cả hai loại dầu vẫn ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Chuyên gia Andrew Lipow cho biết nguồn cung dầu vẫn dồi dào khi OPEC giảm tốc độ cắt giảm sản lượng, trong khi xuất khẩu dầu Nga hầu như chưa bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt. Điều này tạo áp lực lớn lên giá dầu bất chấp các động thái hỗ trợ từ chính sách tiền tệ Mỹ.

Các nguồn cung từ OPEC+ và bên ngoài khối đều ổn định. Bên cạnh đó, mức tồn kho dầu distillate (dầu diesel, dầu sưởi) của Mỹ tăng mạnh ngoài dự kiến lên đến 4 triệu thùng, đã làm dấy lên nghi ngờ về nhu cầu tiêu thụ tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thực hiện cắt giảm lãi suất 0.25% trong tuần. Về lý thuyết, việc này có thể kích thích tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy nhu cầu dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định mức cắt giảm này là chưa đủ mạnh. Một số ý kiến cho rằng Fed cần phải cắt giảm mạnh tới 0.5% mới thực sự tạo ra tác động tích cực lên thị trường dầu.

Các cơ quan năng lượng hàng đầu đều có chung nhận định về triển vọng nhu cầu dầu toàn cầu đang suy yếu. Thêm vào đó, mùa bảo dưỡng nhà máy lọc dầu (refinery turnaround) vào thu này được dự báo sẽ làm giảm hoạt động chế biến, từ đó giảm nhu cầu mua dầu thô ngay lập tức.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây, như thị trường lao động và xây dựng nhà ở, cũng cho thấy dấu hiệu chậm lại, củng cố thêm cho những lo ngại này.