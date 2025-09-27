Thứ Bảy, 27/9/2025
Giá dầu thế giới hôm nay 27/9/2025: Mức tăng mạnh nhất trong ba tháng

Quốc Duẩn 27/09/2025 04:45

Giá dầu thế giới hôm nay 27/9/2025: Giá dầu thế giới tăng hơn 4% trong tuần qua, do căng thẳng Nga – Ukraine leo thang và việc Moscow siết chặt xuất khẩu nhiên liệu.

Trong phiên giao dịch ngày 27/9, dầu Brent tăng 23 cent, lên 69,65 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ tăng 33 cent, đạt 65,31 USD/thùng. Với đà này, cả hai loại dầu đều chuẩn bị ghi nhận mức tăng tuần mạnh nhất kể từ giữa tháng 6.

gia-dau-the-gioi-hom-nay-27-9-2025.jpg

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã buộc Nga phải đưa ra lệnh cấm xuất khẩu một phần dầu diesel đến cuối năm và kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng.

Việc giảm công suất lọc dầu đã khiến nhiều khu vực tại Nga rơi vào tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, đồng thời tạo áp lực tăng giá trên thị trường toàn cầu.

NATO cảnh báo sẽ có hành động đáp trả Nga, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng và khả năng phương Tây áp thêm lệnh trừng phạt ngành dầu mỏ Nga.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung có thể được bổ sung khi khu vực Kurdistan (Iraq) dự kiến nối lại xuất khẩu dầu sang Thổ Nhĩ Kỳ trong cuối tuần.

Về phía nhu cầu, báo cáo mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy GDP quý trước tăng 3,8% theo năm, cao hơn dự báo. Số liệu kinh tế khả quan này khiến giới đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ thận trọng hơn trong việc tiếp tục hạ lãi suất, sau lần cắt giảm đầu tiên vào tuần trước. Diễn biến này có thể gián tiếp tác động đến giá dầu trong các phiên sắp tới.

