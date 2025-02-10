Thị trường Giá cà phê hôm nay 2/10/2025: Lập kỷ lục thu về hơn 8,4 tỉ USD Giá cà phê hôm nay 2/10 ở mức 114,700 - 116,000 đồng/kg, Lâm Đồng tăng nhẹ 400 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê lập kỷ lục, Việt Nam thu về hơn 8,4 tỉ USD.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4419 USD/tấn, tăng 5,21% (219 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 5,06% (212 USD/tấn), đạt 4398 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,59% (9,7 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 384,55 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2,59% (9,3 US cent/pound), lên mức 368,25 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 2/10/2025 tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê Lâm Đồng tăng nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 114,700 - 116,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 116,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 116,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 115,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng nhẹ 400 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114,700 đồng/kg.

Niên vụ cà phê 2024-2025 khép lại với giá cà phê cao kỷ lục, giúp Việt Nam lần đầu đạt doanh thu hơn 8,4 tỉ USD từ xuất khẩu.

Theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), chỉ riêng tháng 9/2025, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 84.000 tấn cà phê, mang về 477 triệu USD. Đây cũng là tháng cuối cùng của niên vụ cà phê 2024-2025, đánh dấu một năm tăng trưởng vượt bậc.

Tính chung cả niên vụ, tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt tới 8,437 tỉ USD, tăng thêm gần 3 tỉ USD so với kỷ lục 5,43 tỉ USD của niên vụ trước. Về sản lượng, con số cũng nhích lên 1,518 triệu tấn, nhiều hơn 58.000 tấn so với năm trước.

Một trong những yếu tố quyết định thành công của ngành cà phê Việt Nam chính là giá cà phê tăng mạnh. Trong tháng 2/2025, giá Robusta giao dịch trên sàn London lần đầu vượt ngưỡng 5.800 USD/tấn. Trung bình trong 8 tháng đầu năm 2025, giá xuất khẩu Robusta đạt 5.170 USD/tấn, còn Arabica lên tới 6.633 USD/tấn.

Điều đáng chú ý, giá cà phê trong nước nhiều thời điểm cao hơn giá thế giới trên 6.000 đồng/kg. Chính mức giá này đã giúp nông dân và doanh nghiệp cà phê có một mùa bội thu cả về lợi nhuận lẫn sản lượng.

Chỉ vài năm trước, xuất khẩu cà phê Việt Nam chỉ dừng lại quanh mức 3 tỉ USD mỗi năm. Nhưng nay, con số hơn 8,4 tỉ USD đã chứng minh sự bứt phá ngoạn mục của ngành cà phê, bất chấp diện tích trồng có xu hướng thu hẹp.

Đây không chỉ là thành tích kỷ lục mà còn là minh chứng cho vị thế ngày càng vững chắc của cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới. Với đà tăng trưởng này, cà phê đang trở thành một trong những ngành nông sản mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn nhất cho đất nước.