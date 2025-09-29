Thị trường Giá cà phê hôm nay 29/9/2025: Tăng hơn 4000 đồng/kg trong tuần Giá cà phê hôm nay 29/9 ở mức 110,800 - 111,500 đồng/kg, chốt tuần tăng đến 4200 đồng/kg so với tuần trước. Bão số 10 tại Việt Nam ảnh hưởng đến thu hoạch cà phê

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 29/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 110,800 - 111,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 111,500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 111,500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 111,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 110,800 đồng/kg.

Trong tuần qua, giá cà phê trong nước biến động với các phiên tăng giảm đan xen. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vẫn ghi nhận mức tăng từ 3500 đến 4200 đồng/kg so với tuần trước.

Tại Đắk Nông, giá cà phê tăng 4200 đồng/kg và cũng là mức tăng mạnh nhất trong tuần. Kế đến, giá tại Đắk Lắk tuần qua tăng 4.000 đồng/kg. Gia Lai ghi nhận mức tăng 4.100 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thu mua thấp nhất, tăng 3.500 đồng/kg so với tuần trước.

Thị trường cà phê chủ yếu chịu ảnh hưởng từ các diễn biến thời tiết tại những quốc gia sản xuất lớn như Việt Nam. Dự báo cho thấy các khu vực trồng cà phê trọng điểm sắp đón nhận những đợt mưa lớn. Dù lượng mưa hiện tại chưa thực sự đáng ngại, thị trường vẫn tỏ ra thận trọng vì chúng ta đã chính thức bước vào mùa bão với những diễn biến thời tiết ngày càng khó dự đoán.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 4.201 USD/tấn, tăng 1,6% (66 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2,3% (93 USD/tấn), đạt 4.182 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng mạnh hơn, lên đến 3,7% (13,6 US cent/pound) trong tuần qua, đạt 378,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 3,7% (12,7 US cent/pound), lên mức 358,9 US cent/pound.

Một thương nhân đang chào bán cà phê robusta loại 2, có tỷ lệ hạt đen và hạt vỡ là 5%. Mức giá được đưa ra cao hơn từ 160 đến 175 USD/tấn so với giá giao dịch trên sàn LIFFE kỳ hạn tháng 1.

Một thương nhân khác lại đưa ra mức giá cụ thể cho từng thời điểm giao hàng. Giá cho lô hàng giao trong tháng 11 là 109,000 đồng/kg, còn lô hàng giao vào tháng 12 được chào ở mức 107,000 đồng/kg.

Cũng có một thương nhân báo cáo rằng mức giá cà phê họ chào bán hiện chỉ cao hơn 10 USD so với hợp đồng kỳ hạn tháng 11. Mức chênh lệch này đã giảm đáng kể so với tuần trước, khi còn ở khoảng 50 USD. Sự điều chỉnh này chủ yếu đến từ việc giá cà phê trên sàn London tăng lên và đồng USD cũng trở nên mạnh hơn.