Thị trường Giá cà phê hôm nay 26/9/2025: Trong nước tăng mạnh Giá cà phê hôm nay 26/9 trong nước ở mức 113,200 - 114,500 đồng/kg, tăng mạnh 3000 đồng/kg. Giá cà phê thế giới giảm mạnh ở cả 2 sàn London và New York.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước lúc 4h00 hôm nay 26/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh từ 2700 đến 3000 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 113,200 - 114,500 đồng/kg. Giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 111,400 đồng/kg. Cụ thể:

Theo đó, thương lái tại vùng Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức cao nhất từ 113,200 đến 114,500 đồng/kg, tăng mạnh từ 2700 đến 3000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 114,500 đồng/kg, tăng 3000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 3000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 114,200 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hiện vẫn đang duy trì ở mức cao hơn so với mức giá quy đổi từ sàn giao dịch quốc tế. Điều này cho thấy biến động giá càphê trên sàn London thời gian gần đây có ảnh hưởng ít hơn đến thị trường nội địa. Trên thực tế, giá cà phê mà các doanh nghiệp xuất khẩu thu mua luôn cao hơn so với giá trên sàn giao dịch.

Một xu hướng tích cực đang diễn ra là ngày càng có nhiều tổ chức và cá nhân đầu tư vào phát triển dòng cà phê đặc sản. Loại cà phê này được hái khi chín, áp dụng quy trình chế biến công phu và được đánh giá bởi các chuyên gia, nhờ đó mà có giá trị rất cao.

Ngay cả những lô cà phê chưa đạt điểm số để được công nhận là đặc sản thì chất lượng cũng đã được cải thiện rõ rệt so với cà phê thương mại thông thường, và vì thế có mức giá bán tốt hơn.

Thực tế này đã thu hút rất nhiều nhà nhập khẩu quốc tế tìm đến Việt Nam để trực tiếp mua cà phê đặc sản với giá cao, mà không còn lấy giá sàn làm chuẩn tham chiếu duy nhất.

Trước thềm vụ thu hoạch sắp tới, các chuyên gia tiếp tục khuyến nghị nông dân nên thu hái quả chín. Phương pháp này không chỉ giúp nâng cao chất lượng hạt cà phê mà còn góp phần làm tăng sản lượng thu được.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 26/9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London - Anh giảm mạnh từ 88 -125 USD/tấn, tỉ lệ từ 2,17%-2,96%; giá Arabica trên sàn New York - Mỹ tăng từ 0,9 - 3,6 US cent/pound, tỉ lệ từ 0,29% - 0,98%.

Cụ thể, giá Robusta các kỳ hạn như sau:

Giao tháng 11/2025 giảm 125 USD/tấn, xuống 4094 USD/tấn, tương đương 110.500 đồng/kg.

Giao tháng 1/2025 giảm 103 USD/tấn, xuống 4082 USD/tấn.

Giao tháng 3/2025 giảm 96 USD/tấn, xuống 4037 USD/tấn.

Giao tháng 5/2025 giảm 91 USD/tấn, xuống 4000 USD/tấn.

Giá Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2025 tăng 3,6 US cent/pound, lên 371,35 US cent/pound.

Giá Arabica kỳ hạn giao tháng 3/2026 tăng 3,05 US cent/pound, lên 351,45 US cent/pound.

Giá Arabica kỳ hạn giao tháng 5/2026 tăng 2,35 US cent/pound, lên 337,75 US cent/pound.

Giá Arabica kỳ hạn giao tháng 7/2026 tăng 1,75 US cent/pound, lên 324,9 US cent/pound.