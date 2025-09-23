Thị trường Giá cà phê hôm nay 23/9/2025: Tăng nhẹ trở lại Giá cà phê hôm nay 23/9 nằm ở mức 111,500 - 112,200 đồng/kg, tăng nhẹ trở lại từ 500 - 700 đồng/kg. Giá cà phê trong nước cao hơn thế giới khoảng 6000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 23/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ trở lại từ 500 - 700 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 111,500 - 112,200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 112,200 đồng/kg, tăng nhẹ 700 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 112,000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 600 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 111,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 700 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 111,500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay cao hơn giá cà phê thế giới khoảng 6000 đồng/kg. Nguyên nhân chính do đang vào cuối vụ, nguồn cung khan hiếm.

Diễn biến thất thường suốt một năm qua khiến việc dự đoán giá cà phê trở nên khó khăn. Ông Thái Như Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), nhận định niên vụ 2025-2026 là giai đoạn khó đoán nhất từ trước đến nay bởi tác động từ nhiều yếu tố bất định.

May mắn là chi phí sản xuất cà phê năm nay không tăng mạnh. Giá vật tư nông nghiệp khá ổn định, chủ yếu chỉ tăng ở chi phí nhân công, nên người sản xuất không chịu áp lực quá lớn về giá.

Một số đại lý cho biết đã bắt đầu mua cà phê vụ sớm với giá tạm tính 115,000 đồng/kg, đồng thời đặt cọc tới 25% để bảo đảm hợp đồng. Tuy nhiên, mức cọc cao khiến nhiều người e dè, chọn cách mua bán từng lô nhỏ để hưởng chênh lệch khoảng 500 đồng/kg thay vì ký hợp đồng dài hạn.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 4271 USD/tấn, tăng 3,29% (136 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2,98% (122 USD/tấn), lên mức 4211 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,26% (1 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 365,5 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 không thay đổi, đạt 346,25 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,14% (0,65 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 437,15 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,16% (0,7 US cent/pound), đạt 434 US cent/pound.

Tuần qua, thị trường cà phê thế giới trải qua những biến động mạnh hiếm có, khiến cả những nhà kinh doanh dày dạn cũng không khỏi bất ngờ.

Theo phân tích của các chuyên gia, đợt tăng giá chủ yếu do nguồn cung từ Brazil suy giảm. Báo cáo cho thấy xuất khẩu cà phê của nước này sang Mỹ trong tháng 8 chỉ đạt 18,000 tấn, giảm 46% so với cùng kỳ. Không chỉ cà phê nhân, nguồn cung cà phê hòa tan cũng giảm tới 60%.

Nguyên nhân chính được cho là do tác động từ chính sách thuế đối ứng 50% của Mỹ. Điều này khiến Brazil chuyển hướng xuất khẩu sang thị trường châu Âu, đặc biệt là Đức với sản lượng lên tới 25,000 tấn.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ Brazil đã đẩy giá cà phê tại Mỹ tăng trung bình 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nguồn cung thay thế từ Việt Nam và Colombia vẫn chưa đủ để bù đắp khoảng trống này, khiến lượng tồn kho cà phê tại Mỹ giảm xuống mức thấp.