Thị trường Giá cà phê hôm nay 24/9/2025: Bật tăng mạnh Giá cà phê hôm nay 24/9 nằm ở mức 113,500 - 114,500 đồng/kg, bật tăng mạnh từ 2000 đến 2500 đồng/kg. Việt Nam chuẩn bị bước vào vụ cà phê lớn nhất trong 4 năm

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 24/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên bật tăng mạnh từ 2000 đến 2500 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 113,500 - 114,500 đồng/kg. Giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 114,300 đồng/kg. Cụ thể:

Theo đó, thương lái tại vùng Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức cao nhất từ 113,500 đến 114,500 đồng/kg, tăng mạnh từ 2,000 đến 2,300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 114,500 đồng/kg, tăng 2,500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2,200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 114,000 đồng/kg.

Dự kiến vụ cà phê 2025-2026 của Việt Nam sẽ đạt sản lượng cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Nguyên nhân là nhờ thời tiết thuận lợi và sự đầu tư mạnh mẽ hơn của bà con nông dân. Sản lượng dự báo đạt khoảng 1,76 triệu tấn, tăng khoảng 6% so với năm ngoái.

Tình hình này được kỳ vọng sẽ góp phần làm giảm bớt tình trạng khan hiếm nguồn cung toàn cầu, từ đó giúp hạ nhiệt mức giá cà phê đang tăng rất nóng trong thời gian gần đây.

Theo đánh giá, các vườn cà phê hiện đang phát triển rất tốt. Thời tiết năm nay có lượng mưa dồi dào, rất thuận lợi cho cây trồng. Bên cạnh đó, nhờ giá cà phê cao thời gian qua, nông dân đã mạnh dạn đầu tư thêm phân bón và áp dụng các kỹ thuật chăm sóc mới, thậm chí có nơi còn chuyển đổi diện tích sang trồng cà phê để tăng sản lượng.

Với vai trò là nhà cung cấp Robusta lớn nhất thế giới, sản lượng bội thu của Việt Nam sẽ giúp bù đắp tình trạng thiếu hụt toàn cầu sau hai niên vụ kém khả quan. Đây được xem là yếu tố quan trọng để kiềm chế giá cà phê, vốn đã tăng tới 42% chỉ trong tháng trước.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng nguồn cung tăng mạnh có thể sẽ tạo ra áp lực giảm giá cà phê trong tương lai. Ngành cà phê cần có chiến lược xuất khẩu phù hợp để vừa bảo vệ lợi ích của nông dân, vừa duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 4188 USD/tấn, giảm 2,15% (92 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 1,89% (80 USD/tấn), xuống mức 4148 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 4,15% (15,3 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 352,05 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 3,28% (11,45 US cent/pound), đạt 336,35 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,81% (8 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 431,1 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 1,65% (7,2 US cent/pound), đạt 426,55 US cent/pound.