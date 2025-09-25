Thị trường Giá cà phê hôm nay 25/9/2025: Trong nước giảm mạnh, thế giới tăng mạnh Giá cà phê hôm nay 25/9 nằm ở mức 110,500 - 111,500 đồng/kg, giảm cực mạnh từ 2800 đến 3000 đồng/kg. Giá cà phê thế giới tăng cao cả 2 loại Robusta và Arabica

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước lúc 10h00 hôm nay 25/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm cực mạnh từ 2800 đến 3000 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 110,500 - 111,500 đồng/kg. Giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 111,400 đồng/kg. Cụ thể:

Theo đó, thương lái tại vùng Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức cao nhất từ 110,500 đến 111,500 đồng/kg, giảm mạnh từ 2800 đến 3000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 111,500 đồng/kg, giảm 3000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2800 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 111,200 đồng/kg.

Tại Việt Nam, vụ thu hoạch sắp diễn ra được dự báo sẽ có sản lượng cao nhất trong 4 năm qua. Thời tiết thuận lợi cùng sự đầu tư mạnh của nông dân giúp nguồn cung dự kiến dồi dào hơn, góp phần giảm tình trạng khan hiếm và tạo áp lực kéo giá cà phê toàn cầu hạ nhiệt sau thời gian tăng mạnh.

Theo khảo sát của Bloomberg News, sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ mới có thể đạt 1,76 triệu tấn, tương đương khoảng 29,4 triệu bao loại 60 kg, tăng khoảng 6% so với năm trước. Đây cũng có thể trở thành vụ mùa lớn nhất kể từ giai đoạn 2021 - 2022, đưa Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 4219 USD/tấn, tăng 2,45% (101 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2,6% (106 USD/tấn), lên mức 4185 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 5,03% (17,6 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 367,75 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 3,98% (13,35 US cent/pound), đạt 348,4 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,3% (1,35 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 438,2 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,04% (0,2 US cent/pound), đạt 434 US cent/pound.