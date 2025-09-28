Thị trường Giá cà phê hôm nay 28/9/2025: Tăng mạnh trở lại Giá cà phê hôm nay 28/9 nằm ở mức 114,300 - 115,700 đồng/kg, tăng mạnh trở lại từ 2100 đến 2700 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tăng lên đáng kể do bão Bualoi.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước lúc 4h00 hôm nay 28/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh trở lại từ 2100 đến 2700 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 114,300 - 115,700 đồng/kg. Giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 115,500 đồng/kg. Cụ thể:

Theo đó, thương lái tại vùng Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức cao nhất từ 114,300 đến 115,700 đồng/kg, tăng mạnh trở lại từ 2100 đến 2700 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 115,500 đồng/kg, tăng 2500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2700 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 115,300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tăng lên đáng kể. Nguyên nhân chính đến từ tình hình thời tiết không thuận lợi tại Việt Nam ngay trước thời điểm thu hoạch. Thời tiết xấu làm dấy lên lo ngại về năng suất và sản lượng cà phê có thể bị sụt giảm.

Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai trên toàn thế giới. Mọi biến động về sản lượng cà phê từ Việt Nam đều tác động trực tiếp đến nguồn cung toàn cầu. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng cà phê trên thế giới vẫn đang duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Đối với người nông dân, chiến lược phù hợp lúc này là chia nhỏ lượng hàng để bán ra. Họ có thể bán một phần sản phẩm để đảm bảo có sẵn nguồn tiền mặt, phần còn lại tiếp tục theo dõi thị trường quốc tế để chờ thời điểm tốt hơn. Cách tiếp cận này được đánh giá là mang lại hiệu quả tối ưu.

Về phía thương lái và các doanh nghiệp, để hạn chế rủi ro trong giai đoạn giá cả biến động mạnh, họ cần theo dõi sát sao các hợp đồng cà phê kỳ hạn. Bên cạnh đó, việc quản lý chặt chẽ chi phí kho bãi, vận chuyển và cân đối tỷ giá cũng là những yếu tố then chốt giúp hoạt động kinh doanh được ổn định.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 4201 USD/tấn, tăng 2,61% (107 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2,45% (100 USD/tấn), lên mức 4182 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,8% (6,7 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 378,05 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 2,12% (7,45 US cent/pound), đạt 358,9 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,83% (3,75 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 454,7 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,63% (2,8 US cent/pound), đạt 449,2 US cent/pound.

Phiên giao dịch cuối tuần ghi nhận mức giá tăng trên cả 2 sàn cà phê, được thúc đẩy bởi áp lực từ việc đồng USD giảm giá và thông tin về bão Bualoi đang hướng vào Việt Nam. Dự báo mưa lớn tại những khu vực chuẩn bị thu hoạch cà phê khiến nhiều người lo ngại về tiến độ và chất lượng của vụ mùa này.

Cơn bão Bualoi đi vào Biển Đông vào tối ngày 26/9, trở thành cơn bão số 10 của năm 2025. Bão có cường độ rất mạnh và di chuyển với tốc độ nhanh gấp đôi so với những cơn bão thông thường, cùng với phạm vi ảnh hưởng rộng, có khả năng gây ra nhiều loại hình thiên tai kết hợp.

Dự báo bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Trung Bộ. Các tỉnh như Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa được dự báo sẽ có mưa rất lớn. Lượng mưa phổ biến tại các khu vực này có thể đạt từ 300 đến 400 milimét, thậm chí cao hơn tại một số địa phương.

Ngay cả khi bão di chuyển sang Lào, hoàn lưu bão có thể tiếp tục gây mưa lớn từ 150 đến 400 milimét cho khu vực thượng Lào. Tình hình thời tiết ảnh hưởng tới các vùng trọng điểm chuẩn bị thu hoạch cà phê của Việt Nam, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng vụ thu hoạch sắp tới.