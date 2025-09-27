Thị trường Giá cà phê hôm nay 27/9/2025: Lại quay đầu giảm Giá cà phê hôm nay 27/9 nằm ở mức 112,200 - 113,000 đồng/kg, quay đầu giảm từ 1000 đến 1600 đồng/kg. Giá cà phê Robusta và Arabica trên 2 sàn tăng mạnh trở lại

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước lúc 4h00 hôm nay 27/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên lại quay đầu giảm từ 1000 đến 1600 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 112,200 - 113,000 đồng/kg. Giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 112,900 đồng/kg. Cụ thể:

Theo đó, thương lái tại vùng Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức cao nhất từ 112,200 đến 113,000 đồng/kg, giảm mạnh từ 1000 đến 1500 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 113,000 đồng/kg, giảm 1500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1600 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 112,600 đồng/kg.

Hoạt động giao dịch cà phê trong nước đang khá trầm lắng do nông dân giữ hàng chờ mùa vụ mới, khiến nguồn cung khan hiếm. Trong khi đó, thời tiết thuận lợi tại Indonesia giúp cây cà phê phát triển tốt, tạo kỳ vọng sản lượng cho niên vụ tới.

Ngày 26/9/2025, Lễ hội Cà phê Việt - Trung lần thứ nhất khai mạc tại thành phố Mông Tự, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), kéo dài đến 28/9. Một số doanh nghiệp Việt Nam tham gia sự kiện này nhằm tìm cơ hội mở rộng thị trường.

Sau các động thái về thuế từ Mỹ, Trung Quốc đang trở thành thị trường mục tiêu được nhiều nước sản xuất cà phê nhắm đến. Gần đây, Brazil có tới 183 doanh nghiệp đã được Trung Quốc cấp phép xuất khẩu, mở ra cánh cửa rộng lớn để cà phê Brazil tiếp cận thị trường đông dân này.

Mặc dù có lợi thế về khoảng cách địa lý gần, nhưng sản lượng cà phê Việt Nam xuất sang Trung Quốc còn khá khiêm tốn, chỉ đạt khoảng 50,000 tấn/năm trong tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 1 triệu tấn.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất sang Trung Quốc gần 34,000 tấn, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, tháng 8 lại ghi nhận tín hiệu tích cực với hơn 4500 tấn, tăng 31% so với tháng 7 và nhích 1,4% so với cùng kỳ 2024.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 4189 USD/tấn, tăng 2,32% (95 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2,01% (82 USD/tấn), lên mức 4164 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,24% (8,3 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 379,65 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 2,5% (8,8 US cent/pound), đạt 360,25 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,16% (9,55 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 452,45 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 2,21% (9,7 US cent/pound), đạt 447,8 US cent/pound.