Thị trường Giá cà phê hôm nay 30/9/2025: Tiếp tục tăng nhẹ Giá cà phê hôm nay 30/9 ở mức 115,300 - 116,700 đồng/kg, tiếp tục tăng nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê thế giới quay đầu giảm nhẹ trên cả 2 sàn.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4182 USD/tấn, giảm 0,45% (19 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,05% (2 USD/tấn), đạt 4180 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,19% (4,55 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 373,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 0,91% (3,3 US cent/pound), xuống mức 355,6 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 30/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 115,300 - 116,700 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 116,700 đồng/kg, tiếp tục tăng nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 116,500 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 116,300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 115,300 đồng/kg.

Giá cà phê đang có xu hướng tăng giá khi tồn kho tại các sàn quốc tế giảm mạnh. Bên cạnh đó, nguồn cung từ Brazil bị ảnh hưởng bởi thuế quan và rủi ro thời tiết, khiến giá cà phê tiếp tục neo ở mức cao.

Trong niên vụ 2025-2026, Mỹ áp thuế nhập khẩu lên cà phê từ nhiều quốc gia: Brazil 50%, Việt Nam 20%, Indonesia 19%... Chính sách này khiến giá cà phê tại Mỹ tăng mạnh. Nhiều doanh nghiệp và nghị sĩ kêu gọi giảm thuế về 0% bởi 90% lượng cà phê Mỹ tiêu thụ phải nhập khẩu.

Từ cuối năm 2025, Liên minh châu Âu sẽ áp dụng Đạo luật chống phá rừng (EUDR). Quy định này có thể khiến nhiều lô hàng cà phê không đáp ứng yêu cầu bị từ chối nhập khẩu, tạo thêm áp lực cho chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các dự báo hiện chưa thống nhất, song nhìn chung thị trường cà phê đang cân bằng về cung và cầu. Giá dự kiến tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp lo ngại việc hoàn thuế GTGT bị chậm hoặc treo lại. Nếu tình trạng kéo dài, các đơn vị sẽ thiếu vốn để thu mua cà phê trong vụ thu hoạch, với giá trị có thể lên đến 2,5 tỉ USD, tương đương một phần ba sản lượng toàn vụ.