Thị trường Giá cà phê hôm nay 1/10/2025: Quay đầu giảm vì mưa Giá cà phê hôm nay 1/10 ở mức 114,300 - 116,000 đồng/kg, quay đầu giảm đến 1000 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê thế giới giảm vì mùa mưa thuận lợi tại Brazil

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4262 USD/tấn, tăng 1,82% (76 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 1,84% (77 USD/tấn), đạt 4251 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,91% (7,1 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 379,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 1,76% (6,25 US cent/pound), lên mức 361,8 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 1/10/2025 tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 114,300 - 116,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 116,000 đồng/kg, quay đầu giảm nhẹ 700 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 116,000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 115,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114,300 đồng/kg.

Theo Reuters và Barchart, giá cà phê Arabica có xu hướng giảm. Nguyên nhân đến từ dự báo thời tiết thuận lợi tại Brazil. Những cơn mưa gần đây đã hỗ trợ tốt cho quá trình ra hoa của cây cà phê, và dự kiến sẽ còn thêm mưa vào đầu tháng 10, khiến thị trường kỳ vọng nguồn cung sẽ dồi dào hơn.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, thị trường còn dõi theo sát sao thông tin về mức thuế 50% mà Mỹ áp lên cà phê Brazil. Giới đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva.

Không chỉ Arabica, cà phê Robusta cũng đang giảm giá do nguồn cung từ Việt Nam tăng mạnh. Việt Nam đã chính thức bước vào vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2025–2026 từ đầu tháng 10. Tại các vùng trồng, nông dân đang khẩn trương tìm kiếm nhân công để phục vụ công tác thu hoạch.

Công đoạn thu hoạch này vô cùng quan trọng nhưng hầu như vẫn chưa thể áp dụng máy móc. Lý do là cách canh tác và địa hình vườn cà phê không bằng phẳng, khiến việc thu hoạch thủ công là bắt buộc.

Kỹ thuật thu hái cũng đòi hỏi sự khéo léo để vừa đảm bảo năng suất, vừa bảo vệ vườn cây, tránh gây tổn hại ảnh hưởng đến mùa vụ sau.

Gần đây, nhiều nông trại chuyên canh cà phê đặc sản đã bắt đầu tuyển dụng tình nguyện viên cho mùa thu hoạch kéo dài từ tháng 10 đến hết tháng 1 năm sau. Thông qua mô hình này, các tình nguyện viên có cơ hội trải nghiệm thực tế toàn bộ quy trình từ thu hoạch, sơ chế đến chế biến cà phê đặc sản, đồng thời tích lũy kiến thức quý giá trong một lĩnh vực đầy tiềm năng.

Về phía chủ trang trại, họ tìm được nguồn lao động bổ sung, tạo nên một giải pháp hữu ích cho cả đôi bên.