Thị trường Giá bạc hôm nay 2/10/2025: Bạc Phú Quý tăng nhẹ Giá bạc hôm nay 2/10/2025: Giá bạc trong nước ghi nhận tích cực khi giá bạc các loại đồng loạt tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó.

Giá bạc thương hiệu Phú Quý

Tại công ty Phú Quý, giá bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng được niêm yết ở mức mua vào 1.812.000 đồng/lượng và bán ra 1.868.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán là 56.000 đồng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 cũng ghi nhận mức giá tương tự với cả hai quy cách 10 lượng và 5 lượng đều ở mức mua vào 1.812.000 đồng/lượng và bán ra 1.868.000 đồng/lượng.

Đối với sản phẩm cao cấp, đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá mua vào 1.812.000 đồng/lượng và bán ra 2.132.000 đồng/lượng.

Đặc biệt, bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1 kg được giao dịch với giá mua vào 48.319.879 đồng/kg và bán ra 49.813.209 đồng/kg, chênh lệch mua - bán vào mức 1.493.330 đồng.

Giá bạc thương hiệu khác

Trong phân khúc bạc thương hiệu khác, bạc 999 trên 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) có giá mua vào 1.555.300 đồng/lượng. Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) được giao dịch ở mức 1.510.000 đồng/lượng cho chiều mua vào.

Giá bạc tại thị trường Hà Nội và TP.HCM

Theo số liệu từ M+ Metals, tại thị trường Hà Nội, bạc 99.9 (1 lượng) có giá mua vào 1.509.000 đồng và bán ra 1.543.000 đồng. Với quy cách 1 kg, mức giá tương ứng là 40.243.000 đồng (mua) và 41.141.000 đồng (bán).

Bạc 99.99 độ tinh khiết cao hơn được niêm yết ở mức 1.517.000 đồng mua vào và 1.551.000 đồng bán ra cho 1 lượng. Với 1 kg bạc 99.99, giá mua vào là 40.449.000 đồng và bán ra 41.353.000 đồng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc 99.9 (1 lượng) ở mức 1.511.000 đồng (mua) và 1.548.000 đồng (bán), trong khi 1 kg được giao dịch ở 40.295.000 đồng (mua) và 41.292.000 đồng (bán).

Bạc 99.99 tại TP.HCM có giá 1.518.000 đồng mua vào và 1.556.000 đồng bán ra cho 1 lượng. Với quy cách 1 kg, mức giá tương ứng là 40.491.000 đồng và 41.504.000 đồng.

Giá bạc thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 10h00 sáng 2/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 47,3 USD/oune, tăng 0,03% so với phiên giao dịch sáng 1/10.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1,250,000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1,255,000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng nhẹ cả chiều mua và bán so với phiên sáng 1/10.