Thứ Ba, 30/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá bạc hôm nay 30/9/2025: Đồng loạt tăng mạnh

Quốc Duẩn 30/09/2025 11:35

Giá bạc hôm nay 30/9/2025: Giá bạc trong nước và thế giới đều đồng loạt tăng mạnh, đưa giá bạc Phú Quý vượt ngưỡng 1,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc được giao dịch ở mức 46,78 USD/ounce, tăng so với phiên trước đó.

Chỉ trong vòng 2 tuần, bạc đã tăng khoảng 11%, và nếu tính theo tháng, mức tăng lên tới 20%. Đây được coi là một đợt bứt phá rất mạnh, giúp bạc tiến sát vùng đỉnh lịch sử và đi cùng nhịp tăng với vàng.

Theo tỷ giá quy đổi hiện nay, giá bạc thế giới đang tương đương khoảng 1,49 triệu đồng/lượng. Với đà này, thị trường bạc nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục giữ mức cao trong thời gian tới.

Đáng chú ý, giá bạc hiện đã lên mức cao nhất trong vòng 14 năm qua. Nguyên nhân chính được giới phân tích cho rằng đến từ tâm lý bất ổn của các nhà đầu tư quốc tế.

Việc Chính phủ Mỹ đối diện nguy cơ đóng cửa vì vướng mắc trong thông qua ngân sách đã làm dấy lên lo ngại toàn cầu. Nếu kịch bản đóng cửa xảy ra, hàng trăm ngàn nhân viên liên bang sẽ bị nghỉ việc tạm thời hoặc phải làm việc mà không được trả lương.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền của nhà đầu tư tìm đến vàng và bạc như những “hầm trú ẩn” an toàn, đẩy giá hai kim loại quý này leo thang liên tục.

Giá bạc hôm nay 30/9/2025: Đồng loạt tăng mạnh

Sự biến động của giá bạc quốc tế lập tức tác động đến thị trường trong nước. Tại Công ty Vàng bạc Phú Quý, bạc sáng nay được niêm yết ở mức 1,79 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,85 triệu đồng/lượng chiều bán, tăng 25.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Ở Sacombank-SBJ, giá bạc cũng được điều chỉnh tăng lên mức 1,82 - 1,86 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, chỉ trong 8 ngày, giá bạc tăng khoảng 7,8%, và tăng 20% so với tháng trước.

Giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tiếp tục tăng, niêm yết ở mức 1.782.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.818.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. So với hôm qua, giá bạc tăng 19.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Tin tức thị trường, giá cả hàng hóa hôm nay 30/9/2025

Tin tức thị trường, giá cả hàng hóa hôm nay 30/9/2025

Giá dầu thế giới hôm nay 30/9/2025: Giảm gần 2% do nguồn cung phục hồi

Giá dầu thế giới hôm nay 30/9/2025: Giảm gần 2% do nguồn cung phục hồi

Giá bạc hôm nay 29/9/2025: Giá bạc Phú Quý tiếp tục tăng

Giá bạc hôm nay 29/9/2025: Giá bạc Phú Quý tiếp tục tăng

Đọc tiếp

Tin tức thị trường, giá cả hàng hóa hôm nay 30/9/2025

Tin tức thị trường, giá cả hàng hóa hôm nay 30/9/2025

Giá dầu thế giới hôm nay 30/9/2025: Giảm gần 2% do nguồn cung phục hồi

Giá dầu thế giới hôm nay 30/9/2025: Giảm gần 2% do nguồn cung phục hồi

Giá bạc hôm nay 29/9/2025: Giá bạc Phú Quý tiếp tục tăng

Giá bạc hôm nay 29/9/2025: Giá bạc Phú Quý tiếp tục tăng

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá bạc hôm nay 30/9/2025: Đồng loạt tăng mạnh

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO