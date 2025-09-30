Thị trường Giá bạc hôm nay 30/9/2025: Đồng loạt tăng mạnh Giá bạc hôm nay 30/9/2025: Giá bạc trong nước và thế giới đều đồng loạt tăng mạnh, đưa giá bạc Phú Quý vượt ngưỡng 1,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc được giao dịch ở mức 46,78 USD/ounce, tăng so với phiên trước đó.

Chỉ trong vòng 2 tuần, bạc đã tăng khoảng 11%, và nếu tính theo tháng, mức tăng lên tới 20%. Đây được coi là một đợt bứt phá rất mạnh, giúp bạc tiến sát vùng đỉnh lịch sử và đi cùng nhịp tăng với vàng.

Theo tỷ giá quy đổi hiện nay, giá bạc thế giới đang tương đương khoảng 1,49 triệu đồng/lượng. Với đà này, thị trường bạc nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục giữ mức cao trong thời gian tới.

Đáng chú ý, giá bạc hiện đã lên mức cao nhất trong vòng 14 năm qua. Nguyên nhân chính được giới phân tích cho rằng đến từ tâm lý bất ổn của các nhà đầu tư quốc tế.

Việc Chính phủ Mỹ đối diện nguy cơ đóng cửa vì vướng mắc trong thông qua ngân sách đã làm dấy lên lo ngại toàn cầu. Nếu kịch bản đóng cửa xảy ra, hàng trăm ngàn nhân viên liên bang sẽ bị nghỉ việc tạm thời hoặc phải làm việc mà không được trả lương.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền của nhà đầu tư tìm đến vàng và bạc như những “hầm trú ẩn” an toàn, đẩy giá hai kim loại quý này leo thang liên tục.

Sự biến động của giá bạc quốc tế lập tức tác động đến thị trường trong nước. Tại Công ty Vàng bạc Phú Quý, bạc sáng nay được niêm yết ở mức 1,79 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,85 triệu đồng/lượng chiều bán, tăng 25.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Ở Sacombank-SBJ, giá bạc cũng được điều chỉnh tăng lên mức 1,82 - 1,86 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, chỉ trong 8 ngày, giá bạc tăng khoảng 7,8%, và tăng 20% so với tháng trước.

Giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tiếp tục tăng, niêm yết ở mức 1.782.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.818.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. So với hôm qua, giá bạc tăng 19.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.