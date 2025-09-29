Thị trường Giá bạc hôm nay 29/9/2025: Giá bạc Phú Quý tiếp tục tăng Giá bạc thế giới hôm nay 29/9, tiếp tục tăng giá nhờ kỳ vọng FED duy trì chu kỳ cắt giảm lãi suất, nhu cầu công nghiệp, lo ngại thiếu hụt nguồn cung.

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 46,33 - 46,53 USD/ounce (mua - bán); tăng 0,29 USD/ounce ở cả hai chiều mua - bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua 28/9.

Quy đổi sang tiền VND, giá bạc thế giới hiện ở mức 1.223.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.229.000 đồng/ounce (bán ra).

Giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tiếp tục tăng, niêm yết ở mức 1.782.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.818.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. So với hôm qua, giá bạc tăng 19.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc 99.99 trong nước hiện được niêm yết ở mức 1.468.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.502.000 đồng/lượng (bán ra), tăng nhẹ 25.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc 99.99 hiện ở mức 1.494.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.532.000 đồng/lượng (bán ra), tăng nhẹ 24.000 đồng/lượng ở chiều mua - tăng nhẹ 25.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Giá bạc hôm nay - Cập nhật: 29/9/2025 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.

Loại Đơn vị Giá bạc tại Hà Nội Mua Bán Bạc 99.9 1 lượng 1,485,000 1,519,000 1 kg 39,601,000 40,499,000 Bạc 99.99 1 lượng 1,493,000 1,527,000 1 kg 39,807,000 40,711,000 Loại Đơn vị Giá bạc tại Tp HCM Mua Bán Bạc 99.9 1 lượng 1,487,000 1,524,000 1 kg 39,653,000 40,650,000 Bạc 99.99 1 lượng 1,494,000 1,532,000 1 kg 39,849,000 40,862,000

Giá bạc đã chạm mức cao nhất trong 14 năm, nguyên nhân đến từ kỳ vọng lãi suất thực sẽ giảm và tình trạng nguồn cung bạc đang khan hiếm.

Dữ liệu lạm phát mới nhất củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay. Việc này làm giảm chi phí nắm giữ các tài sản không sinh lời, từ đó thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào kim loại quý như bạc.

Nhu cầu bạc cho các ngành công nghiệp, đặc biệt là xe điện, năng lượng mặt trời và chế tạo thiết bị điện tử, vẫn rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, nguồn cung không theo kịp vì phần lớn bạc chỉ là sản phẩm phụ từ khai thác các kim loại khác. Dự báo sản lượng năm 2025 chỉ tăng nhẹ, không đủ để bù đắp khoản thiếu hụt lớn.

Viện Bạc dự báo năm 2025 sẽ là năm thứ 5 liên tiếp thị trường rơi vào tình trạng thiếu hụt, với nhu cầu vượt cung hơn 100 triệu ounce, khiến hàng tồn kho tiếp tục giảm.

Theo chuyên gia James Hyerczyk, trong khi cả vàng và bạc đều hưởng lợi từ kỳ vọng Fed cắt lãi suất, thì bạc hiện có động lực tăng giá mạnh mẽ hơn. Ông nhấn mạnh đây không phải là đợt tăng nóng bất thường, mà là kết quả của một quá trình tích lũy kéo dài.