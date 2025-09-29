Thị trường Giá tiêu hôm nay 29/9/2025: Đồng loạt tăng 1000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 29/9 ở mức 148,000 - 150,000 đồng/kg. Giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng 1000 đồng/kg so với tuần trước

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 148,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 150,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 150,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Trong tuần qua, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng 1000 đồng/kg so với tuần trước, ngoại trừ giá tiêu Đắk Lắk không thay đổi nhưng giữ giá ở mức cao nhất 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 29/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 28/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,945 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 9,841 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,600 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 13,000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.

Trong tuần qua, giá tiêu đen tại các nước xuất khẩu lớn đều giảm ngoại trừ tiêu đen Việt Nam. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Lampung của Indonesia kết thúc tuần qua giảm 1,16% (tương ứng 82 USD/tấn) so với tuần trước.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm 1,51% (100 USD/tấn), giá tiêu đen ASTA Malaysia giảm 1,04% (100 USD/tấn) trong tuần qua.

Cùng thời điểm khảo sát, tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm 1,16% (116 USD/tấn) so với tuần trước. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA tăng 0,77% (100 USD/tấn) và Việt Nam tuần qua đi ngang ở mức 9.250 USD/tấn.