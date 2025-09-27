Thứ Bảy, 27/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá tiêu hôm nay 27/9/2025: Liên tục đứng giá 150000 đồng/kg

Quốc Duẩn 27/09/2025 04:30

Giá tiêu hôm nay 27/9 ở mức 148,000 - 150,000 đồng/kg. Liên tục đứng giá trong 3 ngày qua. Giá tiêu Indonesia tiếp tục giảm nhẹ ở cả tiêu đen và tiêu trắng

Giá tiêu hôm nay 27/9/2025 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay 27/9 tại các vùng trồng trọng điểm liên tục đứng giá so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước vẫn ở mức từ 148,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 149,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 150,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 150,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước cũ không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 27/9/2025: Liên tục đứng giá 150000 đồng/kg

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 9, Việt Nam xuất khẩu 9.720 tấn hồ tiêu, trị giá 63,7 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, con số này tăng 28,5% về sản lượng và 35,1% về giá trị, cho thấy nhu cầu thị trường đang phục hồi tích cực.

Tính từ đầu năm đến 15/9, xuất khẩu hồ tiêu đạt 175.818 tấn, thu về gần 1,2 tỷ USD. Dù lượng xuất khẩu giảm 8,1% và là mức thấp nhất kể từ năm 2018, giá trị lại tăng 28,7%, cao nhất từ trước đến nay trong cùng kỳ, nhờ giá tiêu bình quân đạt tới 6.789 USD/tấn, tăng 40% so với năm 2024.

Dự báo trong thời gian tới, giá tiêu sẽ tiếp tục biến động do ảnh hưởng của thời tiết và nhu cầu thế giới. Tuy nhiên, thị trường ngắn hạn vẫn được đánh giá là khá thuận lợi. Nguyên nhân là do nguồn cung từ một số nước đang hạn chế, trong khi nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu hồ tiêu chính lại có xu hướng tăng lên.

Tình hình trong nước đang hỗ trợ giá tiêu duy trì ở mức cao. Hàng tồn kho đang giảm do bước vào cuối vụ thu hoạch. Thêm vào đó, doanh nghiệp Việt Nam cũng hạn chế nhập khẩu hạt tiêu thô để tái xuất sang Mỹ, bởi thuế quan trung chuyển lên tới 40%, giúp gia tăng lợi thế cho nguồn tiêu nội địa.

Giá tiêu hôm nay 27/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế chốt ngày 26/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với hôm qua ở mức 6,945 USD/tấn (giảm 0,13%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 9,841 USD/tấn (giảm 0,13%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá tiêu hôm nay 25/9/2025: Giá tiêu Indonesia giảm nhẹ

Giá tiêu hôm nay 25/9/2025: Giá tiêu Indonesia giảm nhẹ

Giá tiêu hôm nay 24/9/2025: Tăng giảm trái chiều

Giá tiêu hôm nay 24/9/2025: Tăng giảm trái chiều

Giá tiêu hôm nay 23/9/2025: Kỳ vọng tăng thoát mốc 150,000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 23/9/2025: Kỳ vọng tăng thoát mốc 150,000 đồng/kg

Đọc tiếp

Giá tiêu hôm nay 25/9/2025: Giá tiêu Indonesia giảm nhẹ

Giá tiêu hôm nay 25/9/2025: Giá tiêu Indonesia giảm nhẹ

Giá tiêu hôm nay 24/9/2025: Tăng giảm trái chiều

Giá tiêu hôm nay 24/9/2025: Tăng giảm trái chiều

Giá tiêu hôm nay 23/9/2025: Kỳ vọng tăng thoát mốc 150,000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 23/9/2025: Kỳ vọng tăng thoát mốc 150,000 đồng/kg

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá tiêu hôm nay 27/9/2025: Liên tục đứng giá 150000 đồng/kg

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO