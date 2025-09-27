Thị trường Giá tiêu hôm nay 27/9/2025: Liên tục đứng giá 150000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 27/9 ở mức 148,000 - 150,000 đồng/kg. Liên tục đứng giá trong 3 ngày qua. Giá tiêu Indonesia tiếp tục giảm nhẹ ở cả tiêu đen và tiêu trắng

Giá tiêu hôm nay 27/9/2025 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay 27/9 tại các vùng trồng trọng điểm liên tục đứng giá so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước vẫn ở mức từ 148,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 149,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 150,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 150,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước cũ không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 9, Việt Nam xuất khẩu 9.720 tấn hồ tiêu, trị giá 63,7 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, con số này tăng 28,5% về sản lượng và 35,1% về giá trị, cho thấy nhu cầu thị trường đang phục hồi tích cực.

Tính từ đầu năm đến 15/9, xuất khẩu hồ tiêu đạt 175.818 tấn, thu về gần 1,2 tỷ USD. Dù lượng xuất khẩu giảm 8,1% và là mức thấp nhất kể từ năm 2018, giá trị lại tăng 28,7%, cao nhất từ trước đến nay trong cùng kỳ, nhờ giá tiêu bình quân đạt tới 6.789 USD/tấn, tăng 40% so với năm 2024.

Dự báo trong thời gian tới, giá tiêu sẽ tiếp tục biến động do ảnh hưởng của thời tiết và nhu cầu thế giới. Tuy nhiên, thị trường ngắn hạn vẫn được đánh giá là khá thuận lợi. Nguyên nhân là do nguồn cung từ một số nước đang hạn chế, trong khi nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu hồ tiêu chính lại có xu hướng tăng lên.

Tình hình trong nước đang hỗ trợ giá tiêu duy trì ở mức cao. Hàng tồn kho đang giảm do bước vào cuối vụ thu hoạch. Thêm vào đó, doanh nghiệp Việt Nam cũng hạn chế nhập khẩu hạt tiêu thô để tái xuất sang Mỹ, bởi thuế quan trung chuyển lên tới 40%, giúp gia tăng lợi thế cho nguồn tiêu nội địa.

Giá tiêu hôm nay 27/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế chốt ngày 26/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với hôm qua ở mức 6,945 USD/tấn (giảm 0,13%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 9,841 USD/tấn (giảm 0,13%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.