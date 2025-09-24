Thị trường Giá tiêu hôm nay 24/9/2025: Tăng giảm trái chiều Giá tiêu hôm nay 24/9 ở mức 147,000 - 150,000 đồng/kg. Tăng giảm trái chiều 1000 đồng/kg tại Lâm Đồng và TPHCM. Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất tại Đức

Giá tiêu hôm nay ngày 23/9/2025 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay 24/9 tại các vùng trồng trọng điểm tăng giảm trái chiều. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước vẫn ở mức từ 147,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 149,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 150,000 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 150,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước cũ không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước cả tuần qua ở mức ổn định, dao động từ 144,000 đến 152,000 đồng/kg.

Dự báo ngắn hạn, giá tiêu khó tăng mạnh nhưng có thể phục hồi vào cuối năm khi nhu cầu tăng cao. Về dài hạn, nhiều chuyên gia lạc quan khi nguồn cung toàn cầu giảm và tồn kho thấp, giá tiêu có khả năng tăng lên.

Một xu hướng tích cực là sản xuất hồ tiêu hữu cơ tại Việt Nam đang phát triển. Nhiều mô hình canh tác bền vững đã đạt chứng nhận quốc tế, giúp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước cao cấp.

Giá tiêu hôm nay 24/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế chốt ngày 23/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với hôm qua ở mức 7,027 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 9,957 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.

Theo số liệu từ châu Âu, trong 7 tháng đầu năm 2025, Đức đã nhập khẩu 16,57 nghìn tấn hạt tiêu từ bên ngoài khối EU, với trị giá lên tới 135,59 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng nhập khẩu tăng 26,6% và giá trị tăng tới 90,9%.

Giá nhập khẩu bình quân trong tháng 7 là 8.530 USD/tấn, giảm nhẹ so với tháng 6 nhưng vẫn cao hơn 44,4% so với cùng kỳ năm 2024. Tính riêng 7 tháng, giá bình quân đã tăng mạnh 51,2%.

Việt Nam là nhà cung cấp tiêu lớn nhất cho Đức, chiếm hơn 64% cả về lượng và giá trị. Brazil đứng thứ hai với tỷ trọng khoảng 23%. Đáng chú ý, nhập khẩu từ cả Việt Nam và Brazil đều tăng trưởng rất mạnh về giá trị.

Bên cạnh hai nguồn cung chính này, Đức cũng tăng nhập khẩu hạt tiêu từ Sri Lanka, Campuchia và một số thị trường khác.