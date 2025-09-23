Thị trường Giá tiêu hôm nay 23/9/2025: Kỳ vọng tăng thoát mốc 150,000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 23/9 ở mức 147,000 - 150,000 đồng/kg. Động lực thu mua tiêu cuối năm kỳ vọng có thể đẩy giá tiêu Việt bật tăng thoát khỏi mốc 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay 23/9 tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 147,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 149,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 149,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho rằng giá tiêu thời gian tới sẽ tiếp tục biến động, phụ thuộc vào thời tiết tại vùng trồng và nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn.

Từ tháng sau, các địa phương bắt đầu bước vào vụ thu hoạch cà phê với kỳ vọng được mùa, được giá. Tâm lý phấn khởi lan tỏa khi cà phê vẫn duy trì ở vùng giá cao. Tuy nhiên, dòng vốn đổ mạnh vào kinh doanh cà phê có thể khiến một số đại lý bán bớt hồ tiêu để xoay vòng, tạo áp lực giảm giá ngắn hạn.

Dù vậy, giá tiêu ở mức 150,000 đồng/kg vẫn được coi là vùng cân bằng và có thể bật tăng trở lại vào cuối năm khi nhu cầu thu mua cải thiện.

Hạt tiêu Việt Nam hiện có lợi thế khi giá trong nước duy trì cao, xuất khẩu ổn định và nhu cầu quốc tế vẫn vững. Đây được xem là điểm sáng sau nhiều năm thị trường liên tục biến động.

Trong tuần này, kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất là giá đi ngang hoặc giảm nhẹ trong khoảng 144,000 - 152,000 đồng/kg. Nếu xuất khẩu tăng mạnh, thị trường trongnước có thể vượt lại mốc 150,000 đồng/kg.

Ngược lại, nếu có tình trạng bán tháo cục bộ từ nông dân, giá tiêu có thể lùi về vùng 140,000 - 144,000 đồng/kg, nhưng khả năng này không cao trong ngắn hạn.

Giá tiêu hôm nay 23/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 22/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với hôm qua ở mức 7,027 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 9,957 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.