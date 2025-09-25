Thị trường Giá tiêu hôm nay 25/9/2025: Giá tiêu Indonesia giảm nhẹ Giá tiêu hôm nay 25/9 ở mức 148,000 - 150,000 đồng/kg. Tăng rải rác 1000 đồng/kg. Giá tiêu Indonesia và Brazil giảm nhẹ ở cả tiêu đen và tiêu trắng

Giá tiêu hôm nay 25/9/2025 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay 25/9 tại các vùng trồng trọng điểm rải rác 1000 đồng/kg so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước vẫn ở mức từ 148,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 149,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 150,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 150,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước cũ tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Trong vài tháng gần đây, thị trường khá ổn định khi giá tiêu trong nước dao động quanh mức 147,000 - 151,000 đồng/kg. Đây được xem là mức cao so với nhiều năm, phản ánh tình trạng nguồn cung toàn cầu sụt giảm trong khi nhu cầu vẫn giữ ở mức ổn định.

Tại Việt Nam, nguồn cung hồ tiêu đang bắt đầu thu hẹp do chúng ta đã bước vào cuối vụ thu hoạch. Trong khi đó, nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu chính lại được dự báo sẽ tăng lên. Sự kết hợp của hai yếu tố này được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá tiêu duy trì ở mức cao trong thời gian sắp tới.

Dự báo cho những tháng cuối năm 2025 cho thấy giá tiêu sẽ tiếp tục được giữ ở mức cao và có thể tăng nhẹ. Tuy nhiên, thị trường vẫn có nguy cơ biến động mạnh nếu chịu tác động từ các yếu tố như thời tiết bất thường, sản lượng thu hoạch thay đổi hoặc những diễn biến phức tạp trong thương mại quốc tế.

Giá tiêu hôm nay 25/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế chốt ngày 24/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với hôm qua ở mức 6,984 USD/tấn (giảm 0,27%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 9,897 USD/tấn (giảm 0,26%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil giảm nhẹ so với hôm qua ở mức 6,500 USD/tấn (giảm 1,54%).

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.