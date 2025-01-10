Thị trường Giá bạc hôm nay 1/10/2025: Trong nước tăng nhẹ, thế giới lập đỉnh Giá bạc hôm nay 1/10: Giá bạc trong nước tăng nhẹ, nhưng giá bạc thế giới vẫn ở vùng cao nhất 14 năm qua.

Giá bạc trong nước hôm nay

Sáng nay, Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 1,811 - 1,867 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 8.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Một số thương hiệu khác đưa ra mức thấp hơn, như giá bạc tại Sacombank-SBJ ở mức 1,795 - 1,835 triệu đồng/lượng (mua - bán)

Golden Fund mua 1,77 triệu đồng/lượng, bán ra 1,815 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Ancarat giữ giá khá cao, mua vào tới 1,81 triệu đồng/lượng và bán ra 1,86 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thế giới

Giá bạc thế giới sáng 1/10 đạt 46,92 USD/ounce, tăng 0,74% so với phiên trước. Trong phiên, bạc biến động rất mạnh, có lúc giảm xuống 45,8 USD/ounce rồi bật tăng trở lại. Diễn biến này gần như song hành với giá vàng: sau khi bị chốt lời và giảm sát mốc 3.800 USD/ounce, vàng nhanh chóng phục hồi lên 3.866 USD/ounce.

Hiện tại, quy đổi theo tỷ giá niêm yết, giá bạc thế giới chỉ tương đương khoảng 1,49 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với giá bán trong nước 35 nghìn đồng/lượng.

Việc giá bạc giữ vững vùng giá cao nhất trong 14 năm cho thấy dòng tiền đầu tư đang tìm đến kênh trú ẩn an toàn, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều rủi ro, đặc biệt là lo ngại Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa.

Bên cạnh đó, Ấn Độtăng gấp đôi lượng bạc nhập khẩu từ tháng 8 sang tháng 9 để chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm, càng góp phần đẩy giá bạc lên cao.

Tại Việt Nam, thị trường bạc trở nên sôi động hơn khi nhiều thương hiệu mới tham gia sản xuất và cung cấp sản phẩm đa dạng. Mặc dù đầu tư bạc bị coi là “mua dễ, bán khó” do thanh khoản thấp hơn vàng, nhưng nhiều người vẫn lựa chọn vì chi phí thấp hơn nhiều.

So sánh cho thấy, một lượng vàng SJC hiện có giá 138 triệu đồng/lượng, cao gấp hàng chục lần so với một lượng bạc ở mức 1,84 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ suất sinh lời lại tương đồng. Từ đầu năm đến nay, người nắm giữ bạc lãi tới 65%, cao hơn nhiều kênh đầu tư khác. Chị Nhật Hạnh (TP.HCM) cho biết chỉ trong vòng một tháng, nhờ mua bạc để tích trữ, chị đã có lãi gần 20%.

Theo ông Huỳnh Trung Khánh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam, bạc là kênh đầu tư phù hợp với những người có vốn nhỏ. Tuy nhiên, giá bạc thường giảm rất mạnh khi thị trường đảo chiều, thậm chí còn nhanh và sâu hơn giá vàng. Bởi vậy, nhà đầu tư cần thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh thanh khoản chưa cao. Nếu giá bạc rớt nhanh, việc bán ra sẽ khó khăn và dễ bị mất giá.