Thị trường Giá tiêu hôm nay 2/10/2025: Tiếp tục giảm đến 1500 đồng/kg Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục giảm xuống mức từ 145,000 - 146,000 đồng/kg. Thị trường hồ tiêu xuất khẩu không thay đổi so với hôm qua.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước giảm nhẹ từ 1,000 đến 1,500 đồng/kg nằm trong khoảng 145,000 - 146,000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đắk Nông giảm 1,000 đồng/kg được giao dịch ở mức 146,000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay giảm 1500 đồng/kg xuống mức 145,000 đồng/kg. Tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay ở mức 146,000 đồng/kg.

Thị trường

(khu vực khảo sát)

Giá tiêu ngày 2/10/2025

(Đơn vị: VNĐ/kg)

Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg)

Đắk Lắk

146,000

-1,000

Gia Lai

145,000

-1,500

Đắk Nông

146,000

-1,000

Bà Rịa – Vũng Tàu

146,000

-1,000

Bình Phước

146,000

-

Đồng Nai

146,000

-1,000



Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 6,979 USD/tấn, không thay đổi so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá nhìn chung vẫn ổn định. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6,500 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9,600 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6,600 - 6,800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Tên loại

Bảng giá tiêu đen thế giới

Ngày 2/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu đen Lampung (Indonesia)

6,979

-

Tiêu đen Brazil ASTA 570

6,500

-

Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA

9,600

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,600

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,800

-



Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9,889 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn giữ ổn định ở mức 13,000 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Việt Nam duy trì trong khoảng 9,250 USD/tấn.

Tên loại

Bảng giá tiêu trắng thế giới

Ngày 2/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu trắng Muntok Indonesia

9,889

-

Tiêu trắng Malaysia ASTA

13,000

-

Tiêu trắng Việt Nam

9,250

-



Giá tiêu trong nước tháng 10 dự kiến giữ ở mức 146,000 - 150,000 đồng/kg, chịu tác động lớn từ thời tiết và nguồn cung chưa ổn định.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu cũng được dự báo sẽ giằng co, chưa có dấu hiệu bứt phá rõ rệt. Yếu tố quan trọng nhất quyết định mặt bằng giá hiện nay chính là tình trạng thời tiết cực đoan và sự thiếu ổn định của nguồn cung từ các vùng sản xuất lớn.

Về dài hạn, hồ tiêu Việt Nam muốn duy trì vị thế “cường quốc xuất khẩu” cần dựa vào hai trụ cột: nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và xây dựng chiến lược xuất khẩu bền vững. Khi đáp ứng tốt các tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm hồ tiêu Việt Nam không chỉ giữ được giá trị mà còn giảm bớt rủi ro từ biến động thị trường toàn cầu.

Dù còn nhiều khó khăn trước mắt, giới chuyên môn kỳ vọng ngành hồ tiêu Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định chỗ đứng trên bản đồ gia vị thế giới. Nếu tận dụng tốt cơ hội từ nhu cầu tăng tại các thị trường lớn và đầu tư sâu vào chế biến, giá trị xuất khẩu của hồ tiêu trong tương lai có thể còn cao hơn mức hiện tại.