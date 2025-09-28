Thị trường Giá tiêu hôm nay 28/9/2025: Giữ giá mức cao Giá tiêu hôm nay 28/9 ở mức 148,000 - 150,000 đồng/kg. Giữ giá mức cao trong 4 ngày qua. Thời gian thu hoạch cây hồ tiêu để cho chất lượng tốt nhất.

Giá tiêu hôm nay 28/9/2025 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay 28/9 tại các vùng trồng trọng điểm giữ giá mức cao trong 4 ngày qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước vẫn ở mức từ 148,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 149,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 150,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 150,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước cũ không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Thời điểm thu hoạch là yếu tố rất quan trọng quyết định trực tiếp đến chất lượng hạt tiêu đen. Vì vậy, người trồng cần đặc biệt chú ý đến khâu này để tránh mất đi thành quả cả một mùa vụ chăm sóc.

Từ khi ra hoa và đậu quả, cây tiêu đen cần khoảng 8 đến 10 tháng để chín hoàn toàn. Khoảng thời gian này có thể thay đổi một chút tùy thuộc vào điều kiện thời tiết từng năm. Ở các vùng trồng tiêu chính như Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, mùa thu hoạch thường rơi vào tháng 2 hoặc tháng 3, trùng với thời điểm thu hoạch điều.

Kỹ thuật thu hoạch cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Người nông dân thường hái tiêu thủ công và chia thành hai hoặc ba đợt trong một vụ. Chỉ nên hái cả chùm khi trên chùm đã xuất hiện những quả chín hoặc quả già. Việc hái những chùm còn xanh non, trừ đợt cuối cùng của vụ, sẽ làm cho hạt tiêu bị lép và giảm chất lượng.

Để chuẩn bị thu hoạch, công việc đầu tiên là làm sạch cỏ xung quanh cho dễ di chuyển. Người ta thường trải bạt dưới chân trụ tiêu để hứng hạt, vừa thu gom nhanh chóng vừa tránh thất thoát. Vì tiêu thường được trồng trên trụ cao hoặc leo lên cây điều, nông dân phải sử dụng thang để leo lên hái từng chùm một.

Giá tiêu hôm nay 28/9 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế chốt ngày 27/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,945 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 9,841 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,600 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 13,000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.

Theo đánh giá từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu tuần này không ghi nhận sự tăng giá từ bất kỳ quốc gia sản xuất lớn nào. Sức mạnh của đồng USD hiện là nguyên nhân chính khiến thị trường trở nên trầm lắng.

Ảnh hưởng của đồng USD mạnh thể hiện rõ qua việc giá tiêu trong nước và xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm liên tục trong 3 tuần. Lý do đến từ việc đồng Rupee của Ấn Độ mất giá khoảng 1% so với USD. Sức mạnh của đồng USD được củng cố bởi các số liệu kinh tế Mỹ tích cực, khiến Fed có thể gặp khó khăn hơn trong việc quyết định cắt giảm lãi suất.

Về ngắn hạn, Cục Xuất nhập khẩu nhận định thị trường vẫn đang tạo thuận lợi cho người trồng và doanh nghiệp. Điều này đến từ sự quan tâm mua hàng của khách hàng quốc tế và nguồn cung từ một số nước sản xuất vẫn còn hạn chế.

Nhìn về cuối năm 2025 và đầu năm 2026, nhiều dự báo lạc quan cho rằng giá tiêu sẽ duy trì ở mức cao. Xu hướng chung được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong thời gian tới.