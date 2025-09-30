Thị trường Giá tiêu hôm nay 30/9/2025: Duy trì ổn định như hôm qua Giá tiêu hôm nay 30/9/2025: Giá tiêu trong nước tiếp tục đi ngang, duy trì ổn định như hôm qua. Giá tiêu giao động từ 148,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 30/9/2025 được cập nhật vào lúc 4h30 cho thấy thị trường trong nước bình ổn. Giá tiêu được thương lái thu mua tại các khu vực trọng điểm đi ngang so với ngày hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 149,000 đồng/kg.

Cụ thể, Gia Lai và Đồng Nai có giá tiêu hôm nay là 148,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu tại TP. Hồ Chí Minh đi ngang so với ngày hôm qua khi tiêu được thương lái thu mua với giá 150,000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá tiêu trên thị trường được thương lái thu mua ở mức 149,000 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm trước.

Giá tiêu tại Đắk Lắk cũng không biến động, được ghi nhận ở mức 150,000 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 4h30 phút sáng 30/9/2025, thị trường hồ tiêu xuất khẩu hôm nay tiếp tục ghi nhận sự trầm lắng của thị trường. Giá tiêu không có sự thay đổi so với ngày hôm trước.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với hôm qua ở mức 6945 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 9841 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9600 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 13000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9250 USD/tấn.

Theo số liệu Hải quan, tính đến 15/9, Việt Nam xuất khẩu 175.818 tấn tiêu, trị giá gần 1,2 tỷ USD. Lượng giảm 8,1% nhưng giá trị tăng tới 28,7% so với cùng kỳ 2024. Đây là khối lượng thấp nhất kể từ 2018, song kim ngạch cao nhất trong cùng kỳ.

Giá tiêu xuất khẩu bình quân từ đầu năm đến giữa tháng 9 đạt 6.789 USD/tấn, tăng 40% so với năm ngoái. Thị trường quốc tế sẵn sàng chi trả cao cho hồ tiêu Việt, đặc biệt là các sản phẩm đạt chuẩn bền vững và được chế biến sâu.

Việt Nam chiếm hơn 40% sản lượng hồ tiêu toàn cầu, song diện tích trồng trong nước đang bị thu hẹp do biến đổi khí hậu và chuyển đổi cây trồng. Tại Brazil, Indonesia, Ấn Độ, sản lượng cũng suy giảm bởi thời tiết cực đoan. Trong khi đó, nhu cầu gia vị ở nhiều thị trường mới nổi tăng 3–4% mỗi năm, tạo nền tảng cho giá tiêu duy trì mức cao.