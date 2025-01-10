Thị trường Giá tiêu hôm nay 1/10/2025: Giá giảm mạnh đến 3000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giảm mạnh xuống mức từ 146,000 - 147,000 đồng/kg. Giá tiêu Indonesia liên tiếp giảm giá do bước vào mùa thu hoạch

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước giảm mạnh từ 1,500 đến 3,000 đồng/kg nằm trong khoảng 146,000 - 147,000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai đang được giao dịch ở mức 147,000 đồng/kg. Tại Đắk Nông, giá tiêu hôm nay giảm xuống mức 147,000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay giảm xuống mức 146,500 đồng/kg. Trong khi Bình Phước giá tiêu ở mức thấp nhất 146,000 đồng/kg.

Thị trường

(khu vực khảo sát)

Giá tiêu ngày 1/10/2025

(Đơn vị: VNĐ/kg)

Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg)

Đắk Lắk

147,000

-3,000

Gia Lai

146,500

-1,500

Đắk Nông

147,000

-2,000

Bà Rịa – Vũng Tàu

147,000

-3,000

Bình Phước

146,000

-2,000

Đồng Nai

147,000

-3,000



Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 6,979 USD/tấn, giảm 0,07% so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá nhìn chung vẫn ổn định. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6,500 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9,600 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6,600 - 6,800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Tên loại

Bảng giá tiêu đen thế giới

Ngày 1/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu đen Lampung (Indonesia)

6,979

-0,07

Tiêu đen Brazil ASTA 570

6,500

-

Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA

9,600

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,600

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,800

-



Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9,889 USD/tấn, giảm 0,08% USD/tấn so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn giữ ổn định ở mức 13,000 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Việt Nam duy trì trong khoảng 9,250 USD/tấn.

Tên loại

Bảng giá tiêu trắng thế giới

Ngày 1/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu trắng Muntok Indonesia

9,889

-0,08

Tiêu trắng Malaysia ASTA

13,000

-

Tiêu trắng Việt Nam

9,250

-



Giá tiêu hiện đang chịu tác động đan xen từ cả yếu tố hỗ trợ giá lẫn áp lực giảm giá. Một trong những nguyên nhân khiến giá có xu hướng giảm là sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư.

Nhiều thương nhân đã bán bớt lượng tồn kho tiêu để chuyển sang giao dịch cà phê, sau khi mặt hàng này biến động mạnh và thu hút sự quan tâm. Điều đó tạo ra áp lực bán lớn trên thị trường, khiến giá tiêu khó giữ được đà tăng như trước.

Bên cạnh đó, dù sản lượng tiêu cả vụ có thể giảm, thị trường Indonesia vẫn chuẩn bị đón thêm nguồn cung mới khi hoạt động thu hoạch bước vào giai đoạn cao điểm tại Lampung và Nam Sumatra. Nguồn cung gia tăng trong ngắn hạn có thể tạo thêm sức ép đối với giá.

Ở trong nước, xuất khẩu hạt tiêu tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực về giá. Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 9/2025, Việt Nam đã xuất khẩu 9.720 tấn tiêu, trị giá 63,7 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, con số này tăng 28,5% về lượng và 35,1% về trị giá.

Tính chung từ đầu năm đến giữa tháng 9, tổng lượng xuất khẩu đạt 175.818 tấn với giá trị gần 1,2 tỷ USD. So sánh cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu giảm 8,1% nhưng trị giá lại tăng tới 28,7%. Khối lượng thấp nhất kể từ năm 2018 nhưng lại đạt kim ngạch cao nhất trong cùng kỳ từ trước đến nay.

Trong 6 đến 12 tháng tới, dự báo giá tiêu phụ thuộc nhiều vào việc tái canh vườn tiêu, áp dụng các biện pháp canh tác bền vững cũng như khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Nếu Việt Nam duy trì lợi thế về chất lượng và tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, hạt tiêu hoàn toàn có cơ hội giữ vững vai trò chiến lược với mức giá ổn định ở ngưỡng cao.