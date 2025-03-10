Thứ Sáu, 3/10/2025
Thị trường

Ngày 3/10/2025: Giá cà phê và giá tiêu trong nước đồng loạt giảm

Quốc Duẩn 03/10/2025 15:30

Ngày 3/10/2025, giá cà phê giảm mạnh so với hôm qua xuống mức 114,500 - 115,600 đồng/kg. Giá tiêu trong nước đồng loạt giảm nằm ở mức 144,000 - 146,000 đồng/kg.

Giá cà phê giảm mạnh ở trong nước

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4416 USD/tấn, tăng 2,17% (94 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 1,94% (84 USD/tấn), đạt 4409 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,75% (6,6 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 384,7 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 1,67% (6,05 US cent/pound), lên mức 368,5 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước hôm nay 3/10/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh từ 2000 đến 2500 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 114,500 - 115,600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 115,600 đồng/kg, giảm mạnh 2300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 115,500 đồng/kg, giảm 2200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 115,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 2000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114,500 đồng/kg.

Ngày 3/10/2025: Giá cà phê và giá tiêu trong nước đồng loạt giảm

Giá hồ tiêu trong nước giảm nhẹ

Theo ghi nhận, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước giảm nhẹ 1000 đồng/kg nằm trong khoảng 144,000 - 146,000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 146,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 145,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 145,000 đồng/kg, giảm nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 145,000 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 145,000 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Còn tại khu vực Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) giá tiêu hôm nay giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua, được thu mua với mức 145,000 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7,013 USD/tấn, tăng 0,41% so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá tiêu đồng loạt giảm mạnh. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6,200 USD/tấn (giảm 4,84%), còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9,500 USD/tấn (giảm 1,05%).

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6,600 - 6,800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9,937 USD/tấn, tăng 0,4% so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ASTA giảm mạnh xuống mức 12,500 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Việt Nam duy trì trong khoảng 9,250 USD/tấn (giảm 4%).

Tại Việt Nam, giá tiêu trắng xuất khẩu giữ nguyên ở mức 9,250 USD/tấn.

Giá bạc hôm nay 3/10/2025: Bạc Phú Quý giảm nhẹ so với hôm qua

Giá tiêu hôm nay 3/10/2025: Xuất khẩu tăng cao kỷ lục

Giá cà phê hôm nay 3/10/2025: Liên tiếp tăng mạnh

