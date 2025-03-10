Thị trường Ngày 3/10/2025: Giá cà phê và giá tiêu trong nước đồng loạt giảm Ngày 3/10/2025, giá cà phê giảm mạnh so với hôm qua xuống mức 114,500 - 115,600 đồng/kg. Giá tiêu trong nước đồng loạt giảm nằm ở mức 144,000 - 146,000 đồng/kg.

Giá cà phê giảm mạnh ở trong nước

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4416 USD/tấn, tăng 2,17% (94 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 1,94% (84 USD/tấn), đạt 4409 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,75% (6,6 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 384,7 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 1,67% (6,05 US cent/pound), lên mức 368,5 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước hôm nay 3/10/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh từ 2000 đến 2500 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 114,500 - 115,600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 115,600 đồng/kg, giảm mạnh 2300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 115,500 đồng/kg, giảm 2200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 115,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 2000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114,500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước giảm nhẹ

Theo ghi nhận, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước giảm nhẹ 1000 đồng/kg nằm trong khoảng 144,000 - 146,000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 146,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 145,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 145,000 đồng/kg, giảm nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 145,000 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 145,000 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Còn tại khu vực Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) giá tiêu hôm nay giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua, được thu mua với mức 145,000 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7,013 USD/tấn, tăng 0,41% so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá tiêu đồng loạt giảm mạnh. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6,200 USD/tấn (giảm 4,84%), còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9,500 USD/tấn (giảm 1,05%).

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6,600 - 6,800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9,937 USD/tấn, tăng 0,4% so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ASTA giảm mạnh xuống mức 12,500 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Việt Nam duy trì trong khoảng 9,250 USD/tấn (giảm 4%).

Tại Việt Nam, giá tiêu trắng xuất khẩu giữ nguyên ở mức 9,250 USD/tấn.