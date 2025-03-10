Thị trường Giá cà phê hôm nay 3/10/2025: Liên tiếp tăng mạnh Giá cà phê hôm nay 3/10 ở mức 116,500 - 117,900 đồng/kg, liên tiếp tăng mạnh từ 1,700 đến 1,900 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê thế giới quay đầu giảm mạnh

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4311 USD/tấn, giảm 2,09% (92 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 1,66% (73 USD/tấn), đạt 4315 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,41% (5,45 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 378,45 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 1,5% (5,55 US cent/pound), xuống mức 362,5 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 3/10/2025 tại khu vực Tây Nguyên, liên tiếp tăng mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 116,500 - 117,900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 117,900 đồng/kg, tăng mạnh 1,900 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 117,700 đồng/kg, tăng 1,700 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1,700 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 117,500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1,800 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 116,500 đồng/kg.

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu và Trung tâm Thông tin Công nghiệp & Thương mại (Bộ Công Thương), trong tháng 9/2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 84 nghìn tấn cà phê với trị giá 477 triệu USD. So với tháng 8, lượng xuất khẩu giảm nhẹ 0,1% nhưng giá trị lại tăng 3,7%. Xuất khẩu cà phê tăng tới 63,5% về lượng và 66,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,23 triệu tấn cà phê, thu về gần 7 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng tăng 11% nhưng giá trị tăng vọt tới 61,4%. Con số này phá kỷ lục của cả năm 2024, vốn đạt 5,6 tỷ USD.

Giá xuất khẩu bình quân trong tháng 9/2025 đạt khoảng 5.679 USD/tấn, tăng 3,8% so với tháng 8 và nhích 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính bình quân 9 tháng đầu năm, giá cà phê xuất khẩu đạt 5.658 USD/tấn, cao hơn 45,3% so với cùng kỳ 2024. Lý do là giá cà phê thế giới tiếp tục neo ở mức cao, mang lại lợi thế lớn cho xuất khẩu cà phê Việt Nam, đóng góp lớn cho kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong năm 2025.