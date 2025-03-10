Thị trường Giá bạc hôm nay 3/10/2025: Bạc Phú Quý giảm nhẹ so với hôm qua Giá bạc hôm nay 3/10/2025: Giá bạc trong nước giảm nhẹ hàng loạt so với hôm qua.

Giá bạc thương hiệu Phú Quý

Tại công ty Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng được niêm yết ở mức 1.790.000 - 1.845.000 đồng/lượng ở hai chiều mua vào - bán ra, giảm 22.000 đồng chiều mua và 23.000 đồng chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán hiện ở mức 55.000 đồng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 với quy cách 10 lượng và 5 lượng cũng ghi nhận mức giá 1.790.000 - 1.845.000 đồng/lượng ở hai chiều mua vào - bán ra, cùng mức giảm như bạc miếng.

Sản phẩm cao cấp đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá 1.790.000 - 2.106.000 đồng/lượng ở hai chiều mua vào - bán ra, giảm lần lượt 22.000 đồng và 26.000 đồng so với phiên trước. Biên độ chênh lệch của sản phẩm này là 316.000 đồng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1 kg được giao dịch với giá 47.733.214 - 49.199.877 đồng/lượng ở hai chiều mua vào - bán ra, giảm tương ứng 586.665 đồng và 613.332 đồng so với ngày 2/10. Chênh lệch mua - bán ở mức 1.466.663 đồng/lượng.

Giá bạc thương hiệu khác

Trong phân khúc bạc thương hiệu khác, bạc 999 trên 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) có giá mua vào 1.536.760 đồng/lượng, giảm 18.540 đồng so với hôm qua.

Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) được giao dịch ở mức 1.492.000 đồng/lượng cho chiều mua vào, giảm 18.000 đồng so với hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ đang bán bạc do chính công ty sản xuất với mức giá 1,857 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, Golden Fund niêm yết giá 1,84 triệu đồng/lượng, trong khi bạc thương hiệu Ancarat được bán ra ở mức 1,85 triệu đồng/lượng. So với ngày hôm qua, giá bạc hôm nay giảm khoảng 0,9%.

Giá bạc tại thị trường Hà Nội và TP.HCM

Theo số liệu từ Vietnam Metals Exchange (VME), tại thị trường Hà Nội, bạc 99.9 độ tinh khiết (1 lượng) có giá 1.492.000 - 1.526.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 17.000 đồng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Với quy cách 1 kg, mức giá tương ứng là 39.789.000 đồng (mua) và 40.687.000 đồng (bán), giảm 454.000 đồng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc 99.9 (1 lượng) ở mức 1.494.000 đồng (mua) và 1.531.000 đồng (bán), giảm 17.000 đồng cả hai chiều. Với quy cách 1 kg, bạc được giao dịch ở 39.841.000 đồng (mua) và 40.838.000 đồng (bán), giảm 454.000 đồng ở cả chiều mua và bán.

Giá bạc thế giới hôm nay

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cùng vàng đã sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay. Nguyên nhân chính được cho là áp lực chốt lời, sau khi giá bạc vừa đạt đỉnh cao nhất trong vòng 14 năm. Đây là một cú điều chỉnh bất ngờ khiến nhiều nhà đầu tư thận trọng hơn trong giao dịch.

Theo ghi nhận, vào khoảng từ 20h đến hơn 21h tối 2/10 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới bất ngờ đảo chiều lao dốc, từ mức 47,96 USD/Ounce rơi xuống còn 46,03 USD/Ounce. Tuy nhiên, sau cú giảm sốc này, thị trường bắt đầu có tín hiệu hồi phục.

Đến rạng sáng nay, giá bạc đã dần lấy lại đà tăng. Tính đến 9h sáng (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế được giao dịch quanh mức 46,77 USD/Ounce, tiệm cận mốc 47 USD/Ounce. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy lực mua quay trở lại sau đợt bán tháo ngắn hạn.

Ngoài ra, sự phục hồi của đồng USD và giá dầu thô cũng đang tạo thêm áp lực cho giá bạc. Chỉ số sức mạnh đồng USD (DXY) hiện đứng ở mức 97,89 điểm, tăng 0,17% so với phiên trước, khiến kim loại quý khó giữ được đà tăng bền vững.