CẢNH BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG ở Nghệ An từ ngày 6/10 đến hết đêm 7/10

CẢNH BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG ở Nghệ An từ ngày 6/10 đến hết đêm 7/10
Từ ngày 6/10 đến hết đêm 7/10, ở địa bàn tỉnh Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến: từ 70-150mm.
Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.
Dự báo tác động của mưa lớn: Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Riêng tỉnh Nghệ An, từ đêm 5/10, trên vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần cấp 4-5, sau tăng cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động.
Từ ngày 6/10 đến hết đêm 7/10, ở địa bàn tỉnh Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến: từ 70-150mm, riêng vùng Tây Bắc Nghệ An có nơi trên 250mm như Quỳ Châu, Châu Tiến, Thông Thụ, Châu Bình… Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.