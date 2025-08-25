Thứ Hai, 25/8/2025
Thị trường

Giá vàng chiều nay 25/8/2025: Tăng bùng nổ phá đỉnh mới

Quốc Duẩn25/08/2025 16:00

Giá vàng chiều nay 25/8/2025: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng bùng nổ phá đỉnh mới 127 triệu, giá vàng thế giới quay đầu giảm khỏi mức cao nhất gần 2 tuần

Giá vàng trong nước chiều nay 25/8/2025

Tính đến 16h00 chiều nay 25/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng bùng nổ phá đỉnh mới. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 125,6-127,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 125,6-127,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt ngày 24/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 126,4-126,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,9-126,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,1-127,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng chiều nay 25/8/2025: Tăng bùng nổ phá đỉnh mới

Tính đến 16h00 ngày 25/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 118,8-121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119-122 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 25/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 25/8/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
125,6127,1
-+500
Tập đoàn DOJI
125,6127,1
-
+500
Mi Hồng
126,4126,9
+400+300
PNJ
125,6
127,1
-+500
Bảo Tín Minh Châu
125,9
126,9
+300+300
Phú Quý125,1127,1
+500+500
1. DOJI - Cập nhật: 25/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN125,600127,100 ▲500K
AVPL/SJC HCM125,600127,100 ▲500K
AVPL/SJC ĐN125,600127,100 ▲500K
Nguyên liệu 9999 - HN111,000112,000
Nguyên liệu 999 - HN110,900111,900
2. PNJ - Cập nhật: 25/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9125,600127,100 ▲500K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9119,100 ▲600K121,800 ▲300K
Vàng Kim Bảo 999.9119,100 ▲600K121,800 ▲300K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9119,100 ▲600K121,800 ▲300K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng119,100 ▲600K121,800 ▲300K
Vàng nữ trang 999.9118,200 ▲800K120,700 ▲800K
Vàng nữ trang 999118,280 ▲800K120,580 ▲800K
Vàng nữ trang 9920117,090 ▲790K119,590 ▲790K
Vàng nữ trang 99117,090 ▲790K119,590 ▲790K
Vàng 916 (22K)108,160 ▲730K110,660 ▲730K
Vàng 750 (18K)83,180 ▲600K90,680 ▲600K
Vàng 680 (16.3K)74,730 ▲550K82,230 ▲550K
Vàng 650 (15.6K)71,110 ▲520K78,610 ▲520K
Vàng 610 (14.6K)66,280 ▲490K73,780 ▲490K
Vàng 585 (14K)63,260 ▲470K70,760 ▲470K
Vàng 416 (10K)42,860 ▲330K50,360 ▲330K
Vàng 375 (9K)37,910 ▲300K45,410 ▲300K
Vàng 333 (8K)32,480 ▲260K39,980 ▲260K
3. SJC - Cập nhật: 25/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG125,600127,100▲500K
Vàng SJC 5 chỉ125,600127,120▲500K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ125,600127,130▲500K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ119,100▲600K121,700▲600K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ119,100▲600K121,600▲600K
Nữ trang 99,99%118,700▲400K120,700▲600K
Nữ trang 99%114,504▲94K119,504▲94K
Nữ trang 68%74,734▲408K82,234▲408K
Nữ trang 41,7%42,986▲250K50,486▲250K

Giá vàng thế giới chiều nay 25/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 25/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3363,64 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 5,95 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,480 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,48 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,62 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-08-25-2025_03_44_pm.jpg

Giá vàng thế giới giảm nhẹ so với mức cao gần đây, chịu ảnh hưởng từ việc đồng USD tăng giá. Tuy nhiên, mức giảm này được hạn chế phần nào nhờ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Những kỳ vọng này được củng cố sau những phát biểu có xu hướng ủng hộ nới lỏng tiền tệ của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào tuần trước.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,18% sau khi đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8. Hợp đồng tương lai vàng của Mỹ kỳ hạn tháng 12 cũng giảm 0,2% xuống 3,412.50 USD/ounce.

Đồng USD tăng 0.1% so với rổ tiền tệ các nước đối thủ, khiến giá vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nước ngoài và làm giảm sức hấp dẫn của kim loại này.

Theo nhận định của ông Matt Simpson, chuyên gia cấp cao tại City Index, giá vàng hiện nhận được sự hỗ trợ khá tốt ở mức 3,350 USD/ounce trong ngắn hạn. Ông cho rằng những gợi ý từ Chủ tịch Powell đã giúp vàng tạo ra một mức đáy quan trọng vào thứ 6.

Tuy nhiên, để giá vàng tăng bền vững, thị trường cần thêm các dữ liệu về lạm phát PCE mềm hơn và thị trường lao động yếu đi. Với việc lạm phát có khả năng vẫn ở mức cao, đà tăng của giá vàng có thể sẽ bị giới hạn sau một đợt phục hồi ban đầu.

Phát biểu hôm thứ 6, Chủ tịch Powell cho biết Fed có thể xem xét cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào tháng tới. Ông nhận định rủi ro đối với thị trường lao động đang gia tăng, dù lạm phát vẫn là một mối đe dọa, và quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Thị trường hiện đang dự đoán khả năng lên đến 87% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0.25% trong cuộc họp tháng 9, với mức cắt giảm dự kiến tích lũy là 48 điểm cơ bản tính đến cuối năm nay. Môi trường lãi suất thấp thường có lợi cho giá vàng vì nó làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ loại tài sản không sinh lãi này.

Tâm lý lạc quan này cũng giúp thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên thứ 2 khi các nhà đầu tư hoan nghênh khả năng Fed nối lại các đợt cắt giảm lãi suất. Giờ đây, giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ sẽ được công bố vào thứ 6, dự kiến sẽ cho thấy lạm phát cốt lõi tăng nhẹ lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2023 là 2.9%.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay tăng 0.3% lên 38.94 USD/ounce, trong khi giá bạch kim giảm 0.2% xuống 1,359.66 USD/ounce. Giá palladium hầu như không thay đổi, ở mức 1,126.41 USD/ounce.

