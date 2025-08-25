Thị trường Giá vàng chiều nay 25/8/2025: Tăng bùng nổ phá đỉnh mới Giá vàng chiều nay 25/8/2025: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng bùng nổ phá đỉnh mới 127 triệu, giá vàng thế giới quay đầu giảm khỏi mức cao nhất gần 2 tuần

Giá vàng trong nước chiều nay 25/8/2025

Tính đến 16h00 chiều nay 25/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng bùng nổ phá đỉnh mới. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 125,6-127,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 125,6-127,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt ngày 24/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 126,4-126,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,9-126,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,1-127,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 16h00 ngày 25/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 118,8-121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119-122 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 25/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 25/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

125,6 127,1

- +500 Tập đoàn DOJI

125,6 127,1

-

+500 Mi Hồng

126,4 126,9

+400 +300 PNJ

125,6

127,1

- +500 Bảo Tín Minh Châu

125,9

126,9

+300 +300

Phú Quý 125,1 127,1

+500 +500

1. DOJI - Cập nhật: 25/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 125,600 127,100 ▲500K AVPL/SJC HCM 125,600 127,100 ▲500K AVPL/SJC ĐN 125,600 127,100 ▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 111,000 112,000 Nguyên liệu 999 - HN 110,900 111,900

2. PNJ - Cập nhật: 25/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 125,600 127,100 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 119,100 ▲600K 121,800 ▲300K Vàng Kim Bảo 999.9 119,100 ▲600K 121,800 ▲300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 119,100 ▲600K 121,800 ▲300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 119,100 ▲600K 121,800 ▲300K Vàng nữ trang 999.9 118,200 ▲800K 120,700 ▲800K Vàng nữ trang 999 118,280 ▲800K 120,580 ▲800K Vàng nữ trang 9920 117,090 ▲790K 119,590 ▲790K Vàng nữ trang 99 117,090 ▲790K 119,590 ▲790K Vàng 916 (22K) 108,160 ▲730K 110,660 ▲730K Vàng 750 (18K) 83,180 ▲600K 90,680 ▲600K Vàng 680 (16.3K) 74,730 ▲550K 82,230 ▲550K Vàng 650 (15.6K) 71,110 ▲520K 78,610 ▲520K Vàng 610 (14.6K) 66,280 ▲490K 73,780 ▲490K Vàng 585 (14K) 63,260 ▲470K 70,760 ▲470K Vàng 416 (10K) 42,860 ▲330K 50,360 ▲330K Vàng 375 (9K) 37,910 ▲300K 45,410 ▲300K Vàng 333 (8K) 32,480 ▲260K 39,980 ▲260K

3. SJC - Cập nhật: 25/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 125,600 127,100 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 125,600 127,120 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 125,600 127,130 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 119,100 ▲600K 121,700 ▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 119,100 ▲600K 121,600 ▲600K Nữ trang 99,99% 118,700 ▲400K 120,700 ▲600K Nữ trang 99% 114,504 ▲94K 119,504 ▲94K Nữ trang 68% 74,734 ▲408K 82,234 ▲408K Nữ trang 41,7% 42,986 ▲250K 50,486 ▲250K

Giá vàng thế giới chiều nay 25/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 25/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3363,64 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 5,95 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,480 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,48 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,62 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ so với mức cao gần đây, chịu ảnh hưởng từ việc đồng USD tăng giá. Tuy nhiên, mức giảm này được hạn chế phần nào nhờ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Những kỳ vọng này được củng cố sau những phát biểu có xu hướng ủng hộ nới lỏng tiền tệ của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào tuần trước.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,18% sau khi đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8. Hợp đồng tương lai vàng của Mỹ kỳ hạn tháng 12 cũng giảm 0,2% xuống 3,412.50 USD/ounce.

Đồng USD tăng 0.1% so với rổ tiền tệ các nước đối thủ, khiến giá vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nước ngoài và làm giảm sức hấp dẫn của kim loại này.

Theo nhận định của ông Matt Simpson, chuyên gia cấp cao tại City Index, giá vàng hiện nhận được sự hỗ trợ khá tốt ở mức 3,350 USD/ounce trong ngắn hạn. Ông cho rằng những gợi ý từ Chủ tịch Powell đã giúp vàng tạo ra một mức đáy quan trọng vào thứ 6.

Tuy nhiên, để giá vàng tăng bền vững, thị trường cần thêm các dữ liệu về lạm phát PCE mềm hơn và thị trường lao động yếu đi. Với việc lạm phát có khả năng vẫn ở mức cao, đà tăng của giá vàng có thể sẽ bị giới hạn sau một đợt phục hồi ban đầu.

Phát biểu hôm thứ 6, Chủ tịch Powell cho biết Fed có thể xem xét cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào tháng tới. Ông nhận định rủi ro đối với thị trường lao động đang gia tăng, dù lạm phát vẫn là một mối đe dọa, và quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Thị trường hiện đang dự đoán khả năng lên đến 87% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0.25% trong cuộc họp tháng 9, với mức cắt giảm dự kiến tích lũy là 48 điểm cơ bản tính đến cuối năm nay. Môi trường lãi suất thấp thường có lợi cho giá vàng vì nó làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ loại tài sản không sinh lãi này.

Tâm lý lạc quan này cũng giúp thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên thứ 2 khi các nhà đầu tư hoan nghênh khả năng Fed nối lại các đợt cắt giảm lãi suất. Giờ đây, giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ sẽ được công bố vào thứ 6, dự kiến sẽ cho thấy lạm phát cốt lõi tăng nhẹ lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2023 là 2.9%.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay tăng 0.3% lên 38.94 USD/ounce, trong khi giá bạch kim giảm 0.2% xuống 1,359.66 USD/ounce. Giá palladium hầu như không thay đổi, ở mức 1,126.41 USD/ounce.