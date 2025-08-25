Thị trường Giá vàng hôm nay 25/8: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng kỷ lục, cao hơn 20 triệu so với thế giới Giá vàng hôm nay 25/8/2025: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng giá lên đỉnh kỷ lục 127 triệu và 122 triệu đồng, cao hơn gần 20 triệu so với giá vàng thế giới

Giá vàng trong nước hôm nay 25/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 25/8/2025, giá vàng miếng trong nước tuần qua tăng mạnh kỷ lục. Cụ thể:

Giá vàng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng miếng tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 23/8 hôm qua. Tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 18/8 tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 126-126,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán. So với tuần trước, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua. mức giá tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 124,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Tính đến 4h00 ngày 25/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 118,8-121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 118,7-121,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 25/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 25/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

125,6 126,6

- - Tập đoàn DOJI

125,6 126,6

-

- Mi Hồng

126 126,6

- - PNJ

125,6

126,6

- - Bảo Tín Minh Châu

125,6

126,6

- -

Phú Quý 124,6 126,6

- -

Giá vàng thế giới hôm nay 25/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 25/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3371,58 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua và tăng 35,4 USD/Ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.520 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,8 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng đã tăng lên mức đỉnh cao nhất từ trước đến nay, đạt 126,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tính trong tháng 8, giá vàng miếng tăng mạnh 5,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán.

Giá vàng nhẫn 9999 SJC tuần qua cũng liên tục tăng mạnh. Xu hướng này cho thấy vàng đang được xem như tài sản an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đang ở mức rất cao gần 20 triệu. Việc mua vàng miếng lúc này có thể rủi ro, vì Ngân hàng Nhà nước có khả năng sẽ can thiệp nhằm thu hẹp khoảng cách giá.

Giá vàng giao ngay bắt đầu tuần ở mức 3341,15 USD/ounce giảm nhẹ nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Giá vàng vẫn đang trong trạng thái đi ngang và đang chờ đợi một yếu tố mới để bứt phá. Đến sáng thứ 3, giá vàng giảm mạnh xuống 3326,23 USD sau khi công bố số liệu về hoạt động xây dựng nhà ở tại Mỹ trong tháng 7/2025 tăng 2,5%.

Bước sang sáng thứ 4, giá vàng bắt đầu đà tăng trở lại với mức tăng 0,84% lên 3344 USD. Ngay sau khi thị trường Bắc Mỹ đóng cửa cuối ngày, giá vàng chạm đáy ngắn hạn quanh mức 3340 USD sau khi số liệu từ S&P Global công bố hôm thứ 5 cho thấy chỉ số PMI sản xuất sơ bộ tăng lên 53,3 so với mức 49,8 của tháng 7.

Các nhà phân tích cho rằng giá vàng thế giới chỉ dao động rất nhẹ do các nhà đầu tư chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị thượng đỉnh Jackson Hole vào cuối tuần.

Ngày cuối tuần chứng kiến sự bất ngờ khi giá vàng tăng dựng đứng lên 3373,39 USD/ounce sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Ông Powell cho biết nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với rủi ro lạm phát tăng và tốc độ tăng trưởng chậm lại. Ông nói rằng chính sách tiền tệ cần được điều chỉnh một cách thận trọng.

Một nhà giao dịch kim loại độc lập nhận xét rằng bài phát biểu cuối cùng của Powell tại Jackson Hole đã mang đến bất ngờ cho thị trường. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện dự đoán khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 đã tăng lên 90%, so với mức 75% trước khi bài phát biểu diễn ra.

Naeem Aslam, Chiến lược gia Đầu tư tại Zaye Capital Markets, cho biết: "Tuyên bố của Powell thực sự gây bất ngờ với nhiều người vì họ không nghĩ rằng Chủ tịch Fed sẽ có tông giọng ôn hòa. Thông điệp của ông được diễn giải theo hướng hỗ trợ nới lỏng chính sách, giúp đưa giá vàng trở lại đà tăng trong tuần này".

Mặt khác, triển vọng hòa bình Ukraine xấu đi, đẩy căng thẳng địa chính trị lên cao. Động lực đàm phán dường như đã tiêu tan, đưa cuộc chiến Nga - Ukraine các bên về vạch xuất phát. Điều này làm gia tăng bất ổn, hỗ trợ giá vàng tăng mạnh như một "lá chắn" chống rủi ro.

Dự báo giá vàng

Tuần này, 13 chuyên gia dự báo thị trường đã tham gia khảo sát về giá vàng. Đáng chú ý, không có ý kiến nào cho rằng giá sẽ giảm. 8 người trong số họ, chiếm 62%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 5 chuyên gia còn lại, tương đương 38%, có cái nhìn trung lập về giá vàng.

Một cuộc thăm dò ý kiến khác từ các nhà đầu tư cá nhân cũng cho thấy tâm lý tích cực, dù kém lạc quan hơn so với trước đây. Trong tổng số 194 phiếu bầu, 115 nhà giao dịch (59%) kỳ vọng giá vàng tăng. 35 người (18%) dự báo giá giảm và 44 người (23%) nghĩ rằng giá sẽ đi ngang.

Giá vàng thế giới hiện đang nhận được nhiều sự hỗ trợ, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh giảm. Nhiều tổ chức tài chính lớn dự báo đà tăng có thể kéo dài đến cuối năm 2025, với mức giá trung bình dao động từ 3.500 đến 3.700 USD/ounce. Lý do đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất và tình hình địa chính trị bất ổn. Tuy vậy, nguy cơ lạm phát đi kèm tăng trưởng chậm và hoạt động thương mại chững lại có thể hạn chế đà tăng của vàng.

Phần lớn các tổ chức tài chính lớn đều có góc nhìn lạc quan. J.P. Morgan Research dự báo giá vàng trung bình đạt 3.675 USD/ounce vào quý IV/2025 và lên 4.000 USD vào giữa năm 2026, nhờ nhu cầu mua mạnh mẽ từ ngân hàng trung ương và giới đầu tư. Goldman Sachs tin rằng nhu cầu này sẽ đẩy giá lên các mức kỷ lục mới.

Tổ chức InvestingHaven kỳ vọng giá vàng chạm 3.500 USD trong năm 2025 và lên đỉnh 5.155 USD vào năm 2030. UBS đặt mục tiêu giá vàng 3.600 USD vào cuối quý I/2026, do căng thẳng từ cuộc xung đột ở Ukraine và rủi ro kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng trì trệ.

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC và vàng nhẫn được hỗ trợ thêm bởi tỷ giá USD/VND vượt mốc kỷ lục 26,500 VND/USD. Nguyên nhân chính là do nhu cầu nhập khẩu tăng và dòng vốn ngoại rút mạnh. Nếu giá vàng thế giới chạm ngưỡng 3.400-3.500 USD/Ounce, giá vàng SJC có khả năng chạm 130 triệu đồng/lượng trong quý IV. Tuy nhiên, nếu Fed trì hoãn việc cắt giảm lãi suất vì lạm phát, giá vàng có thể sẽ điều chỉnh giảm.

Ông Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận chiến lược tại Tastylive, nhận định giá vàng đã sẵn sàng cho một đợt tăng giá khi Fed bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ. Việc sở hữu vàng vẫn là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư khi lãi suất có khả năng được cắt giảm trong bối cảnh lạm phát tiến dần về mức 3%.

Bà Chantelle Schieven, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Capitalight Research, cho biết giá vàng đang đứng trước một rào cản tâm lý quan trọng. Kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã gần như được định giá đầy đủ. Vì vậy, để vàng bứt phá mạnh, thị trường cần một động lực mới. Theo bà, động lực đó có thể là một sự thay đổi trong chính sách, chuyển trọng tâm sang các dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động thay vì chỉ tập trung vào lạm phát.

Các nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank cũng giữ quan điểm lạc quan nhưng thận trọng, vì giá vàng quá cao có thể làm giảm nhu cầu mua vàng vật chất từ thị trường bán lẻ.