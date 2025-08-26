Thị trường Giá vàng chiều nay 26/8/2025: Tăng đạt kỷ lục 128 triệu đồng Giá vàng chiều nay 26/8/2025: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng đạt kỷ lục mới 128 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên cao nhất 2 tuần qua

Giá vàng trong nước chiều nay 26/8/2025

Tính đến 16h00 chiều nay 26/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng đạt kỷ lục mới 128 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 126,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt ngày 25/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 127-127,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 126,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 16h00 ngày 26/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 119,3-122,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119,6-122,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 26/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 26/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

126,1 127,7

+500 +600 Tập đoàn DOJI

126,1 127,7

+500

+600 Mi Hồng

127 127,7

+600 +800 PNJ

126,1

127,7

+500 +600 Bảo Tín Minh Châu

126,1

127,7

+500 +600

Phú Quý 125,1 127,7

- +600

1. DOJI - Cập nhật: 26/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 126,100 ▲500K 127,700 ▲600K AVPL/SJC HCM 126,100 ▲500K 127,700 ▲600K AVPL/SJC ĐN 126,100 ▲500K 127,700 ▲600K Nguyên liệu 9999 - HN 111,000 ▲500K 112,500 ▲500K Nguyên liệu 999 - HN 110,900 ▲500K 112,400 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 26/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 126,100 ▲500K 127,700 ▲600K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 119,600 ▲500K 122,600 ▲800K Vàng Kim Bảo 999.9 119,600 ▲500K 122,600 ▲800K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 119,600 ▲500K 122,600 ▲800K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 119,600 ▲500K 122,600 ▲800K Vàng nữ trang 999.9 118,700 ▲500K 121,200 ▲500K Vàng nữ trang 999 118,780 ▲500K 121,080 ▲500K Vàng nữ trang 9920 117,590 ▲500K 120,090 ▲500K Vàng nữ trang 99 117,590 ▲500K 120,090 ▲500K Vàng 916 (22K) 108,620 ▲460K 111,120 ▲460K Vàng 750 (18K) 83,550 ▲370K 91,050 ▲370K Vàng 680 (16.3K) 75,070 ▲340K 82,570 ▲340K Vàng 650 (15.6K) 71,430 ▲320K 78,930 ▲320K Vàng 610 (14.6K) 66,580 ▲300K 74,080 ▲300K Vàng 585 (14K) 63,550 ▲290K 71,050 ▲290K Vàng 416 (10K) 43,070 ▲210K 50,570 ▲210K Vàng 375 (9K) 38,100 ▲190K 45,600 ▲190K Vàng 333 (8K) 32,650 ▲170K 40,150 ▲170K

3. SJC - Cập nhật: 26/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126,100 ▲500K 127,700 ▲600K Vàng SJC 5 chỉ 126,100 ▲500K 127,720 ▲600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 126,100 ▲500K 127,730 ▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 119,600 ▲500K 122,200 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 119,600 ▲500K 122,100 ▲500K Nữ trang 99,99% 119,100 ▲400K 121,100 ▲400K Nữ trang 99% 114,900 ▲396K 119,900 ▲396K Nữ trang 68% 75,006 ▲272K 82,506 ▲272K Nữ trang 41,7% 43,153 ▲166K 50,653 ▲166K

Giá vàng thế giới chiều nay 26/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 26/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3377,02 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 10,47 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,520 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,97 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,73 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC đã thiết lập kỷ lục mới khi tăng 500 nghìn đồng/lượng, đạt mức kỷ lục mới 128 triệu đồng/lượng tại Ngọc Thẩm. Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng, đạt mức 122,2 triệu đồng/lượng. Tại Doji, giá vàng nhẫn 9999 tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên trước, dao động từ 119,3 đến 122,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần qua, khi đồng đô la Mỹ giảm giá. Nguyên nhân bắt nguồn từ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook. Hành động này được cho là làm giảm niềm tin vào các tài sản tại Mỹ và tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,31%, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8. Giá vàng tương lai giao vào tháng 12 cũng tăng 0.1% lên 3,421.50 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, bình luận của Trump về bà Cook một lần nữa khiến các nhà giao dịch lo ngại. Điều này khiến nhiều người tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn hơn. Có nhận định cho rằng Trump có thể đang biến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trở nên ôn hòa hơn. Nếu đồng USD giảm giá hoặc lợi tức trái phiếu giảm, giá vàng sẽ được hưởng lợi.

Việc chỉ số USD giảm 0.2% cũng khiến giá vàng trở nên rẻ hơn đối với những nhà đầu tư mua bằng các ngoại tệ khác. Vào thứ 6 tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng tới. Ông cho biết rủi ro với thị trường lao động đang tăng nhưng lạm phát vẫn là mối đe dọa, và quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Giới đầu tư hiện chờ đợi báo cáo Chỉ số Giá Tiêu dùng Cá nhân (PCE) sẽ được công bố vào thứ 6. Đây là thước đo lạm phát mà Fed ưa chuộng, và nó sẽ cung cấp manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất của Mỹ.

Quỹ SPDR Gold Trust, quỹ hoán đổi danh mục (ETF) lớn nhất thế giới được hỗ trợ bằng vàng, cho biết lượng tài sản nắm giữ của họ đã tăng từ 956.77 tấn lên 958.49 tấn vào thứ 2.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay tăng 0.4% lên 38.71 USD/ounce, bạch kim giảm nhẹ 0.2% xuống 1,340.10 USD/ounce, còn palladium tăng 0.7% lên 1,093.95 USD/ounce.