Thị trường Giá vàng chiều nay 27/8/2025: Tăng lên 128 triệu, giảm nhẹ chiều mua Giá vàng chiều nay 27/8/2025: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng đạt kỷ lục mới 128 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ chiều mua, giá vàng thế giới tăng sát mức 3400 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 27/8/2025

Tính đến 16h00 chiều nay 27/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng đạt kỷ lục mới 128 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 126 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 126 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 26/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 126,8-128 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,8-128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,4-128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 16h00 ngày 27/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 119,6-122,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119,8-122,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 27/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 27/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

126 128

+300 +300 Tập đoàn DOJI

126 128

-100

+300 Mi Hồng

126,8 128

-200 +300 PNJ

126

128

-100 +300 Bảo Tín Minh Châu

126

128

-100 +300

Phú Quý 125,4 128

+300 +300

1. DOJI - Cập nhật: 27/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 126,000 ▼100K 128,000 ▲300K AVPL/SJC HCM 126,000 ▼100K 128,000 ▲300K AVPL/SJC ĐN 126,000 ▼100K 128,000 ▲300K Nguyên liệu 9999 - HN 112,000 ▲100K 112,800 ▲300K Nguyên liệu 999 - HN 111,900 ▲100K 112,700 ▲300K

2. PNJ - Cập nhật: 27/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 126,000 ▼100K 128,000 ▲300K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 119,900 ▲300K 122,600 Vàng Kim Bảo 999.9 119,900 ▲300K 122,600 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 119,900 ▲300K 122,600 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 119,900 ▲300K 122,600 Vàng nữ trang 999.9 118,900 ▲200K 121,400 ▲200K Vàng nữ trang 999 118,780 ▲200K 121,080 ▲200K Vàng nữ trang 9920 117,790 ▲200K 120,290 ▲200K Vàng nữ trang 99 117,790 ▲200K 120,290 ▲200K Vàng 916 (22K) 108,800 ▲180K 111,300 ▲180K Vàng 750 (18K) 83,700 ▲150K 91,200 ▲150K Vàng 680 (16.3K) 75,200 ▲130K 82,700 ▲130K Vàng 650 (15.6K) 71,560 ▲130K 79,060 ▲130K Vàng 610 (14.6K) 66,700 ▲120K 74,200 ▲120K Vàng 585 (14K) 63,670 ▲120K 71,170 ▲120K Vàng 416 (10K) 43,150 ▲80K 50,650 ▲80K Vàng 375 (9K) 38,180 ▲80K 45,680 ▲80K Vàng 333 (8K) 32,710 ▲60K 40,210 ▲60K

3. SJC - Cập nhật: 27/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126,000 ▲300K 128,000 ▲300K Vàng SJC 5 chỉ 126,000 ▲300K 128,020 ▲300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 126,000 ▲300K 128,030 ▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 119,900 ▲300K 122,500 ▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 119,900 ▲300K 122,400 ▲300K Nữ trang 99,99% 119,400 ▲300K 121,400 ▲300K Nữ trang 99% 115,198 ▲297K 120,198 ▲297K Nữ trang 68% 75,210 ▲204K 82,710 ▲204K Nữ trang 41,7% 43,278 ▲125K 50,778 ▲125K

Giá vàng thế giới chiều nay 27/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 27/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3383,57 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 8,84 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,536 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 108,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang có những diễn biến trái ngược nhau giữa các loại sản phẩm. Các doanh nghiệp vàng lớn và nhiều ngân hàng thương mại như PNJ, DOJI, Eximbank, Sacombank hay ACB vẫn đang giữ giá vàng miếng ở mức cao kỷ lục.

Trên thực tế, nhiều cửa hàng vàng nhỏ lẻ tại TP HCM đã chủ động giảm giá. Họ niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC là 128 triệu đồng/lượng và bán ra là 129 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 1 triệu đồng so với ngày hôm trước.

Ngược lại, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% lại tiếp tục tăng nhẹ. Hầu hết các cửa hàng, cả lớn lẫn nhỏ, đều bán ra với mức 122,4 triệu đồng/lượng và mua vào là 119,9 triệu đồng/lượng. Mức giá này cao hơn 200 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch trước. Nguyên nhân đến từ việc vàng miếng SJC có nguồn cung khan hiếm và giá quá cao, còn vàng nhẫn thì có sẵn hàng hơn, dễ mua bán hơn nên được nhiều người ưa chuộng.

Một điểm đáng chú ý là thị trường gần như không có phản ứng gì trước thông tin Chính phủ ban hành Nghị định mới số 232/2025/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định cũ về quản lý kinh doanh vàng. Nghị định này chính thức chấm dứt cơ chế độc quyền của Nhà nước trong việc sản xuất và xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để làm vàng miếng, thay vào đó là áp dụng hình thức cấp phép có điều kiện cho các tổ chức đủ tiêu chuẩn.

Theo đánh giá của các chuyên gia, giá vàng trong nước khó có thể giảm ngay lập tức. Các quy định mới cần có thời gian mới có thể đi vào thực tế. Ngân hàng Nhà nước trước hết phải soạn thảo và ban hành một thông tư hướng dẫn chi tiết, sau đó mới tiến hành cấp phép cho các doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện tham gia sản xuất và nhập khẩu.

Chỉ khi nguồn cung vàng nguyên liệu trở nên dồi dào và thị trường thực sự có sự cạnh tranh, thì giá vàng miếng mới có cơ sở để giảm nhiệt và tiến gần hơn với mức giá vàng trên thế giới.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay, nguyên nhân do những lo ngại mới về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau lời đe dọa sa thải Thống đốc Lisa Cook của Tổng thống Donald Trump.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,26%, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8. Giá vàng tương lai giao vào tháng 12 cũng tăng 0,3% lên 3,433.30 USD/ounce.

Theo nhận định của các chuyên gia, các nhà đầu cơ ngắn hạn đang chốt lời. Dù vậy, giá vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ từ kỳ vọng về một chính sách tiền tệ mềm dẻo hơn từ Fed. Triển vọng trong ngắn hạn cho thấy giá vàng vẫn có khả năng tăng để thử nghiệm ngưỡng 3.400 USD, và vượt lên cả mức 3.435 USD.

Diễn biến thị trường còn chịu ảnh hưởng từ sự kiện chính trị. Tổng thống Trump tuyên bố sa thải bà Cook với cáo buộc có sai phạm trong việc vay thế chấp, một động thái có thể làm ảnh hưởng đến quyền hạn của Tổng thống đối với ngân hàng trung ương. Bà Cook khẳng định ông Trump không có quyền sa thải bà và bà sẽ không từ chức. Ông Trump liên tục thúc giục Fed cắt giảm lãi suất và chỉ trích Chủ tịch Jerome Powell hành động quá chậm chạp.

Giới đầu tư hiện chờ đợi Chỉ số Giá Tiêu dùng Cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, sẽ được công bố vào thứ 6 để tìm manh mối về lộ trình lãi suất, sau những phát biểu có xu hướng nới lỏng của Chủ tịch Powell tại hội nghị Jackson Hole tuần trước.

Thị trường hiện dự báo 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất một phần tư điểm tại cuộc họp chính sách ngày 17/9. Vàng không sinh lãi nên thường được hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay giảm 0.4% xuống 38,42 USD/ounce, bạch kim giảm 0.4% xuống 1.343,95 USD/ounce và palladium giữ nguyên ở mức 1.093,57 USD/ounce.