Thị trường Giá vàng chiều nay 31/8: Giá vàng trong nước tháng 8 cao kỷ lục, vàng thế giới tăng ấn tượng Giá vàng chiều nay 31/8/2025: Giá vàng trong nước tháng 8 tăng cao kỷ lục chưa từng có chốt tuần nghỉ lễ 2/9, giá vàng thế giới tăng kỷ lục sát mốc 3450 USD

Giá vàng trong nước chiều nay 31/8/2025

Tính đến 14h00 chiều nay 31/8/2025, giá vàng miếng trong nước chốt tháng 8 ở đỉnh cao chưa từng có. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng mạnh 3,5 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng mạnh 4 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 30/8 hôm qua. Giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 4 triệu đồng/lượng chiều bán so với chốt ngày 24/8 tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,6-130,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán. So với tuần trước, giá vàng tăng 3,6 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 4 triệu đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua, mức giá tăng 3 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 4 triệu đồng/lượng chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 4 triệu đồng/lượng chiều bán so với tuần trước.

Tính đến 14h00 ngày 31/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,5-125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; tăng 3,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 122,6-125,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng chiều nay 31/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 31/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

129,1 130,6

- - Tập đoàn DOJI

129,1 130,6

-

- Mi Hồng

129,6 130,6

- - PNJ

129,1

130,6

- - Bảo Tín Minh Châu

129,1

130,6

- -

Phú Quý 128,1 130,6

- -

1. DOJI - Cập nhật: 31/8/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 129,100 130,600 AVPL/SJC HCM 129,100 130,600 AVPL/SJC ĐN 129,100 130,600 Nguyên liệu 9999 - HN 114,400 115,400 Nguyên liệu 999 - HN 114,300 115,300

2. PNJ - Cập nhật: 31/8/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 129,100 130,600 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 122,500 125,400 Vàng Kim Bảo 999.9 122,500 125,400 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 122,500 125,400 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 122,500 125,400 Vàng nữ trang 999.9 120,000 122,500 Vàng nữ trang 999 119,880 122,380 Vàng nữ trang 9920 119,120 121,620 Vàng nữ trang 99 118,880 121,380 Vàng 916 (22K) 109,810 112,310 Vàng 750 (18K) 84,530 92,030 Vàng 680 (16.3K) 75,950 83,450 Vàng 650 (15.6K) 72,280 79,780 Vàng 610 (14.6K) 67,380 74,880 Vàng 585 (14K) 64,310 71,810 Vàng 416 (10K) 43,610 51,110 Vàng 375 (9K) 38,590 46,090 Vàng 333 (8K) 33,080 40,580

3. SJC - Cập nhật: 31/8/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129,100 130,600 Vàng SJC 5 chỉ 129,100 130,620 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 129,100 130,630 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 122,500 125,100 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 122,500 125,000 Nữ trang 99,99% 121,500 123,500 Nữ trang 99% 117,277 122,277 Nữ trang 68% 76,638 84,138 Nữ trang 41,7% 44,154 51,654

Giá vàng thế giới chiều nay 31/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 14h00 ngày 31/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3449,37 USD/ounce. Giá vàng chiều nay không thay đổi so với hôm qua và tăng 81,66 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,502 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tháng 8 này tăng kỷ lục rất ấn tượng, mức tăng 86,84 USD/ounce (tăng 2,42%) so với tháng 7, bứt phá mạnh để chạm mức cao nhất trong vòng 4 tháng. Nguyên nhân chính đến từ việc Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Tại Hội nghị thường niên ở Jackson Hole, chủ tịch Fed ông Powell cho biết sự thay đổi trong cán cân rủi ro nền kinh tế có thể cần điều chỉnh chính sách tiền tệ. Ông không quá lo ngại về việc đưa lạm phát về đúng 2% mà đang tập trung nhiều hơn vào dấu hiệu chậm lại của nền kinh tế và thị trường lao động.

Dữ liệu lạm phát được công bố vào thứ 6 tuần vừa qua cũng củng cố quan điểm này. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) tăng 2,9% trong vòng 12 tháng tính đến tháng 7. Dù lạm phát có tăng, thị trường vẫn kỳ vọng gần như chắc chắn về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Ông Chris Zaccarelli, Giám đốc Đầu tư tại Northlight Asset Management, cho rằng dữ liệu lạm phát mới nhất sẽ không ngăn được Fed hạ lãi suất. Vẫn còn hai báo cáo lạm phát quan trọng khác là PPI và CPI vào ngày 10-11/9, nhưng chỉ cần chúng không cho thấy lạm phát tăng vọt, Fed gần như chắc chắn sẽ cắt giảm 0,25%.

Trong bối cảnh hiện tại, ông Phillip Streible từ Blue Line Futures kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Ông mong đợi cả giá vàng giao ngay và giá hợp đồng tương lai đều vượt qua và đóng cửa trên ngưỡng 3.500 USD/Ounce.

Hiện tại, giá vàng hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn CME đang giao dịch ở mức 3.511,50 USD/Ounce. Theo ông Streible, vàng tăng mạnh vì thị trường đang bắt đầu cảm nhận được rủi ro của tình trạng lạm phát đình trệ.

Sự kiện quan trọng nhất trong tuần tới là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) vào thứ 6. Các nhà phân tích cho rằng nếu dữ liệu thị trường lao động yếu, nó sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng tăng cao, đồng thời củng cố chu kỳ nới lỏng chính sách của Fed. Ngân hàng Comerica dự báo số việc làm phi nông nghiệp sẽ tăng nhẹ với 45.000 việc làm mới trong tháng Tám.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, chính trị cũng đang tác động mạnh đến thị trường. Sự bất ổn địa chính trị được kỳ vọng sẽ tiếp tục cung cấp đà tăng giá vàng. Việc Tổng thống Donald Trump tiếp tục xung đột với Fed đang làm suy yếu niềm tin vào đồng USD với tư cách là đồng tiền dự trữ, khiến vàng trở thành kim loại tiền tệ hấp dẫn. Chiến thuật mới của ông Trump là chuyển trọng tâm từ ông Powell sang các thành viên khác trong Ủy ban, đặc biệt là Thống đốc Fed Lisa Cook.

Mặc dù vụ việc của bà Cook vẫn đang chờ xử lý tại tòa án Hoa Kỳ, một số nhà phân tích cho rằng sự độc lập của Fed đã bị tổn hại. Ông Naeem Aslam từ Zaye Capital Markets nhận định Trump hiện đang kiểm soát câu chuyện về Fed, đồng nghĩa với việc lãi suất sẽ giảm và giá vàng sẽ tăng cao hơn.

Bà Chantelle Schieven từ Capitalight Research kỳ vọng xung đột này sẽ tiếp tục làm tổn hại đến danh tiếng của USD, và trong môi trường đó, không ai có thể đoán được giá vàng sẽ lên cao đến mức nào. Bà tin rằng việc giá vàng thiết lập các kỷ lục mới chỉ là vấn đề thời gian.

Các dữ liệu kinh tế cần theo dõi trong tuần tới bao gồm: PMI sản xuất ISM của Mỹ (thứ 3), số lượng việc làm mở JOLTS (thứ 4), số liệu việc làm ADP, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và PMI dịch vụ ISM (thứ 5), và cuối cùng là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (thứ 6). Lưu ý rằng thị trường Bắc Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ 2 nghỉ lễ Ngày Lao động.