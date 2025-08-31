Giá vàng chiều nay 31/8: Giá vàng trong nước tháng 8 cao kỷ lục, vàng thế giới tăng ấn tượng
Giá vàng chiều nay 31/8/2025: Giá vàng trong nước tháng 8 tăng cao kỷ lục chưa từng có chốt tuần nghỉ lễ 2/9, giá vàng thế giới tăng kỷ lục sát mốc 3450 USD
Giá vàng trong nước chiều nay 31/8/2025
Tính đến 14h00 chiều nay 31/8/2025, giá vàng miếng trong nước chốt tháng 8 ở đỉnh cao chưa từng có. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng mạnh 3,5 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng mạnh 4 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối tuần trước.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 30/8 hôm qua. Giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 4 triệu đồng/lượng chiều bán so với chốt ngày 24/8 tuần trước.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,6-130,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán. So với tuần trước, giá vàng tăng 3,6 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 4 triệu đồng/lượng chiều bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua, mức giá tăng 3 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 4 triệu đồng/lượng chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 4 triệu đồng/lượng chiều bán so với tuần trước.
Tính đến 14h00 ngày 31/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,5-125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; tăng 3,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 122,6-125,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.
Bảng giá vàng chiều nay 31/8/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 31/8/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|129,1
|130,6
|-
|-
|Tập đoàn DOJI
|129,1
|130,6
|-
|-
|Mi Hồng
|129,6
|130,6
|-
|-
|PNJ
|129,1
|130,6
|-
|-
|Bảo Tín Minh Châu
|129,1
|130,6
|-
|-
|Phú Quý
|128,1
|130,6
|-
|-
|1. DOJI - Cập nhật: 31/8/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC HN
|129,100
|130,600
|AVPL/SJC HCM
|129,100
|130,600
|AVPL/SJC ĐN
|129,100
|130,600
|Nguyên liệu 9999 - HN
|114,400
|115,400
|Nguyên liệu 999 - HN
|114,300
|115,300
|2. PNJ - Cập nhật: 31/8/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|129,100
|130,600
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|122,500
|125,400
|Vàng Kim Bảo 999.9
|122,500
|125,400
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|122,500
|125,400
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|122,500
|125,400
|Vàng nữ trang 999.9
|120,000
|122,500
|Vàng nữ trang 999
|119,880
|122,380
|Vàng nữ trang 9920
|119,120
|121,620
|Vàng nữ trang 99
|118,880
|121,380
|Vàng 916 (22K)
|109,810
|112,310
|Vàng 750 (18K)
|84,530
|92,030
|Vàng 680 (16.3K)
|75,950
|83,450
|Vàng 650 (15.6K)
|72,280
|79,780
|Vàng 610 (14.6K)
|67,380
|74,880
|Vàng 585 (14K)
|64,310
|71,810
|Vàng 416 (10K)
|43,610
|51,110
|Vàng 375 (9K)
|38,590
|46,090
|Vàng 333 (8K)
|33,080
|40,580
|3. SJC - Cập nhật: 31/8/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|129,100
|130,600
|Vàng SJC 5 chỉ
|129,100
|130,620
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|129,100
|130,630
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|122,500
|125,100
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|122,500
|125,000
|Nữ trang 99,99%
|121,500
|123,500
|Nữ trang 99%
|117,277
|122,277
|Nữ trang 68%
|76,638
|84,138
|Nữ trang 41,7%
|44,154
|51,654
Giá vàng thế giới chiều nay 31/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 14h00 ngày 31/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3449,37 USD/ounce. Giá vàng chiều nay không thay đổi so với hôm qua và tăng 81,66 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,502 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới tháng 8 này tăng kỷ lục rất ấn tượng, mức tăng 86,84 USD/ounce (tăng 2,42%) so với tháng 7, bứt phá mạnh để chạm mức cao nhất trong vòng 4 tháng. Nguyên nhân chính đến từ việc Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Tại Hội nghị thường niên ở Jackson Hole, chủ tịch Fed ông Powell cho biết sự thay đổi trong cán cân rủi ro nền kinh tế có thể cần điều chỉnh chính sách tiền tệ. Ông không quá lo ngại về việc đưa lạm phát về đúng 2% mà đang tập trung nhiều hơn vào dấu hiệu chậm lại của nền kinh tế và thị trường lao động.
Dữ liệu lạm phát được công bố vào thứ 6 tuần vừa qua cũng củng cố quan điểm này. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) tăng 2,9% trong vòng 12 tháng tính đến tháng 7. Dù lạm phát có tăng, thị trường vẫn kỳ vọng gần như chắc chắn về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng tới.
Ông Chris Zaccarelli, Giám đốc Đầu tư tại Northlight Asset Management, cho rằng dữ liệu lạm phát mới nhất sẽ không ngăn được Fed hạ lãi suất. Vẫn còn hai báo cáo lạm phát quan trọng khác là PPI và CPI vào ngày 10-11/9, nhưng chỉ cần chúng không cho thấy lạm phát tăng vọt, Fed gần như chắc chắn sẽ cắt giảm 0,25%.
Trong bối cảnh hiện tại, ông Phillip Streible từ Blue Line Futures kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Ông mong đợi cả giá vàng giao ngay và giá hợp đồng tương lai đều vượt qua và đóng cửa trên ngưỡng 3.500 USD/Ounce.
Hiện tại, giá vàng hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn CME đang giao dịch ở mức 3.511,50 USD/Ounce. Theo ông Streible, vàng tăng mạnh vì thị trường đang bắt đầu cảm nhận được rủi ro của tình trạng lạm phát đình trệ.
Sự kiện quan trọng nhất trong tuần tới là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) vào thứ 6. Các nhà phân tích cho rằng nếu dữ liệu thị trường lao động yếu, nó sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng tăng cao, đồng thời củng cố chu kỳ nới lỏng chính sách của Fed. Ngân hàng Comerica dự báo số việc làm phi nông nghiệp sẽ tăng nhẹ với 45.000 việc làm mới trong tháng Tám.
Bên cạnh yếu tố kinh tế, chính trị cũng đang tác động mạnh đến thị trường. Sự bất ổn địa chính trị được kỳ vọng sẽ tiếp tục cung cấp đà tăng giá vàng. Việc Tổng thống Donald Trump tiếp tục xung đột với Fed đang làm suy yếu niềm tin vào đồng USD với tư cách là đồng tiền dự trữ, khiến vàng trở thành kim loại tiền tệ hấp dẫn. Chiến thuật mới của ông Trump là chuyển trọng tâm từ ông Powell sang các thành viên khác trong Ủy ban, đặc biệt là Thống đốc Fed Lisa Cook.
Mặc dù vụ việc của bà Cook vẫn đang chờ xử lý tại tòa án Hoa Kỳ, một số nhà phân tích cho rằng sự độc lập của Fed đã bị tổn hại. Ông Naeem Aslam từ Zaye Capital Markets nhận định Trump hiện đang kiểm soát câu chuyện về Fed, đồng nghĩa với việc lãi suất sẽ giảm và giá vàng sẽ tăng cao hơn.
Bà Chantelle Schieven từ Capitalight Research kỳ vọng xung đột này sẽ tiếp tục làm tổn hại đến danh tiếng của USD, và trong môi trường đó, không ai có thể đoán được giá vàng sẽ lên cao đến mức nào. Bà tin rằng việc giá vàng thiết lập các kỷ lục mới chỉ là vấn đề thời gian.
Các dữ liệu kinh tế cần theo dõi trong tuần tới bao gồm: PMI sản xuất ISM của Mỹ (thứ 3), số lượng việc làm mở JOLTS (thứ 4), số liệu việc làm ADP, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và PMI dịch vụ ISM (thứ 5), và cuối cùng là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (thứ 6). Lưu ý rằng thị trường Bắc Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ 2 nghỉ lễ Ngày Lao động.