Thị trường Giá vàng hôm nay 2/9: Giá vàng miếng lên đỉnh mới ngày Quốc khánh, vàng nhẫn và thế giới tăng mạnh Giá vàng hôm nay 2/9/2025: Giá vàng miếng lên đỉnh mới 132,6 triệu đồng vào ngày Quốc khánh, giá vàng thế giới tăng mạnh nhưng vẫn thấp hơn trong nước 20 triệu

Giá vàng trong nước hôm nay 2/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 2/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng lên đỉnh mới 132,6 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC Ngọc Thẩm được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130,3 - 132,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại các của hàng lớn khác đang ổn định ở đỉnh cũ 130,6 triệu đồng/lượng do vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 30/8.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,6-130,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 2/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,5-125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 122,6-125,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 2/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 2/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

129,1 130,6

- - Tập đoàn DOJI

129,1 130,6

-

- Mi Hồng

129,6 130,6

- - PNJ

129,1

130,6

- - Bảo Tín Minh Châu

129,1

130,6

- -

Phú Quý 128,1 130,6

- -

1. DOJI - Cập nhật: 2/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 129,100 130,600 AVPL/SJC HCM 129,100 130,600 AVPL/SJC ĐN 129,100 130,600 Nguyên liệu 9999 - HN 114,400 115,400 Nguyên liệu 999 - HN 114,300 115,300

2. PNJ - Cập nhật: 2/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 129,100 130,600 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 122,500 125,400 Vàng Kim Bảo 999.9 122,500 125,400 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 122,500 125,400 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 122,500 125,400 Vàng nữ trang 999.9 120,000 122,500 Vàng nữ trang 999 119,880 122,380 Vàng nữ trang 9920 119,120 121,620 Vàng nữ trang 99 118,880 121,380 Vàng 916 (22K) 109,810 112,310 Vàng 750 (18K) 84,530 92,030 Vàng 680 (16.3K) 75,950 83,450 Vàng 650 (15.6K) 72,280 79,780 Vàng 610 (14.6K) 67,380 74,880 Vàng 585 (14K) 64,310 71,810 Vàng 416 (10K) 43,610 51,110 Vàng 375 (9K) 38,590 46,090 Vàng 333 (8K) 33,080 40,580

3. SJC - Cập nhật: 2/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129,100 130,600 Vàng SJC 5 chỉ 129,100 130,620 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 129,100 130,630 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 122,500 125,100 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 122,500 125,000 Nữ trang 99,99% 121,500 123,500 Nữ trang 99% 117,277 122,277 Nữ trang 68% 76,638 84,138 Nữ trang 41,7% 44,154 51,654

Giá vàng thế giới hôm nay 2/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 2/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3474,51 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 25,14 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,502 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,12 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,47 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong hơn 4 tháng, chỉ còn cách mức kỷ lục mọi thời đại khoảng 23 USD/Ounce. Nguyên nhân đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất và đồng USD suy yếu.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,73%, đây là mức cao nhất kể từ ngày 22/4 khi nó chạm ngưỡng kỷ lục 3,500.05 USD/Ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao vào tháng 12 của Mỹ cũng tăng 0,9% lên 3,547.70 USD/Ounce.

Đồng USD hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất kể từ ngày 28/7 so với một rổ tiền tệ. Điều này khiến giá vàng định giá bằng USD trở nên rẻ hơn cho những người mua nước ngoài.

Theo các chuyên gia, giá vàng tăng mạnh nhờ được hỗ trợ bởi lạm phát dai dẳng tại Mỹ, tâm lý người tiêu dùng giảm sút, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất và những lo ngại về tính độc lập của Fed. Dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (PCE) của Mỹ đã tăng 0.2% so với tháng trước và 2.6% so với cùng kỳ năm ngoái, đúng như kỳ vọng.

Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco đã lặp lại sự ủng hộ của bà đối với một đợt cắt giảm lãi suất, do những rủi ro trên thị trường lao động. Thị trường đang chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ 6, dự kiến sẽ cho phép Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất từ tháng 9 trở đi, điều này hỗ trợ nhu cầu đầu tư. Dự báo số việc làm phi nông nghiệp tháng 8 sẽ tăng 78.000, so với mức 73.000 của tháng 7.

Bên cạnh đó, đại diện Thương mại Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Trump vẫn đang tiếp tục đàm phán với các đối tác thương mại bất chấp phán quyết của tòa án Mỹ rằng phần lớn thuế quan là bất hợp pháp.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay nhảy vọt 2.6% lên 40,69 USD/ounce, giá bạch kim tăng 3.2% lên 1,408.54 USD, còn giá palladium tăng 1.9% lên 1,129.70 USD.

Dự báo giá vàng

Tuần vừa qua, giá vàng thế giới có một đợt tăng rất mạnh. Giá vàng giao ngay đã lên mức cao nhất trong vòng 4 tháng. Đà tăng này có được nhờ nhiều số liệu kinh tế từ Mỹ không khả quan, khiến thị trường kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất.

Sang tuần này, sự chú ý sẽ tập trung hoàn toàn vào những báo cáo quan trọng về thị trường lao động. Mọi người đang đặc biệt chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ. Nếu kết quả không tốt, khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào giữa tháng 9 sẽ càng cao, và điều đó thường giúp giá vàng tăng lên.

Marc Chandler, một chuyên gia từ Bannockburn Global Forex, nhận xét rằng giá vàng đã có một tuần tăng trưởng rất ấn tượng. Ông chỉ ra hai phiên tăng mạnh vào thứ 6 tuần trước và thứ 3 vừa rồi, trước khi giá vượt qua ngưỡng 3.400 USD vào thứ 5.

Giá vàng đã hình thành một xu hướng tăng giá rõ rệt và củng cố vị thế trước kỳ nghỉ cuối tuần. Điều này cho thấy vàng đã có đủ lực để tiếp tục leo dốc. Các mốc giá quan trọng tiếp theo cần chinh phục là 3.439 USD/Ounce (đỉnh tháng 7) và sau đó là 3.451 USD/Ounce (đỉnh tháng 6).

Một yếu tố mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giá vàng vào mùa thu này là sự quay trở lại của các nhà đầu tư đến từ phương Tây. Trong đợt tăng giá đầu năm 2024, lực mua chủ yếu đến từ các nhà đầu tư châu Á và ngân hàng trung ương, còn giới đầu tư phương Tây vẫn khá dè dặt. Hiện tại, họ đang bắt đầu tham gia vào thị trường. Dòng tiền từ các quỹ ETF được dự báo sẽ là động lực chính cho vàng trong những tháng cuối năm.

Dự báo giá vàng trên sàn Comex có thể vượt ngưỡng 3.500 USD/ounce vào cuối tuần. Đây là một ngưỡng cản rất quan trọng từ tháng 4. Nếu giá vàng phá vỡ được ngưỡng này, nó hoàn toàn có thể chạm mốc 4.000 USD hoặc thậm chí cao hơn trong vài tháng tới.

Michele Schneider từ MarketGauge cho biết tín hiệu mua vàng được đưa ra sau bài phát biểu có xu hướng ôn hòa của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Ông Powell thừa nhận những rủi ro trong nền kinh tế có thể dẫn đến thay đổi trong chính sách. Ông cũng ít tỏ ra lo ngại về việc kéo lạm phát về đúng 2% mà tập trung hơn vào nguy cơ tăng trưởng chậm và thị trường lao động yếu đi.