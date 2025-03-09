Thứ Tư, 3/9/2025
Giá vàng chiều nay 3/9: Lập kỷ lục cao nhất 14 năm qua

Quốc Duẩn 03/09/2025 14:36

Giá vàng chiều nay 3/9/2025 lúc 14h00: Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới cao nhất 14 năm qua, giá vàng miếng SJC cũng tăng mạnh lên 135,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng lên cao chưa từng có

Giá vàng chiều nay 3/9 đã lập một kỷ lục mới trên thị trường thế giới. Nguyên nhân chính là do các nhà đầu tư đang tìm kiếm một nơi an toàn để bảo vệ số vốn của mình trước những biến động của thị trường tài chính.

Tính đến 14h00 chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3.535,2 USD/ounce, tăng 49,79 USD/ounce so với hôm qua. Đây là mức giá cao nhất trong hơn 14 năm trở lại đây.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-09-03-2025_02_11_pm.jpg

Giá vàng thế giới tiếp tục thiết lập kỷ lục mới vào thứ 4, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động và niềm tin ngày càng lớn từ các nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong tháng này. Những yếu tố này đã thúc đẩy nhu cầu đối với vàng - một kênh đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 1,43%, sau khi chạm mốc kỷ lục 3.546,99 USD/ounce trong phiên. Đối với hợp đồng tương lai, giá vàng kỳ hạn tháng 12 của Mỹ cũng tăng 0,3%, lên 3.602,40 USD/ounce.

Một yếu tố khác góp phần gia tăng bất ổn thị trường là động thái từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Họ tuyên bố sẽ yêu cầu Tòa án Tối cao phán quyết nhanh về các mức thuế mà một tòa phúc thẩm Mỹ đã xác định là bất hợp pháp vào tuần trước. Theo Ilya Spivak, chuyên gia từ Tastylive, quyết định của Tòa án Tối cao có thể tạo ra nhiều xáo trộn và thay đổi đáng kể bối cảnh kinh tế nếu không có lợi cho chính quyền.

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc Fed có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sức ép chính trị là một vấn đề nghiêm trọng, và trong bối cảnh đó, vàng đang có đà tăng mạnh với sức mua chiếm ưu thế. Trump liên tục gây sức ép buộc Fed phải hạ lãi suất và thậm chí công khai xem xét sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell. Tháng trước, ông còn cố gắng cách chức Nữ thống đốc Fed Lisa Cook, làm dấy lên lo ngại về khả năng hoạt động độc lập của Fed.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường dự báo khả năng lên tới 92% rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% vào cuối cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày diễn ra vào 17/9. Vàng, vốn không mang lại lợi tức, thường có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Đáng chú ý, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, thông báo rằng lượng vàng nắm giữ của họ đã tăng 1,32% lên 990,56 tấn, mức cao nhất kể từ tháng 8/2022.

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ 6, để đưa ra dự đoán chính xác hơn về quy mô cắt giảm lãi suất của Fed trong tháng.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay giảm nhẹ 0,1% xuống 40,84 USD/ounce, dù trước đó đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2011. Platinum giảm 0,6% xuống 1.395,03 USD/ounce và palladium cũng giảm 0,4% xuống 1.129,58 USD/ounce.

Giá vàng trong nước chiều nay 3/9/2025

Tính đến 14h00 chiều nay 3/9/2025, giá vàng miếng trong nước lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 2/9.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 132,4-133,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131,4 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng chiều nay 3/9: Lập kỷ lục cao nhất 14 năm qua

Tính đến 14h00 ngày 3/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 125,8-128,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126-129 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 3/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 3/9/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
131,9133,4
+2800+2800
Tập đoàn DOJI
131,9133,4
+2800
+2800
Mi Hồng
132,4133,4
+2800+2800
PNJ
131,9
133,4
+2800+2800
Bảo Tín Minh Châu
131,4
133,4
+2800+2800
Phú Quý131133,4
+2900+2800
1. DOJI - Cập nhật: 3/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN131,900 ▲2800K133,400 ▲2800K
AVPL/SJC HCM131,900 ▲2800K133,400 ▲2800K
AVPL/SJC ĐN131,900 ▲2800K133,400 ▲2800K
Nguyên liệu 9999 - HN118,000 ▲1600K119,000 ▲1600K
Nguyên liệu 999 - HN117,900 ▲1600K118,900 ▲1600K
2. PNJ - Cập nhật: 3/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9131,900133,400
Nhẫn Trơn PNJ 999.9125,800128,800
Vàng Kim Bảo 999.9125,800128,800
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9125,800128,800
Vàng PNJ - Phượng Hoàng125,800128,800
Vàng nữ trang 999.9123,900126,400
Vàng nữ trang 999123,770126,270
Vàng nữ trang 9920122,990125,490
Vàng nữ trang 99122,740125,240
Vàng 916 (22K)113,380115,880
Vàng 750 (18K)87,45094,950
Vàng 680 (16.3K)78,60086,100
Vàng 650 (15.6K)74,81082,310
Vàng 610 (14.6K)69,75077,250
Vàng 585 (14K)66,59074,090
Vàng 416 (10K)45,23052,730
Vàng 375 (9K)40,05047,550
Vàng 333 (8K)34,36041,860
3. SJC - Cập nhật: 3/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG131,900 ▲2800K133,400 ▲2800K
Vàng SJC 5 chỉ131,900 ▲2800K133,420 ▲2800K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ131,900 ▲2800K133,430 ▲2800K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ125,500 ▲3000K128,100 ▲3000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ125,500 ▲3000K128,000 ▲3000K
Nữ trang 99,99%123,900 ▲2400K126,400 ▲2900K
Nữ trang 99%120,148 ▲2871K125,148 ▲2871K
Nữ trang 68%78,610 ▲1972K86,110 ▲1972K
Nữ trang 41,7%45,364 ▲1209K52,864 ▲1209K

