Thị trường Giá vàng chiều nay 3/9: Lập kỷ lục cao nhất 14 năm qua Giá vàng chiều nay 3/9/2025 lúc 14h00: Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới cao nhất 14 năm qua, giá vàng miếng SJC cũng tăng mạnh lên 135,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng lên cao chưa từng có

Giá vàng chiều nay 3/9 đã lập một kỷ lục mới trên thị trường thế giới. Nguyên nhân chính là do các nhà đầu tư đang tìm kiếm một nơi an toàn để bảo vệ số vốn của mình trước những biến động của thị trường tài chính.

Tính đến 14h00 chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3.535,2 USD/ounce, tăng 49,79 USD/ounce so với hôm qua. Đây là mức giá cao nhất trong hơn 14 năm trở lại đây.

Giá vàng thế giới tiếp tục thiết lập kỷ lục mới vào thứ 4, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động và niềm tin ngày càng lớn từ các nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong tháng này. Những yếu tố này đã thúc đẩy nhu cầu đối với vàng - một kênh đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 1,43%, sau khi chạm mốc kỷ lục 3.546,99 USD/ounce trong phiên. Đối với hợp đồng tương lai, giá vàng kỳ hạn tháng 12 của Mỹ cũng tăng 0,3%, lên 3.602,40 USD/ounce.

Một yếu tố khác góp phần gia tăng bất ổn thị trường là động thái từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Họ tuyên bố sẽ yêu cầu Tòa án Tối cao phán quyết nhanh về các mức thuế mà một tòa phúc thẩm Mỹ đã xác định là bất hợp pháp vào tuần trước. Theo Ilya Spivak, chuyên gia từ Tastylive, quyết định của Tòa án Tối cao có thể tạo ra nhiều xáo trộn và thay đổi đáng kể bối cảnh kinh tế nếu không có lợi cho chính quyền.

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc Fed có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sức ép chính trị là một vấn đề nghiêm trọng, và trong bối cảnh đó, vàng đang có đà tăng mạnh với sức mua chiếm ưu thế. Trump liên tục gây sức ép buộc Fed phải hạ lãi suất và thậm chí công khai xem xét sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell. Tháng trước, ông còn cố gắng cách chức Nữ thống đốc Fed Lisa Cook, làm dấy lên lo ngại về khả năng hoạt động độc lập của Fed.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường dự báo khả năng lên tới 92% rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% vào cuối cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày diễn ra vào 17/9. Vàng, vốn không mang lại lợi tức, thường có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Đáng chú ý, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, thông báo rằng lượng vàng nắm giữ của họ đã tăng 1,32% lên 990,56 tấn, mức cao nhất kể từ tháng 8/2022.

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ 6, để đưa ra dự đoán chính xác hơn về quy mô cắt giảm lãi suất của Fed trong tháng.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay giảm nhẹ 0,1% xuống 40,84 USD/ounce, dù trước đó đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2011. Platinum giảm 0,6% xuống 1.395,03 USD/ounce và palladium cũng giảm 0,4% xuống 1.129,58 USD/ounce.

Giá vàng trong nước chiều nay 3/9/2025

Tính đến 14h00 chiều nay 3/9/2025, giá vàng miếng trong nước lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 2/9.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 132,4-133,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131,4 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 14h00 ngày 3/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 125,8-128,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126-129 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 3/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 3/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

131,9 133,4

+2800 +2800 Tập đoàn DOJI

131,9 133,4

+2800

+2800 Mi Hồng

132,4 133,4

+2800 +2800 PNJ

131,9

133,4

+2800 +2800 Bảo Tín Minh Châu

131,4

133,4

+2800 +2800

Phú Quý 131 133,4

+2900 +2800

1. DOJI - Cập nhật: 3/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 131,900 ▲2800K 133,400 ▲2800K AVPL/SJC HCM 131,900 ▲2800K 133,400 ▲2800K AVPL/SJC ĐN 131,900 ▲2800K 133,400 ▲2800K Nguyên liệu 9999 - HN 118,000 ▲1600K 119,000 ▲1600K Nguyên liệu 999 - HN 117,900 ▲1600K 118,900 ▲1600K

2. PNJ - Cập nhật: 3/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 131,900 133,400 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 125,800 128,800 Vàng Kim Bảo 999.9 125,800 128,800 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 125,800 128,800 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 125,800 128,800 Vàng nữ trang 999.9 123,900 126,400 Vàng nữ trang 999 123,770 126,270 Vàng nữ trang 9920 122,990 125,490 Vàng nữ trang 99 122,740 125,240 Vàng 916 (22K) 113,380 115,880 Vàng 750 (18K) 87,450 94,950 Vàng 680 (16.3K) 78,600 86,100 Vàng 650 (15.6K) 74,810 82,310 Vàng 610 (14.6K) 69,750 77,250 Vàng 585 (14K) 66,590 74,090 Vàng 416 (10K) 45,230 52,730 Vàng 375 (9K) 40,050 47,550 Vàng 333 (8K) 34,360 41,860