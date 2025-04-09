Thị trường Giá vàng hôm nay 4/9/2025: Giá vàng trong nước và thế giới dự báo đà tăng còn kéo dài Giá vàng hôm nay 4/9: Giá vàng trong nước tăng gần 3 triệu đồng lên đỉnh liên tục. Giá vàng thế giới lên mức cao chưa từng có, sẽ còn có thể tăng cao thêm nữa.

Giá vàng trong nước hôm nay 4/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 4/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng gần 3 triệu đồng phá kỷ lục liên tục. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 2/9.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 132,4-133,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131,4 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 4/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 125,8-128,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126-129 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 4/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 4/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

131,9 133,4

+2800 +2800 Tập đoàn DOJI

131,9 133,4

+2800

+2800 Mi Hồng

132,4 133,4

+2800 +2800 PNJ

131,9

133,4

+2800 +2800 Bảo Tín Minh Châu

131,4

133,4

+2800 +2800

Phú Quý 131 133,4

+2900 +2800

1. DOJI - Cập nhật: 4/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 131,900 ▲2800K 133,400 ▲2800K AVPL/SJC HCM 131,900 ▲2800K 133,400 ▲2800K AVPL/SJC ĐN 131,900 ▲2800K 133,400 ▲2800K Nguyên liệu 9999 - HN 118,000 ▲1600K 119,000 ▲1600K Nguyên liệu 999 - HN 117,900 ▲1600K 118,900 ▲1600K

2. PNJ - Cập nhật: 4/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 131,900 ▲2800K 133,400 ▲2800K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 125,800 ▲1300K 128,800 ▲1300K Vàng Kim Bảo 999.9 125,800 ▲1300K 128,800 ▲1300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 125,800 ▲1300K 128,800 ▲1300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 125,800 ▲1300K 128,800 ▲1300K Vàng nữ trang 999.9 123,900 ▲1000K 126,400 ▲1000K Vàng nữ trang 999 123,770 ▲1000K 126,270 ▲1000K Vàng nữ trang 9920 122,990 ▲1000K 125,490 ▲1000K Vàng nữ trang 99 122,740 ▲990K 125,240 ▲990K Vàng 916 (22K) 113,380 ▲910K 115,880 ▲910K Vàng 750 (18K) 87,450 ▲750K 94,950 ▲750K Vàng 680 (16.3K) 78,600 ▲680K 86,100 ▲680K Vàng 650 (15.6K) 74,810 ▲650K 82,310 ▲650K Vàng 610 (14.6K) 69,750 ▲610K 77,250 ▲610K Vàng 585 (14K) 66,590 ▲580K 74,090 ▲580K Vàng 416 (10K) 45,230 ▲410K 52,730 ▲410K Vàng 375 (9K) 40,050 ▲370K 47,550 ▲370K Vàng 333 (8K) 34,360 ▲330K 41,860 ▲330K

3. SJC - Cập nhật: 4/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131,900 ▲2800K 133,400 ▲2800K Vàng SJC 5 chỉ 131,900 ▲2800K 133,420 ▲2800K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 131,900 ▲2800K 133,430 ▲2800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 125,500 ▲3000K 128,100 ▲3000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 125,500 ▲3000K 128,000 ▲3000K Nữ trang 99,99% 123,900 ▲2400K 126,400 ▲2900K Nữ trang 99% 120,148 ▲2871K 125,148 ▲2871K Nữ trang 68% 78,610 ▲1972K 86,110 ▲1972K Nữ trang 41,7% 45,364 ▲1209K 52,864 ▲1209K

Giá vàng thế giới hôm nay 4/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 4/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3558,31 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 47,52 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,508 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 113,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,7 triệu đồng/lượng.

Vượt mọi kỳ vọng, giá vàng thế giới tăng một hơi vượt qua ngưỡng 3.550 USD/Ounce, và có thể tiến gần đến mức 3600 USD/Ounce vào cuối hôm nay. Nguyên nhân đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, cùng với tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường thúc đẩy nhu cầu tìm đến các tài sản an toàn.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 1,35%, sau khi chạm mức cao kỷ lục 3.556,01 USD/Ounce trong phiên. Hợp đồng tương lai vàng của Mỹ giao vào tháng 12 cũng tăng 0,8% lên 3.621,30 USD/Ounce.

Giới đầu tư đang tập trung theo dõi loạt dữ liệu quan trọng về thị trường lao động Mỹ trong tuần này, bao gồm đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và số liệu việc làm ADP (thứ 5), cùng báo cáo phi nông nghiệp (thứ 6). Những chỉ số này là cơ sở then chốt để đánh giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất.

Trong bối cảnh đó, lo ngại về tính độc lập của Fed đang gia tăng sau những chỉ trích lặp lại từ Tổng thống Donald Trump nhằm vào Chủ tịch Jerome Powell vì không hạ lãi suất. Các nhà giao dịch tại Heraeus Metals nhận định, điều này đang làm suy yếu niềm tin vào các tài sản định giá bằng USD và đẩy dòng tiền chảy về phía vàng.

Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy, hiện có tới 92% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tháng 9. Thống đốc Fed Christopher Waller một lần nữa kêu gọi cắt giảm vào tháng 9 và cho biết tốc độ cắt giảm sau đó sẽ phụ thuộc vào diễn biến kinh tế.

Giá vàng đang tăng cao một phần do các chính sách chính trị và thương mại của Mỹ ngày càng trở nên khó lường. Gần đây, một tòa phúc thẩm ở Mỹ tuyên bố phần lớn thuế quan do nước này áp đặt là bất hợp pháp. Phán quyết này đặt ra câu hỏi về quyền hạn của Tổng thống Donald Trump trong việc quyết định đánh thuế lên hàng nhập khẩu.

Hiện tại, mức thuế vẫn được giữ nguyên trong khi vụ kiện tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, tình hình bất ổn này khiến nhiều doanh nghiệp tạm hoãn các quyết định đầu tư cho đến khi họ nhìn thấy rõ hơn về chi phí thuế quan phải chịu.

Một nguyên nhân khác đẩy giá vàng lên là do thị trường đang bước vào mùa tiêu thụ mạnh nhất trong năm. Nhu cầu mua vàng từ các quỹ ETF cũng góp phần hỗ trợ giá vàng. Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới là SPDR Gold Trust chỉ trong vài ngày đã tăng khối lượng nắm giữ thêm 1%, lên hơn 977 tấn, cao nhất trong vòng ba năm trở lại đây.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay giảm 0,5% xuống 40,48 USD/Ounce. Bạch kim giảm 0,7% xuống 1.389,75 USD/Ounce, trong khi palladium giảm 1,4% xuống 1.121,75 USD/Ounce.

Dự báo giá vàng

Xét về mặt kỹ thuật, giá vàng giao ngay đã vượt mạnh qua ngưỡng 3.500 USD/Ounce và đang tiếp tục hướng đến mức cao hơn là 3.600 USD/Ounce. Cụ thể, giá vàng giao vào tháng 12 đã chạm mốc 3.605 USD. Mục tiêu kế tiếp là vượt qua và giữ vững trên ngưỡng kháng cự ở 3.700 USD/Ounce.

Theo dự báo từ chuyên gia JP Morgan, giá vàng có thể đạt 3.675 USD/Ounce vào cuối năm 2025 và chạm mốc 4.250 USD/Ounce vào cuối năm 2026.

Theo ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nếu báo cáo việc làm vào thứ 6 sắp tới yếu hơn dự kiến, khả năng Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9, hỗ trợ thêm đà tăng cho vàng. Ông dự báo giá vàng sẽ còn có thể tăng cao thêm nữa, với mục tiêu ngắn và trung hạn trong khoảng 3.600 đến 3.800 USD/Ounce, thậm chí là 4000 USD/Ounce vào cuối quý I năm sau.

Trên trang Kitco, bà Michele Schneider, Chiến lược gia trưởng tại MarketGauge cho biết rất khó để dự đoán giá vàng có thể tăng cao đến đâu. Tuần trước, bà dự đoán vàng sẽ sớm vượt qua ngưỡng 3.500 USD/Ounce.

Bà Schneider nhận định rằng mức 4000 USD/Ounce hoàn toàn có thể nằm trong tầm ngắm, bởi thị trường vàng mới chỉ trong giai đoạn bắt đầu tăng mạnh. Về mặt phân tích kỹ thuật, giai đoạn tích lũy càng dài thì đà tăng sau đó càng mạnh mẽ.

Bà cho rằng việc giá vàng chạm ngưỡng 3.800 - 4.000 USD/Ounce là cực kỳ khả thi và có thể là mục tiêu hợp lý trước khi một số nhà đầu tư quyết định chốt lời. Ngay cả ở mức giá đó, cơ hội vẫn chưa đóng lại với những người muốn tham gia thị trường.

Chuyên gia Bert Dohmen, biên tập viên của tờ Wellington Letter, cũng chỉ ra rằng đang có dòng tiền dịch chuyển từ thị trường chứng khoán sang vàng. Ông nhận định thị trường cổ phiếu Mỹ đang ở trạng thái đầu cơ nguy hiểm nhất trong suốt sự nghiệp của mình và dự báo một đợt suy thoái nghiêm trọng, thậm chí có thể là tồi tệ nhất kể từ năm 1929.

Theo ông Dohmen, trong giai đoạn đầu khi thị trường tài chính sụt giảm mạnh, vàng và bạc cũng có thể bị bán tháo do được dùng như một nguồn tiền mặt để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ. Tuy nhiên, đây chính là tiền đề cho giai đoạn thứ hai, khi các ngân hàng trung ương in thêm tiền và các nhà đầu tư lại đổ xô tìm đến những tài sản an toàn như vàng và bạc.

Dựa trên nghiên cứu về chu kỳ 40 năm mà ông thực hiện vào năm 1980, ông Dohmen dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong dài hạn và đạt đỉnh vào năm 2031. Ông cho rằng thế giới đang bước vào thời kỳ nhiều xung đột, khiến cho các tài sản hữu hình như vàng trở thành nơi trú ẩn an toàn thực sự.