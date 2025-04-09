Thị trường Giá vàng thế giới tăng vọt do dữ liệu việc làm Mỹ yếu kém Giá vàng thế giới tăng vọt vượt mốc 3550 USD/ounce do dữ liệu việc làm Mỹ yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sớm cắt giảm lãi suất.

Tính đến 8h00 ngày 3/9, giá vàng thế giới tăng mạnh, giao dịch quanh mức 3,554.20 USD/ounce, tăng 0,64% trong ngày. Giá vàng giữ vững đà tăng sau khi phá vỡ ngưỡng 3,500 USD/ounce và hiện đang tiến sát các mức cao kỷ lục mới.

Theo Báo cáo JOLTS của Bộ Lao động Mỹ, số việc làm mở (thước đo nhu cầu lao động) trong tháng 7 đã giảm mạnh xuống 7,18 triệu, thấp hơn nhiều so với dự báo 7,38 triệu của các nhà kinh tế. Con số này là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021, cho thấy thị trường lao động đang mất đà tăng trưởng.

Dữ liệu yếu củng cố kỳ vọng Fed sẽ chuyển trọng tâm từ lạm phát sang ổn định thị trường lao động. Các nhà phân tích cho biết vàng đang thu hút dòng tiền nhà đầu tư khi thị trường kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này.

Aaron Hill, Nhà phân tích Thị trường Cấp cao tại FP Markets, nhận định dữ liệu làm gia tăng áp lực giảm giá với đồng USD và lợi suất trái phiếu. Trong bối cảnh đó, vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn hấp dẫn trước những lo ngại về kinh tế.