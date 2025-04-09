Thứ Năm, 4/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng thế giới tăng vọt do dữ liệu việc làm Mỹ yếu kém

Quốc Duẩn 04/09/2025 08:00

Giá vàng thế giới tăng vọt vượt mốc 3550 USD/ounce do dữ liệu việc làm Mỹ yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sớm cắt giảm lãi suất.

Tính đến 8h00 ngày 3/9, giá vàng thế giới tăng mạnh, giao dịch quanh mức 3,554.20 USD/ounce, tăng 0,64% trong ngày. Giá vàng giữ vững đà tăng sau khi phá vỡ ngưỡng 3,500 USD/ounce và hiện đang tiến sát các mức cao kỷ lục mới.

Giá vàng thế giới tăng vọt do dữ liệu việc làm Mỹ yếu kém

Theo Báo cáo JOLTS của Bộ Lao động Mỹ, số việc làm mở (thước đo nhu cầu lao động) trong tháng 7 đã giảm mạnh xuống 7,18 triệu, thấp hơn nhiều so với dự báo 7,38 triệu của các nhà kinh tế. Con số này là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021, cho thấy thị trường lao động đang mất đà tăng trưởng.

Dữ liệu yếu củng cố kỳ vọng Fed sẽ chuyển trọng tâm từ lạm phát sang ổn định thị trường lao động. Các nhà phân tích cho biết vàng đang thu hút dòng tiền nhà đầu tư khi thị trường kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này.

Aaron Hill, Nhà phân tích Thị trường Cấp cao tại FP Markets, nhận định dữ liệu làm gia tăng áp lực giảm giá với đồng USD và lợi suất trái phiếu. Trong bối cảnh đó, vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn hấp dẫn trước những lo ngại về kinh tế.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá vàng chiều nay 3/9: Lập kỷ lục cao nhất 14 năm qua

Giá vàng chiều nay 3/9: Lập kỷ lục cao nhất 14 năm qua

Giá vàng hôm nay 3/9/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tăng dựng đứng, phá đỉnh mới

Giá vàng hôm nay 3/9/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tăng dựng đứng, phá đỉnh mới

Giá vàng chiều nay 2/9: Giá vàng nhẫn tăng phá đỉnh kỷ lục

Giá vàng chiều nay 2/9: Giá vàng nhẫn tăng phá đỉnh kỷ lục

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Giá vàng chiều nay 3/9: Lập kỷ lục cao nhất 14 năm qua

Giá vàng chiều nay 3/9: Lập kỷ lục cao nhất 14 năm qua

Giá vàng hôm nay 3/9/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tăng dựng đứng, phá đỉnh mới

Giá vàng hôm nay 3/9/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tăng dựng đứng, phá đỉnh mới

Giá vàng chiều nay 2/9: Giá vàng nhẫn tăng phá đỉnh kỷ lục

Giá vàng chiều nay 2/9: Giá vàng nhẫn tăng phá đỉnh kỷ lục

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng thế giới tăng vọt do dữ liệu việc làm Mỹ yếu kém

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO