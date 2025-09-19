Thị trường Giá heo hơi hôm nay 19/9/2025: Xu hướng giảm vẫn bao trùm cả nước Giá heo hơi hôm nay 19/9 tiếp tục giảm trên cả ba miền, dao động 55.000 - 60.000 đồng/kg. Dự báo xu hướng đi xuống có thể còn kéo dài.

Giá heo hơi miền Bắc tiếp tục giảm

Thị trường heo hơi miền Bắc sáng nay ghi nhận mức điều chỉnh giảm tại nhiều tỉnh. Cụ thể, Hà Nội, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Hưng Yên và Tuyên Quang cùng về mức 57.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực này dao động từ 56.000 - 58.000 đồng/kg, thấp hơn so với những ngày trước đó.

Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên yếu dần

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng trong xu hướng đi xuống. Tại Thanh Hóa và Nghệ An, giá heo hơi giảm về 56.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh lùi xuống mức thấp nhất 55.000 đồng/kg.

Giao dịch tại các địa phương khác dao động trong khoảng 55.000 - 59.000 đồng/kg, cho thấy thị trường chưa có tín hiệu hồi phục rõ rệt.

Giá heo hơi miền Nam đồng loạt điều chỉnh

Tại miền Nam, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg ở Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp, hiện còn 59.000 đồng/kg. Riêng Vĩnh Long xuống mức 58.000 đồng/kg, ngang bằng với Cần Thơ - hai địa phương đang có mức giao dịch thấp nhất khu vực.

Nhìn chung, giá heo hơi miền Nam sáng nay phổ biến trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Các chuyên gia dự báo giá heo hơi có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn khi nhu cầu chưa tăng mạnh trở lại. Diễn biến này cho thấy thị trường đang quay về quỹ đạo giảm sau giai đoạn ổn định, đặc biệt tại các tỉnh trọng điểm chăn nuôi.

Giá thịt heo bán lẻ ổn định

Dù giá heo hơi giảm, giá thịt heo bán lẻ tại các siêu thị vẫn duy trì ổn định. Tại WinMart, thịt heo mát Meat Deli dao động từ 119.922 - 163.122 đồng/kg, áp dụng chương trình giảm giá 20% cho hội viên. Thịt heo xay có giá thấp nhất 119.922 đồng/kg, trong khi ba rọi heo được bán cao nhất với 163.122 đồng/kg.

Tại Công ty Thực phẩm Hà Hiền, các sản phẩm thịt heo sáng nay có giá trong khoảng 76.190 - 162.857 đồng/kg. Trong đó, sườn non heo được niêm yết ở mức cao nhất 162.857 đồng/kg, tiếp theo là ba rọi và nạc dăm với cùng giá 139.048 đồng/kg. Mỡ heo vẫn giữ mức thấp nhất 76.190 đồng/kg.