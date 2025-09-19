Thị trường Ngân hàng Nhật Bản duy trì lãi suất ổn định trước rủi ro từ Mỹ BOJ nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất ở mức 0,5% khi lo ngại kinh tế Mỹ chững lại và tác động từ chính sách thuế của Tổng thống Trump.

Lãi suất không đổi trong bối cảnh bất ổn

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp kết thúc vào ngày thứ 6. Các nhà hoạch định chính sách muốn có thêm thời gian để đánh giá liệu nền kinh tế có đủ sức chống chọi với các loại thuế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt cũng như những dấu hiệu suy yếu ngày càng rõ rệt của kinh tế Mỹ.

Động thái này diễn ra sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa cắt giảm lãi suất và báo hiệu có thể tiếp tục hạ trong thời gian tới nhằm ngăn thị trường lao động suy yếu.

Tăng trưởng chậm lại của Mỹ khiến triển vọng nâng lãi suất của BOJ trở nên mờ nhạt, nhất là khi xuất khẩu Nhật Bản đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi các biện pháp thuế mới.

Giới đầu tư đang đặc biệt chú ý đến cuộc họp báo sau phiên họp của Thống đốc Kazuo Ueda để tìm manh mối về khả năng BOJ nối lại chu kỳ nâng lãi suất, vốn đã tạm dừng từ tháng 1.

Kịch bản cho những tháng tới

Một số chuyên gia, trong đó có Kei Fujimoto từ SuMi TRUST, dự báo BOJ có thể tăng lãi suất vào đầu năm sau, nhưng khó chắc chắn liệu quyết định có được đưa ra ngay tháng 10 hay không. Các quan chức sẽ cân nhắc kỹ lưỡng tác động của thuế quan đến lợi nhuận doanh nghiệp và khả năng các công ty tiếp tục tăng lương.

Khảo sát của Reuters cho thấy đa số chuyên gia kinh tế dự đoán BOJ sẽ nâng thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm, song thời điểm vẫn còn nhiều tranh cãi, tập trung vào tháng 10 hoặc tháng 1.

Áp lực từ lạm phát và thị trường việc làm

Mặc dù có nhiều lý do để đi chậm trong lộ trình nâng lãi suất, BOJ vẫn chịu áp lực từ giá thực phẩm cao và thị trường lao động khan hiếm.

Dữ liệu mới công bố cho thấy giá tiêu dùng cốt lõi tháng 8 tăng 2,7% so với cùng kỳ, chậm lại ba tháng liên tiếp nhưng vẫn trên mục tiêu 2%. Một số thành viên có quan điểm cứng rắn trong hội đồng cảnh báo rằng việc duy trì lãi suất thực âm quá lâu có thể gây rủi ro cho nền kinh tế.

Tác động chính trị và định hướng chính sách

Bức tranh chính sách tiền tệ của BOJ càng thêm phức tạp bởi tình hình chính trị trong nước. Đảng cầm quyền Nhật Bản sẽ bước vào cuộc bầu chọn lãnh đạo mới vào ngày 4/10, sau khi Thủ tướng Shigeru Ishiba tuyên bố từ chức.

Ứng viên hàng đầu Sanae Takaichi, người phản đối mạnh mẽ việc nâng lãi suất, sẽ công bố cương lĩnh tranh cử ngay trong ngày BOJ họp báo.

BOJ đã chấm dứt chương trình kích thích kéo dài cả thập kỷ và nâng lãi suất ngắn hạn lên 0,5% vào tháng 1 vừa qua, tin tưởng rằng Nhật Bản có thể duy trì lạm phát mục tiêu 2%.

Tuy nhiên, Thống đốc Ueda vẫn cam kết thận trọng trong từng bước đi, nhất là khi chưa thể xác định rõ tác động từ chính sách thuế của Mỹ đối với nền kinh tế Nhật Bản.