Thị trường Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 9/2025: Cao nhất 4,8% cho khách hàng cá nhân Biểu lãi suất tiền gửi ngân hàng VietinBank tháng 9/2025 giữ ổn định từ 0,1% đến 4,8%/năm, áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 9/2025

Cập nhật ngày 5/9/2025, ngân hàng VietinBank tiếp tục duy trì chính sách huy động vốn ổn định. Biểu lãi suất tiền gửi vẫn nằm trong khoảng từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm từ kỳ hạn 1 tháng trở lên, với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng VietinBank tháng 9/2025 từ 1,6% - 4,8%/năm

Theo bảng công bố mới nhất, lãi suất tiết kiệm VietinBank ở kỳ hạn 1 đến dưới 3 tháng được giữ ở mức 1,6%/năm. Các khoản gửi từ 3 tháng đến dưới 6 tháng áp dụng mức 1,9%/năm, không có thay đổi so với tháng trước.

Đối với khách hàng lựa chọn kỳ hạn trung bình từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, lãi suất ngân hàng hiện ở mức 3%/năm. Các khoản tiết kiệm từ 12 tháng đến dưới 24 tháng được hưởng mức 4,7%/năm. Đây được xem là nhóm kỳ hạn có ưu đãi tốt dành cho người gửi tiền muốn đảm bảo an toàn và lãi ổn định.

Mức lãi suất cao nhất hiện tại của VietinBank là 4,8%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên. Với khách hàng có kế hoạch tài chính dài hạn, đây là lựa chọn giúp tối ưu lợi nhuận khi gửi tiết kiệm.

Ngoài ra, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn vẫn giữ ở mức 0,1%/năm. Với các khoản gửi ngắn hạn dưới 1 tháng, lãi suất huy động VietinBank được duy trì ở mức 0,2%/năm.

Bảng lãi suất tiết kiệm tại Vietinbank tháng 9/2025 dành cho khách hàng cá nhân:

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,10

Dưới 1 tháng

0,20

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

1,60

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

1,60

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

1,90

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

1,90

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

1,90

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

3,00

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

3,00

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

3,00

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

3,00

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

3,00

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

3,00

12 tháng

4,70

Trên 12 tháng đến 13 tháng

4,70

Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng

4,70

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

4,70

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,80

36 tháng

4,80

Trên 36 tháng

4,80



Nguồn: VietinBank.

Biểu lãi suất tiền gửi áp dụng cho các doanh nghiệp:

Kỳ hạn

VND (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2%

Dưới 1 tháng

0,2%

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

1,6%

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

1,6%

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

1,9%

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

1,9%

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

1,9%

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

2,9%

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

2,9%

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

2,9%

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

2,9%

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

2,9%

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

2,9%

12 tháng

4,2%

Trên 12 tháng đến 13 tháng

4,2%

Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng

4,2%

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

4,2%

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,2%

36 tháng

4,2%

Trên 36 tháng

4,2



Nguồn: VietinBank.