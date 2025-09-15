Thứ Hai, 15/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 9/2025: Cao nhất 4,8% cho khách hàng cá nhân

Quốc Duẩn 15/09/2025 09:57

Biểu lãi suất tiền gửi ngân hàng VietinBank tháng 9/2025 giữ ổn định từ 0,1% đến 4,8%/năm, áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 9/2025

Cập nhật ngày 5/9/2025, ngân hàng VietinBank tiếp tục duy trì chính sách huy động vốn ổn định. Biểu lãi suất tiền gửi vẫn nằm trong khoảng từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm từ kỳ hạn 1 tháng trở lên, với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng VietinBank tháng 8/2025 từ 1,6% - 4,8%/năm
Lãi suất tiền gửi ngân hàng VietinBank tháng 9/2025 từ 1,6% - 4,8%/năm

Theo bảng công bố mới nhất, lãi suất tiết kiệm VietinBank ở kỳ hạn 1 đến dưới 3 tháng được giữ ở mức 1,6%/năm. Các khoản gửi từ 3 tháng đến dưới 6 tháng áp dụng mức 1,9%/năm, không có thay đổi so với tháng trước.

Đối với khách hàng lựa chọn kỳ hạn trung bình từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, lãi suất ngân hàng hiện ở mức 3%/năm. Các khoản tiết kiệm từ 12 tháng đến dưới 24 tháng được hưởng mức 4,7%/năm. Đây được xem là nhóm kỳ hạn có ưu đãi tốt dành cho người gửi tiền muốn đảm bảo an toàn và lãi ổn định.

Mức lãi suất cao nhất hiện tại của VietinBank là 4,8%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên. Với khách hàng có kế hoạch tài chính dài hạn, đây là lựa chọn giúp tối ưu lợi nhuận khi gửi tiết kiệm.

Ngoài ra, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn vẫn giữ ở mức 0,1%/năm. Với các khoản gửi ngắn hạn dưới 1 tháng, lãi suất huy động VietinBank được duy trì ở mức 0,2%/năm.

Bảng lãi suất tiết kiệm tại Vietinbank tháng 9/2025 dành cho khách hàng cá nhân:

Kỳ hạn
Lãi suất huy động (%/năm)
Không kỳ hạn
0,10
Dưới 1 tháng
0,20
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng
1,60
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng
1,60
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng
1,90
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng
1,90
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng
1,90
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng
3,00
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng
3,00
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng
3,00
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng
3,00
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng
3,00
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng
3,00
12 tháng
4,70
Trên 12 tháng đến 13 tháng
4,70
Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng
4,70
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng
4,70
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng
4,80
36 tháng
4,80
Trên 36 tháng
4,80

Nguồn: VietinBank.

Biểu lãi suất tiền gửi áp dụng cho các doanh nghiệp:

Kỳ hạn
VND (%/năm)
Không kỳ hạn
0,2%
Dưới 1 tháng
0,2%
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng
1,6%
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng
1,6%
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng
1,9%
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng
1,9%
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng
1,9%
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng
2,9%
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng
2,9%
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng
2,9%
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng
2,9%
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng
2,9%
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng
2,9%
12 tháng
4,2%
Trên 12 tháng đến 13 tháng
4,2%
Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng
4,2%
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng
4,2%
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng
4,2%
36 tháng
4,2%
Trên 36 tháng
4,2

Nguồn: VietinBank.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 9/2025

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 9/2025

Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 9/2025: Cập nhật mới nhất, cao nhất 4,8%/năm

Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 9/2025: Cập nhật mới nhất, cao nhất 4,8%/năm

Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 9/2025: Cao nhất lên đến 4,8% cho khách hàng cá nhân

Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 9/2025: Cao nhất lên đến 4,8% cho khách hàng cá nhân

Đọc tiếp

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 9/2025

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 9/2025

Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 9/2025: Cập nhật mới nhất, cao nhất 4,8%/năm

Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 9/2025: Cập nhật mới nhất, cao nhất 4,8%/năm

Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 9/2025: Cao nhất lên đến 4,8% cho khách hàng cá nhân

Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 9/2025: Cao nhất lên đến 4,8% cho khách hàng cá nhân

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 9/2025: Cao nhất 4,8% cho khách hàng cá nhân

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO