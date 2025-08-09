Thị trường Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 9/2025: Cao nhất lên đến 4,8% cho khách hàng cá nhân Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 9/2025, áp dụng cho khách hàng cá nhân từ 2,1% - 4,8%/năm và doanh nghiệp từ 2,1% - 4,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 9/2025

Bước sang tháng 9/2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) công bố biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy, dao động từ 2,1% đến 4,8%/năm tùy theo kỳ hạn.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn 1 - 2 tháng, lãi suất ngân hàng Agribank được niêm yết ở mức 2,1%/năm. Khách hàng chọn kỳ hạn 3 - 5 tháng sẽ được hưởng lãi suất 2,4%/năm. Đối với các khoản tiền gửi từ 6 - 11 tháng, mức lãi suất áp dụng là 3,5%/năm.

Agribank cập nhật lãi suất tiền gửi ngân hàng tháng 9/2025

Khi lựa chọn gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 - 18 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất 4,7%/năm. Ở kỳ hạn dài hơn, từ 24 tháng, Agribank đưa ra mức lãi suất cao nhất trong bảng niêm yết, đạt 4,8%/năm.

Đối với hình thức gửi tiền không kỳ hạn, Agribank áp dụng mức lãi suất 0,2%/năm. Đây là lựa chọn linh hoạt cho khách hàng muốn rút tiền bất cứ lúc nào nhưng mức sinh lời thấp hơn so với gửi có kỳ hạn.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng Agribank dành cho khách hàng cá nhân tháng 9/2025

Kì hạn

VND

Không kỳ hạn

0,2%

1 Tháng

2,1%

2 Tháng

2,1%

3 Tháng

2,4%

4 Tháng

2,4%

5 Tháng

2,4%

6 Tháng

3,5%

7 Tháng

3,5%

8 Tháng

3,5%

9 Tháng

3,5%

10 Tháng

3,5%

11 Tháng

3,5%

12 Tháng

4,7%

13 Tháng

4,7%

15 Tháng

4,7%

18 Tháng

4,7%

24 Tháng

4,8%

Tiền gửi thanh toán

0,2%



Nguồn: Agribank.

Lãi suất tiền gửi Agribank cho doanh nghiệp tháng 9/2025 ổn định

Trong tháng 9/2025, Agribank duy trì biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp với mức dao động từ 2,1% đến 4,5%/năm. Đây là mặt bằng lãi suất được ngân hàng giữ nguyên từ đợt điều chỉnh cuối năm 2024.

Bảng lãi suất gửi ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp cập nhật tháng 09/2025:

Kì hạn

VND

Không kỳ hạn

0,2%

1 Tháng

2,1%

2 Tháng

2,1%

3 Tháng

2,4%

4 Tháng

2,4%

5 Tháng

2,4%

6 Tháng

3,4%

7 Tháng

3,4%

8 Tháng

3,4%

9 Tháng

3,4%

10 Tháng

3,4%

11 Tháng

3,4%

12 Tháng

4,5%

13 Tháng

4,5%

15 Tháng

4,5%

18 Tháng

4,5%

24 Tháng

4,5%

Tiền gửi thanh toán

0,2%



Nguồn: Agribank