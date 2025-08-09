Thứ Hai, 8/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 9/2025: Cao nhất lên đến 4,8% cho khách hàng cá nhân

Quốc Duẩn 08/09/2025 10:43

Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 9/2025, áp dụng cho khách hàng cá nhân từ 2,1% - 4,8%/năm và doanh nghiệp từ 2,1% - 4,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 9/2025

Bước sang tháng 9/2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) công bố biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy, dao động từ 2,1% đến 4,8%/năm tùy theo kỳ hạn.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn 1 - 2 tháng, lãi suất ngân hàng Agribank được niêm yết ở mức 2,1%/năm. Khách hàng chọn kỳ hạn 3 - 5 tháng sẽ được hưởng lãi suất 2,4%/năm. Đối với các khoản tiền gửi từ 6 - 11 tháng, mức lãi suất áp dụng là 3,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 9/2023 cao nhất là bao nhiêu?
Agribank cập nhật lãi suất tiền gửi ngân hàng tháng 9/2025

Khi lựa chọn gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 - 18 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất 4,7%/năm. Ở kỳ hạn dài hơn, từ 24 tháng, Agribank đưa ra mức lãi suất cao nhất trong bảng niêm yết, đạt 4,8%/năm.

Đối với hình thức gửi tiền không kỳ hạn, Agribank áp dụng mức lãi suất 0,2%/năm. Đây là lựa chọn linh hoạt cho khách hàng muốn rút tiền bất cứ lúc nào nhưng mức sinh lời thấp hơn so với gửi có kỳ hạn.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng Agribank dành cho khách hàng cá nhân tháng 9/2025

Kì hạn
VND
Không kỳ hạn
0,2%
1 Tháng
2,1%
2 Tháng
2,1%
3 Tháng
2,4%
4 Tháng
2,4%
5 Tháng
2,4%
6 Tháng
3,5%
7 Tháng
3,5%
8 Tháng
3,5%
9 Tháng
3,5%
10 Tháng
3,5%
11 Tháng
3,5%
12 Tháng
4,7%
13 Tháng
4,7%
15 Tháng
4,7%
18 Tháng
4,7%
24 Tháng
4,8%
Tiền gửi thanh toán
0,2%

Nguồn: Agribank.

Lãi suất tiền gửi Agribank cho doanh nghiệp tháng 9/2025 ổn định

Trong tháng 9/2025, Agribank duy trì biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp với mức dao động từ 2,1% đến 4,5%/năm. Đây là mặt bằng lãi suất được ngân hàng giữ nguyên từ đợt điều chỉnh cuối năm 2024.

Bảng lãi suất gửi ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp cập nhật tháng 09/2025:

Kì hạn
VND
Không kỳ hạn
0,2%
1 Tháng
2,1%
2 Tháng
2,1%
3 Tháng
2,4%
4 Tháng
2,4%
5 Tháng
2,4%
6 Tháng
3,4%
7 Tháng
3,4%
8 Tháng
3,4%
9 Tháng
3,4%
10 Tháng
3,4%
11 Tháng
3,4%
12 Tháng
4,5%
13 Tháng
4,5%
15 Tháng
4,5%
18 Tháng
4,5%
24 Tháng
4,5%
Tiền gửi thanh toán
0,2%

Nguồn: Agribank

Bài liên quan

Đọc tiếp

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 8/2025: Giữ nguyên khung, cao nhất 5%/năm cho khách hàng Private

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 8/2025: Giữ nguyên khung, cao nhất 5%/năm cho khách hàng Private

Lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 8/2025: Cao nhất 4,8%/năm, gửi online cộng thêm ưu đãi

Lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 8/2025: Cao nhất 4,8%/năm, gửi online cộng thêm ưu đãi

Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 8/2025: Gửi kỳ hạn dài nhận mức 4,8%/năm, tiết kiệm ngắn hạn lãi vẫn thấp

Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 8/2025: Gửi kỳ hạn dài nhận mức 4,8%/năm, tiết kiệm ngắn hạn lãi vẫn thấp

Đọc tiếp

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 8/2025: Giữ nguyên khung, cao nhất 5%/năm cho khách hàng Private

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 8/2025: Giữ nguyên khung, cao nhất 5%/năm cho khách hàng Private

Lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 8/2025: Cao nhất 4,8%/năm, gửi online cộng thêm ưu đãi

Lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 8/2025: Cao nhất 4,8%/năm, gửi online cộng thêm ưu đãi

Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 8/2025: Gửi kỳ hạn dài nhận mức 4,8%/năm, tiết kiệm ngắn hạn lãi vẫn thấp

Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 8/2025: Gửi kỳ hạn dài nhận mức 4,8%/năm, tiết kiệm ngắn hạn lãi vẫn thấp

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 9/2025: Cao nhất lên đến 4,8% cho khách hàng cá nhân

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO