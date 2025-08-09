Thị trường Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 9/2025: Cập nhật mới nhất, cao nhất 4,8%/năm Lãi suất tiền gửi ngân hàng BIDV tháng 9/2025: khách hàng cá nhân hưởng tối đa 4,8%/năm, doanh nghiệp cao nhất 4,2%/năm theo từng kỳ hạn.

Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 9/2025

Đầu tháng 9/2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân tại quầy, dao động từ 1,6% đến 4,8%/năm. Đây là thông tin được nhiều người quan tâm khi tìm kiếm mức lãi suất ngân hàng mới nhất để lựa chọn kênh gửi tiết kiệm an toàn.

Cụ thể, các khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn 1 - 2 tháng áp dụng mức lãi suất 1,6%/năm. Đối với kỳ hạn 3 tháng và 5 tháng, ngân hàng áp dụng mức 1,9%/năm.

Lãi suất tiết kiệm BIDV tháng 9/2025 tại quầy: Cao nhất đạt 4,8%/năm

Ở nhóm kỳ hạn trung bình, khách hàng gửi tiết kiệm 6 tháng hoặc 9 tháng được hưởng mức lãi suất 3%/năm. Các khoản gửi kỳ hạn 12 - 18 tháng đang được BIDV áp dụng lãi suất 4,7%/năm.

Với các gói gửi dài hạn từ 24 - 36 tháng, mức lãi suất cao nhất hiện nay đạt 4,8%/năm. Đây là lựa chọn được nhiều người quan tâm khi so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng để tối ưu hóa nguồn vốn nhàn rỗi

Bảng lãi suất tiết kiệm tại BIDV tháng 9/2025 dành cho khách hàng cá nhân:

Kỳ hạn

Lãi suất

Không kỳ hạn

0,10%

1 Tháng

1,6%

2 Tháng

1,6%

3 Tháng

1,9%

5 Tháng

1,9%

6 Tháng

3,0%

9 Tháng

3,0%

12 Tháng

4,70%

13 Tháng

4,70%

15 Tháng

4,70%

18 Tháng

4,70%

24 Tháng

4,80%

36 Tháng

4,80%



Nguồn: BIDV

Biểu lãi suất tiền gửi áp dụng cho các doanh nghiệp:

Kỳ hạn

VND

EUR

USD

1 tháng

1.60%

0.5%

0%

2 tháng

1.60%

0.5%

0%

3 tháng

1.90%

0.5%

0%

4 tháng

1.90%

0.5%

0%

5 tháng

1.90%

0.5%

0%

6 tháng

2.90%

0.5%

0%

7 tháng

2.90%

0.5%

0%

8 tháng

2.90%

0.5%

0%

9 tháng

2.90%

0.5%

0%

10 tháng

2.90%

0.5%

0%

11 tháng

2.90%

0.5%

0%

12 tháng

4.20%

0.5%

0%

24 tháng

4.20%

0.5%

0%

36 tháng

4.20%

0.5%

0%

48 tháng

4.20%

0.5%

0%

60 tháng

4.20%

0.5%

0%



Nguồn: BIDV

Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm tại BIDV được áp dụng theo công thức sau:

Số tiền lãi = (Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x Số tháng gửi) / 12 (tháng)

hoặc áp dụng công thức tính theo ngày gửi:

Số tiền lãi = (Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x Số ngày thực gửi)/ 360 (ngày)

Khi muốn tất toán sổ tiết kiệm, khách hàng cần lưu ý ngày đáo hạn. Nếu bạn thực hiện tất toán, rút vốn và lãi trước ngày đáo hạn trong hợp đồng gửi tiết kiệm thì sẽ chỉ được nhận mức lãi suất gửi không kỳ hạn mà thôi.