Công nghệ Tin công nghệ hôm nay 19/9/2025: Apple xây dựng dây chuyền thử nghiệm iPhone Fold, VinFast mở rộng sang thị trường châu Á Tin công nghệ hôm nay 19/9/2025: Apple xây dựng dây chuyền thử nghiệm iPhone Fold, VinFast mở rộng sang thị trường châu Á, Nvidia bị Trung Quốc điều tra chống độc quyền

Apple xây dựng dây chuyền thử nghiệm iPhone Fold

Theo Nikkei Asia, Apple đã có cuộc trao đổi với các nhà cung ứng tại Đài Loan về việc xây dựng dây chuyền thử nghiệm iPhone màn hình gập. Nếu kế hoạch được triển khai, quá trình sản xuất hàng loạt sẽ diễn ra tại Ấn Độ, với mục tiêu ra mắt vào năm sau.

Táo khuyết kỳ vọng mẫu iPhone gập sẽ giúp tăng ít nhất 10% lượng máy xuất xưởng toàn cầu trong năm tới. Việc dịch chuyển sản xuất sang Ấn Độ cũng được xem là bước đi nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Meta phụ thuộc nhà cung ứng Trung Quốc cho kính thông minh

Bất chấp lập trường ngày càng gay gắt của CEO Mark Zuckerberg với Bắc Kinh, Meta lại đang dựa nhiều hơn vào Goertek, công ty công nghệ Trung Quốc để sản xuất kính thông minh.

Goertek chịu trách nhiệm chế tạo dòng Ray-Ban smart glasses và cả phiên bản mới có tích hợp màn hình hiển thị vừa được giới thiệu tại sự kiện Meta Connect.

Song song đó, Goertek tiếp tục mở rộng ảnh hưởng trong ngành kính thông minh bằng việc thâu tóm hoặc hợp tác tài chính với nhiều công ty sản xuất linh kiện quang học tại Trung Quốc và châu Âu. Điều này khiến Meta rơi vào thế phụ thuộc, đi ngược lại với hình ảnh chống Trung Quốc mà Zuckerberg thường xuyên khẳng định.

VinFast chuyển hướng sang Ấn Độ và Đông Nam Á

Sau khi niêm yết trên Nasdaq năm 2023, VinFast đang nỗ lực tìm chỗ đứng ngoài thị trường Mỹ bằng cách mở rộng sang các quốc gia đông dân tại châu Á. Hãng xe điện Việt Nam đã hiện diện tại Indonesia, Philippines và mới đây bắt đầu nhận đơn đặt hàng ở Ấn Độ.

VinFast cho biết chiến lược của họ không chỉ là bán ô tô điện, mà còn phát triển hạ tầng trạm sạc, hợp tác cùng đối tác trong dịch vụ taxi điện, xây dựng một hệ sinh thái di chuyển xanh toàn diện.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với các thương hiệu xe điện Trung Quốc vốn có công nghệ tiên tiến và tiềm lực tài chính mạnh mẽ.

Nvidia bị Trung Quốc điều tra chống độc quyền

Cơ quan Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR) tuyên bố Nvidia đã vi phạm luật chống độc quyền và sẽ tiến hành điều tra sâu hơn. Vụ việc bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái, liên quan đến thương vụ thâu tóm Mellanox, nhà sản xuất chip mạng mà Nvidia mua lại.

Nvidia đang ở thế khó khi bị kẹt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trước đó, Bắc Kinh từng đưa ra lo ngại về rủi ro an ninh từ dòng chip H20 dành riêng cho thị trường Trung Quốc, ngay sau khi Washington dỡ bỏ lệnh cấm bán sản phẩm này.

Kết thúc điều tra Google liên quan đến Android

Cơ quan Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR) đã quyết định dừng cuộc điều tra chống độc quyền đối với Google, vốn được khởi động từ tháng 2 năm nay.

Cuộc điều tra tập trung vào sự thống trị của hệ điều hành Android và tác động của nó đối với các hãng điện thoại Trung Quốc như Oppo và Xiaomi.

Theo nguồn tin thân cận, việc ngừng điều tra Google được xem là một sự điều chỉnh chiến thuật. Bắc Kinh muốn dồn lực vào Nvidia để tạo sức ép trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang nối lại các cuộc đàm phán thương mại.

Hành động này cũng được coi là tín hiệu tích cực gửi đến Washington, cho thấy Trung Quốc có thể linh hoạt trong quá trình thương lượng.

Google vẫn có chỗ đứng tại Trung Quốc

Dù công cụ tìm kiếm Google và nhiều dịch vụ của Alphabet bị chặn ở Trung Quốc, công ty Mỹ này vẫn kiếm lợi nhuận từ các doanh nghiệp Trung Quốc có nhu cầu quảng bá ra thị trường quốc tế.

Google đang cung cấp dịch vụ đám mây và quảng cáo cho những nền tảng như Temu, giúp họ tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu.